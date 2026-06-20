Seis puntos en disputa, dos selecciones que comenzaron ganando y un boleto a los octavos de final cada vez más cerca. Ese es el escenario que rodea al duelo entre Alemania y Costa de Marfil, programado para este sábado 20 de junio en el BMO Field de Toronto, por la segunda jornada del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026. El pitazo inicial está previsto para las 14:00 horas del Centro de México (4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT), en un partido que puede empezar a definir el rumbo de la clasificación en la zona.
Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro exclusivamente a través de ViX México, plataforma que ofrecerá la transmisión en vivo desde Toronto para teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets y dispositivos compatibles.
En territorio estadounidense, la cobertura estará repartida entre FOX Network y Telemundo, permitiendo que tanto la audiencia angloparlante como la comunidad hispana disfruten del compromiso. Asimismo, el encuentro estará disponible vía streaming mediante FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV, servicios que transmitirán todas las incidencias del choque mundialista.
Para los seguidores en España, la señal estará a cargo de Movistar Plus+, mientras que las alternativas digitales incluirán DAZN Spain y DAZN Mundial, dos de las plataformas que poseen los derechos del torneo para el mercado español.
En Alemania, la expectativa es máxima tras el contundente debut de la Mannschaft. Los aficionados podrán seguir el partido por la cadena pública ZDF, mientras que MagentaTV ofrecerá la cobertura online para quienes prefieran ver el encuentro desde cualquier dispositivo conectado a internet.
La transmisión también alcanzará a toda Sudamérica mediante DIRECTV Sports (DSports) y DGO. Dependiendo del país, la cobertura se complementará con señales locales como Telefe en Argentina, Chilevisión en Chile, Caracol TV y RCN en Colombia, Teleamazonas en Ecuador, América Televisión en Perú y Canal 5 en Uruguay, además de plataformas digitales como Flow, TyC Sports Play, Caracol Play, Disney+ Premium y Paramount+.
En Bolivia, los derechos corresponden a Red Uno, Unitel y Tigo Sports Bolivia, con acceso adicional mediante Entel TV. Mientras tanto, en Paraguay, los aficionados podrán seguir el encuentro por las señales de GEN y Trece.
La oferta televisiva también se extiende a Centroamérica. En Panamá, el partido estará disponible por RPC TV, TVMax, Medcom GO y Tigo Sports Panamá. Costa Rica contará con la señal de FOX+, mientras que Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua dispondrán de cobertura a través de Telecadena, Televisiete, Canal 4, FOX Centroamérica y las distintas versiones de Tigo Sports.
Por último, en Brasil, donde el Mundial sigue generando una enorme expectativa, la transmisión estará repartida entre Globo, SporTV y SBT. En el apartado digital, los aficionados podrán acceder al encuentro mediante Globoplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play y Disney+ Premium.
¿En qué canal transmiten Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV
|STREAMING
|México
|14:00
|ViX México
|ViX
|Estados Unidos (ET)
|16:00
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Estados Unidos (PT)
|13:00
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|España
|22:00
|Movistar Plus+
|DAZN Spain, DAZN Mundial
|Alemania
|22:00
|ZDF
|MagentaTV
|Argentina
|17:00
|Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports
|DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Flow, Paramount+
|Colombia
|15:00
|Caracol TV, RCN TV, DIRECTV Sports
|Caracol Play, Deportes RCN, DGO, Disney+ Premium
|Chile
|16:00
|Chilevisión, DIRECTV Sports
|DGO, Disney+ Premium Chile
|Ecuador
|15:00
|Teleamazonas, DIRECTV Sports
|DGO, Disney+ Premium
|Perú
|15:00
|América TV, DIRECTV Sports, TV360
|América TVGO, DGO, Disney+ Premium
|Uruguay
|17:00
|Canal 5, DIRECTV Sports
|DGO, Disney+ Premium
|Venezuela
|16:00
|DIRECTV Sports Venezuela
|DGO, Disney+ Premium
|Bolivia
|16:00
|Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia
|Entel TV
|Paraguay
|17:00
|GEN, Trece
|-
|Panamá
|15:00
|RPC TV, TVMax
|Medcom GO, Tigo Sports Panamá
|Costa Rica
|14:00
|FOX+
|-
|Honduras
|14:00
|Telecadena 7 y 4
|Tigo Sports Honduras
|Guatemala
|14:00
|Televisiete Canal 7
|Chapin TV, Tigo Sports Guatemala
|El Salvador
|14:00
|Canal 4
|TCS GO, Tigo Sports El Salvador
|Nicaragua
|14:00
|FOX Nicaragua
|Tigo Sports Nicaragua
|República Dominicana
|16:00
|CDN Deportes
|-
|Puerto Rico
|16:00
|Telemundo Puerto Rico
|NAICOM
|Brasil
|17:00
|Globo, SporTV, SBT
|Globoplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
La disponibilidad de canales y plataformas puede variar según el operador de televisión contratado en cada país.
Canales de Telemundo y FOX para ver Alemania vs. Costa de Marfil en Estados Unidos
Los aficionados en Estados Unidos contarán con múltiples alternativas para seguir el encuentro. FOX Network ofrecerá la transmisión en inglés, mientras que Telemundo llevará toda la cobertura para la audiencia hispana. Además, el compromiso podrá verse online mediante FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV.
|Ciudad / Estado
|Telemundo
|FOX
|Streaming
|Nueva York, NY
|Canal 47
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Miami, FL
|Canal 51
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Orlando, FL
|Canal 31
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Tampa, FL
|Canal 49
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Atlanta, GA
|Canal 47.2
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Chicago, IL
|Canal 44
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Dallas, TX
|Canal 39
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Houston, TX
|Canal 47
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Los Ángeles, CA
|Telemundo 52
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Phoenix, AZ
|Canal 39
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026
- Partido: Alemania vs. Costa de Marfil
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo E
- Fecha: Sábado 20 de junio de 2026
- Hora en Estados Unidos: 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT
- Hora en México: 14:00 horas (Tiempo del Centro)
- Hora en España: 22:00 horas
- Televisión en Estados Unidos: FOX Network y Telemundo
- Streaming en Estados Unidos: FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV
- Televisión en España: Movistar Plus+
- Streaming en España: DAZN Spain y DAZN Mundial
- Estadio: BMO Field
- Ciudad: Toronto, Canadá
- Capacidad: 30,000 espectadores aproximadamente
Alemania intentará consolidar su liderato en el Grupo E y acercarse a los octavos de final, mientras que Costa de Marfil buscará prolongar su gran inicio en el Mundial 2026. Con dos selecciones que ganaron en su estreno, el choque promete intensidad, goles y una importante audiencia en América y Europa.