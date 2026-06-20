Seis puntos en disputa, dos selecciones que comenzaron ganando y un boleto a los octavos de final cada vez más cerca. Ese es el escenario que rodea al duelo entre Alemania y Costa de Marfil, programado para este sábado 20 de junio en el BMO Field de Toronto, por la segunda jornada del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026. El pitazo inicial está previsto para las 14:00 horas del Centro de México (4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT), en un partido que puede empezar a definir el rumbo de la clasificación en la zona.

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro exclusivamente a través de ViX México, plataforma que ofrecerá la transmisión en vivo desde Toronto para teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets y dispositivos compatibles.

En territorio estadounidense, la cobertura estará repartida entre FOX Network y Telemundo, permitiendo que tanto la audiencia angloparlante como la comunidad hispana disfruten del compromiso. Asimismo, el encuentro estará disponible vía streaming mediante FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV, servicios que transmitirán todas las incidencias del choque mundialista.

Para los seguidores en España, la señal estará a cargo de Movistar Plus+, mientras que las alternativas digitales incluirán DAZN Spain y DAZN Mundial, dos de las plataformas que poseen los derechos del torneo para el mercado español.

En Alemania, la expectativa es máxima tras el contundente debut de la Mannschaft. Los aficionados podrán seguir el partido por la cadena pública ZDF, mientras que MagentaTV ofrecerá la cobertura online para quienes prefieran ver el encuentro desde cualquier dispositivo conectado a internet.

La transmisión también alcanzará a toda Sudamérica mediante DIRECTV Sports (DSports) y DGO. Dependiendo del país, la cobertura se complementará con señales locales como Telefe en Argentina, Chilevisión en Chile, Caracol TV y RCN en Colombia, Teleamazonas en Ecuador, América Televisión en Perú y Canal 5 en Uruguay, además de plataformas digitales como Flow, TyC Sports Play, Caracol Play, Disney+ Premium y Paramount+.

En Bolivia, los derechos corresponden a Red Uno, Unitel y Tigo Sports Bolivia, con acceso adicional mediante Entel TV. Mientras tanto, en Paraguay, los aficionados podrán seguir el encuentro por las señales de GEN y Trece.

La oferta televisiva también se extiende a Centroamérica. En Panamá, el partido estará disponible por RPC TV, TVMax, Medcom GO y Tigo Sports Panamá. Costa Rica contará con la señal de FOX+, mientras que Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua dispondrán de cobertura a través de Telecadena, Televisiete, Canal 4, FOX Centroamérica y las distintas versiones de Tigo Sports.

Por último, en Brasil, donde el Mundial sigue generando una enorme expectativa, la transmisión estará repartida entre Globo, SporTV y SBT. En el apartado digital, los aficionados podrán acceder al encuentro mediante Globoplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play y Disney+ Premium.

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV STREAMING México 14:00 ViX México ViX Estados Unidos (ET) 16:00 FOX Network, Telemundo FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Estados Unidos (PT) 13:00 FOX Network, Telemundo FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV España 22:00 Movistar Plus+ DAZN Spain, DAZN Mundial Alemania 22:00 ZDF MagentaTV Argentina 17:00 Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Flow, Paramount+ Colombia 15:00 Caracol TV, RCN TV, DIRECTV Sports Caracol Play, Deportes RCN, DGO, Disney+ Premium Chile 16:00 Chilevisión, DIRECTV Sports DGO, Disney+ Premium Chile Ecuador 15:00 Teleamazonas, DIRECTV Sports DGO, Disney+ Premium Perú 15:00 América TV, DIRECTV Sports, TV360 América TVGO, DGO, Disney+ Premium Uruguay 17:00 Canal 5, DIRECTV Sports DGO, Disney+ Premium Venezuela 16:00 DIRECTV Sports Venezuela DGO, Disney+ Premium Bolivia 16:00 Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia Entel TV Paraguay 17:00 GEN, Trece - Panamá 15:00 RPC TV, TVMax Medcom GO, Tigo Sports Panamá Costa Rica 14:00 FOX+ - Honduras 14:00 Telecadena 7 y 4 Tigo Sports Honduras Guatemala 14:00 Televisiete Canal 7 Chapin TV, Tigo Sports Guatemala El Salvador 14:00 Canal 4 TCS GO, Tigo Sports El Salvador Nicaragua 14:00 FOX Nicaragua Tigo Sports Nicaragua República Dominicana 16:00 CDN Deportes - Puerto Rico 16:00 Telemundo Puerto Rico NAICOM Brasil 17:00 Globo, SporTV, SBT Globoplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play

La disponibilidad de canales y plataformas puede variar según el operador de televisión contratado en cada país.

Canales de Telemundo y FOX para ver Alemania vs. Costa de Marfil en Estados Unidos

Los aficionados en Estados Unidos contarán con múltiples alternativas para seguir el encuentro. FOX Network ofrecerá la transmisión en inglés, mientras que Telemundo llevará toda la cobertura para la audiencia hispana. Además, el compromiso podrá verse online mediante FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV.

Ciudad / Estado Telemundo FOX Streaming Nueva York, NY Canal 47 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Miami, FL Canal 51 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Orlando, FL Canal 31 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Tampa, FL Canal 49 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Atlanta, GA Canal 47.2 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Chicago, IL Canal 44 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Dallas, TX Canal 39 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Houston, TX Canal 47 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Los Ángeles, CA Telemundo 52 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Phoenix, AZ Canal 39 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

Partido: Alemania vs. Costa de Marfil

Alemania vs. Costa de Marfil Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo E

Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo E Fecha: Sábado 20 de junio de 2026

Sábado 20 de junio de 2026 Hora en Estados Unidos: 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT

4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT Hora en México: 14:00 horas (Tiempo del Centro)

14:00 horas (Tiempo del Centro) Hora en España: 22:00 horas

22:00 horas Televisión en Estados Unidos: FOX Network y Telemundo

FOX Network y Telemundo Streaming en Estados Unidos: FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV

FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV Televisión en España: Movistar Plus+

Movistar Plus+ Streaming en España: DAZN Spain y DAZN Mundial

DAZN Spain y DAZN Mundial Estadio: BMO Field

BMO Field Ciudad: Toronto, Canadá

Toronto, Canadá Capacidad: 30,000 espectadores aproximadamente

Alemania intentará consolidar su liderato en el Grupo E y acercarse a los octavos de final, mientras que Costa de Marfil buscará prolongar su gran inicio en el Mundial 2026. Con dos selecciones que ganaron en su estreno, el choque promete intensidad, goles y una importante audiencia en América y Europa.