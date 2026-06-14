HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Alemania y Curazao este domingo 14 de junio por la Jornada 1 del grupo C del Mundial 2026 en el NRG Stadium de Houston, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO
HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Alemania y Curazao este domingo 14 de junio por la Jornada 1 del grupo C del Mundial 2026 en el NRG Stadium de Houston, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO
/ NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Alemania regresa a una Copa del Mundo con la tarea de restaurar su brillo tras dos salidas prematuras en la fase de grupos. La Mannschaft inicia su camino este domingo 14 de junio contra Curazao en el NRG Stadium de Houston, a la 1:00 p.m. ET (10:00 a.m. PT y 11:00 a.m. en el centro de México). El partido enfrenta a una de las selecciones más laureadas del fútbol con el debutante más inesperado de este Mundial 2026.

Manuel Neuer, en su quinto Mundial, será la pieza veterana alrededor de la cual Julian Nagelsmann intenta consolidar una nueva generación. En tanto, Curazao llega sin la presión de los grandes favoritos y con la ilusión de escribir una de las primeras historias memorables del torneo: dar la sorpresa ante un rival de peso.

La oferta de transmisión es amplia. En España, el duelo podrá verse EN VIVO por TVE La 1, La 2 Catalunya y Movistar+, y en streaming por RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España. En Estados Unidos, FOX Network y Telemundo tendrán la señal televisiva; en digital la seguirán FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV. Además, la narración por audio estará disponible en SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En América Latina la cobertura no será menor: DIRECTV Sports y DGO transmitirán en varios mercados sudamericanos, mientras que señales locales como Chilevisión, Televen Inter, Tigo Sports, GEN y Trece, entre otras, completan la oferta. El encuentro abre el Grupo E, que comparten también Ecuador y Costa de Marfil, y marca el primer gran examen para la reconstrucción alemana.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026?

PAÍSHORARIOCANALES TVSTREAMING
México11:00ViX México
Estados Unidos (ET)13:00FOX Network, TelemundoFOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
Estados Unidos (PT)10:00FOX Network, TelemundoFOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
España19:00TVE La 1, La 2 Catalunya, Movistar+RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial, fuboTV España
Argentina14:00DIRECTV Sports ArgentinaDGO, Flow Sports, Paramount+
Colombia13:00DIRECTV Sports ColombiaDGO, Paramount+
Chile14:00Chilevisión, DIRECTV Sports ChileDGO, Paramount+
Ecuador13:00DIRECTV Sports EcuadorDGO, Paramount+
Perú13:00DIRECTV Sports PerúDGO, Paramount+
Uruguay14:00DIRECTV Sports UruguayDGO, Paramount+
Venezuela14:00DIRECTV Sports Venezuela, Televen InterDGO
Bolivia14:00Tigo Sports BoliviaEntel TV
Paraguay14:00GEN, Trece
Panamá13:00Tigo Sports Panamá
Costa Rica12:00FOXFOX+
Honduras12:00Tigo Sports Honduras
Guatemala12:00Tigo Sports Guatemala
El Salvador12:00Tigo Sports El Salvador
Nicaragua12:00Tigo Sports Nicaragua
República Dominicana14:00Pio Deportes
Puerto Rico14:00TelemundoNAICOM
Brasil14:00CazéTV

Canales de FOX y Telemundo para ver Alemania vs. Curazao en Estados Unidos

La audiencia hispana en Estados Unidos tendrá varias opciones para seguir el estreno mundialista de Alemania. Telemundo ofrecerá la narración en español, mientras que FOX Network emitirá el partido para el público angloparlante. Además, FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV permitirán seguir el encuentro desde teléfonos móviles, tabletas, Smart TV y computadoras.

CiudadFOXTelemundoStreaming
Nueva YorkFOX NetworkTelemundo 47FOX One, fuboTV
MiamiFOX NetworkTelemundo 51FOX One, fuboTV
ChicagoFOX NetworkTelemundo ChicagoFOX One, fuboTV
DallasFOX NetworkTelemundo 39FOX One, fuboTV
HoustonFOX NetworkTelemundo HoustonFOX One, fuboTV
Los ÁngelesFOX NetworkTelemundo 52FOX One, fuboTV
PhoenixFOX NetworkTelemundo ArizonaFOX One, fuboTV
DenverFOX NetworkTelemundo DenverFOX One, fuboTV
Washington D.C.FOX NetworkTelemundo WashingtonFOX One, fuboTV

Horarios, TV y cómo ver en vivo Alemania vs. Curazao por la Copa Mundial FIFA 2026

  • Partido: Alemania vs. Curazao
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo E)
  • Fecha: Domingo 14 de junio de 2026
  • Hora: 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT (USA); 11:00 a.m. Centro de México; 1:00 p.m. Perú, Colombia y Ecuador; 2:00 p.m. Venezuela; 14:00 Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay
  • Televisión en Estados Unidos: FOX Network y Telemundo
  • Streaming: FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo
  • Estadio: NRG Stadium
  • Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos
  • Árbitro: Jalal Jiyed (Marruecos)

Alemania llega al torneo bajo una enorme presión después de los decepcionantes resultados obtenidos en Rusia 2018 y Catar 2022. Con figuras como Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sané y Kai Havertz acompañando a Manuel Neuer, la selección dirigida por Julian Nagelsmann aspira a recuperar su lugar entre las grandes candidatas al título. Del otro lado estará Curazao, la nación más pequeña en disputar un Mundial y una selección que ya ha hecho historia con su clasificación a Estados Unidos 2026.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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