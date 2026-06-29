Empezaron los 16avos de final del Mundial 2026. Alemania y Paraguay se verán las caras hoy lunes 29 de junio en el Gillette Stadium, Foxborough, desde las 2:30 p.m. (en México) y 12:30 p.m. (PT). La albirroja buscará la hazaña y eliminar a uno de los candidatos para llevarse la Copa del Mundo.

Alemania, por su parte, quiere dejar de lado la derrota que sufrió ante Ecuador, por la última fecha del Grupo E. Con Manuel Neuer, Rüdiger, Joshua Kimmich, Florian Wirtz, Leroy Sané, Kai Havertz y Jamal Musiala buscarán imponerse ante el conjunto paraguayo.

¿A qué hora juegan Alemania vs. Paraguay por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Horarios en Estados Unidos para que puedas ver EN VIVO y EN DIRECTO el emocionante partido entre Alemania vs. Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026.

Zona horaria Hora Tiempo del Pacífico (PT) (Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Las Vegas) 12:30 p. m. Tiempo de la Montaña (MT) (Denver, Salt Lake City, Phoenix) 1:30 p. m. Tiempo del Centro (CT) (Chicago, Houston, Dallas, Mineápolis) 2:30 p. m. Tiempo del Este (ET) (Nueva York, Boston (sede), Miami, Washington D.C., Atlanta). 3:30 p. m.

Horarios del Sudáfrica vs. Canadá por Mundial 2026

Para que no te pierdas el juego Alemania vs. Paraguay por los 16avos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

México (CDMX): 2:30 p.m.

España: 10:30 p.m.

Puerto Rico: 4:30 p.m.

República Dominicana: 4:30 p. m.

Panamá: 4:30 p. m.

Costa Rica: 2:30 p. m.

El Salvador: 2:30 p. m.

Guatemala: 2:30 p. m.

Honduras: 2:30 p.m.

Nicaragua: 2:30 p. m.

Argentina: 5:30 p.m.

Brasil (Brasilia): 5:30 p.m.

Uruguay: 5:30 p.m.

Paraguay: 5:30 p.m.

Chile (Santiago): 5:30 p.m.

Bolivia: 4:30 p.m.

Venezuela: 4:30 p.m.

Ecuador: 3:30 p.m.

Perú: 3:30 p. m.

Colombia: 3:30 p. m.

En México, el partido entre Alemania contra Paraguay por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 iniciará a las 2:30 p.m.

Alemania y Paraguay se enfrentan este lunes 29 de junio por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

Canales TV de EE.UU. que pasan el Alemania vs. Paraguay EN VIVO por el Mundial 2026

Si estás en California, Texas, Florida, Nueva York u otro estado de los Estados Unidos, te comparto la lista de canales de televisión por señal abierta, cable y streaming online para ver el partido Alemania vs. Paraguay VIVO en español e inglés por la Copa Mundial FIFA 2026.

Tipo de señal Canal/Plataforma Detalle TV por cable/satélite (inglés) FOX Network Señal principal de FOX con derechos del Mundial 2026 en EE. UU. TV por cable/satélite (inglés) FOX One Canal de la familia FOX que también emite partidos del Mundial 2026. TV abierta/ cable (español) Telemundo Señal en español con derechos de la Copa del Mundo 2026 en EE. UU.

Plataformas online y streaming en EE.UU

Tipo de señal Plataforma Detalle Streaming (OTT, inglés) FuboTV Plataforma de TV online que integra la señal de FOX para el Mundial 2026 Streaming (inglés) Tubi Servicio de streaming asociado a FOX con partidos del Mundial 2026. Streaming (inglés) Peacock Plataforma de NBC/Telemundo con señal del Mundial en EE. UU. Streaming (inglés) SiriusXM FC Audio en inglés con cobertura del partido. Radio en español Fútbol de Primera Radio Transmisión radial en español del encuentro

¿Qué canal TV pasa Alemania vs. Paraguay EN VIVO ONLINE en otros países del mundo?

El Alemania vs. Paraguay se verá, en general para Latinoamérica, por DSports en TV paga, además de señales locales en México y otros territorios.

México: ViX México

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Alemania: ZDF, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports

Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Costa Rica: FOX+

El Salvador: Tigo Sports El Salvador

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua