Alemania regresa a una Copa del Mundo con la tarea de restaurar su brillo tras dos salidas prematuras en la fase de grupos. La Mannschaft inicia su camino este domingo 14 de junio contra Curazao en el NRG Stadium de Houston, a la 1:00 p.m. ET (10:00 a.m. PT y 11:00 a.m. en el centro de México) . El partido enfrenta a una de las selecciones más laureadas del fútbol con el debutante más inesperado de este Mundial 2026.

Manuel Neuer, en su quinto Mundial, será la pieza veterana alrededor de la cual Julian Nagelsmann intenta consolidar una nueva generación. En tanto, Curazao llega sin la presión de los grandes favoritos y con la ilusión de escribir una de las primeras historias memorables del torneo: dar la sorpresa ante un rival de peso.

La oferta de transmisión es amplia. En España, el duelo podrá verse EN VIVO por TVE La 1, La 2 Catalunya y Movistar+, y en streaming por RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España. En Estados Unidos, FOX Network y Telemundo tendrán la señal televisiva; en digital la seguirán FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV. Además, la narración por audio estará disponible en SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En América Latina la cobertura no será menor: DIRECTV Sports y DGO transmitirán en varios mercados sudamericanos, mientras que señales locales como Chilevisión, Televen Inter, Tigo Sports, GEN y Trece, entre otras, completan la oferta. El encuentro abre el Grupo E, que comparten también Ecuador y Costa de Marfil, y marca el primer gran examen para la reconstrucción alemana.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026?

PAÍS HORARIO CANALES TV STREAMING México 11:00 — ViX México Estados Unidos (ET) 13:00 FOX Network, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo Estados Unidos (PT) 10:00 FOX Network, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo España 19:00 TVE La 1, La 2 Catalunya, Movistar+ RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial, fuboTV España Argentina 14:00 DIRECTV Sports Argentina DGO, Flow Sports, Paramount+ Colombia 13:00 DIRECTV Sports Colombia DGO, Paramount+ Chile 14:00 Chilevisión, DIRECTV Sports Chile DGO, Paramount+ Ecuador 13:00 DIRECTV Sports Ecuador DGO, Paramount+ Perú 13:00 DIRECTV Sports Perú DGO, Paramount+ Uruguay 14:00 DIRECTV Sports Uruguay DGO, Paramount+ Venezuela 14:00 DIRECTV Sports Venezuela, Televen Inter DGO Bolivia 14:00 Tigo Sports Bolivia Entel TV Paraguay 14:00 GEN, Trece — Panamá 13:00 Tigo Sports Panamá — Costa Rica 12:00 FOX FOX+ Honduras 12:00 Tigo Sports Honduras — Guatemala 12:00 Tigo Sports Guatemala — El Salvador 12:00 Tigo Sports El Salvador — Nicaragua 12:00 Tigo Sports Nicaragua — República Dominicana 14:00 Pio Deportes — Puerto Rico 14:00 Telemundo NAICOM Brasil 14:00 — CazéTV

Canales de FOX y Telemundo para ver Alemania vs. Curazao en Estados Unidos

La audiencia hispana en Estados Unidos tendrá varias opciones para seguir el estreno mundialista de Alemania. Telemundo ofrecerá la narración en español, mientras que FOX Network emitirá el partido para el público angloparlante. Además, FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV permitirán seguir el encuentro desde teléfonos móviles, tabletas, Smart TV y computadoras.

Ciudad FOX Telemundo Streaming Nueva York FOX Network Telemundo 47 FOX One, fuboTV Miami FOX Network Telemundo 51 FOX One, fuboTV Chicago FOX Network Telemundo Chicago FOX One, fuboTV Dallas FOX Network Telemundo 39 FOX One, fuboTV Houston FOX Network Telemundo Houston FOX One, fuboTV Los Ángeles FOX Network Telemundo 52 FOX One, fuboTV Phoenix FOX Network Telemundo Arizona FOX One, fuboTV Denver FOX Network Telemundo Denver FOX One, fuboTV Washington D.C. FOX Network Telemundo Washington FOX One, fuboTV

Horarios, TV y cómo ver en vivo Alemania vs. Curazao por la Copa Mundial FIFA 2026

Partido : Alemania vs. Curazao

: Alemania vs. Curazao Competición : Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo E)

: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo E) Fecha : Domingo 14 de junio de 2026

: Domingo 14 de junio de 2026 Hora : 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT (USA); 11:00 a.m. Centro de México; 1:00 p.m. Perú, Colombia y Ecuador; 2:00 p.m. Venezuela; 14:00 Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

: 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT (USA); 11:00 a.m. Centro de México; 1:00 p.m. Perú, Colombia y Ecuador; 2:00 p.m. Venezuela; 14:00 Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay Televisión en Estados Unidos : FOX Network y Telemundo

: FOX Network y Telemundo Streaming : FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo

: FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo Estadio : NRG Stadium

: NRG Stadium Ciudad : Houston, Texas, Estados Unidos

: Houston, Texas, Estados Unidos Árbitro: Jalal Jiyed (Marruecos)

Alemania llega al torneo bajo una enorme presión después de los decepcionantes resultados obtenidos en Rusia 2018 y Catar 2022. Con figuras como Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sané y Kai Havertz acompañando a Manuel Neuer, la selección dirigida por Julian Nagelsmann aspira a recuperar su lugar entre las grandes candidatas al título. Del otro lado estará Curazao, la nación más pequeña en disputar un Mundial y una selección que ya ha hecho historia con su clasificación a Estados Unidos 2026.