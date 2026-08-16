Club América y Atlético de San Luis se enfrentan este domingo 16 de agosto (17:00 horas del Tiempo del Centro; 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT) por la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputará en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México, escenario al que las Águilas regresan para retomar su camino en el campeonato local después de la pausa por la Leagues Cup.

¿Quieres saber a qué hora empieza el América vs. Atlético de San Luis y qué canal transmite el partido? En esta nota encontrarás todos los detalles de la cobertura, incluidos los canales de televisión y las plataformas de streaming disponibles para seguir en vivo uno de los encuentros más atractivos de la cuarta fecha de la Liga MX.

En México, el partido entre América y Atlético de San Luis podrá verse por Canal 5, además de TUDN. La transmisión también estará disponible vía streaming a través de ViX, por lo que los aficionados tendrán alternativas tanto en televisión abierta como en plataformas digitales.

Para quienes prefieran seguir el encuentro por internet, ViX ofrecerá la transmisión del América vs. Atlético de San Luis en México. La programación también contempla la señal de TUDN, según la disponibilidad del servicio contratado por cada usuario.

En Estados Unidos, el duelo podrá seguirse mediante TUDN, tudn.com y la app de TUDN. De esta manera, los aficionados podrán acceder a la cobertura del partido a través de televisión y dispositivos conectados.

Para los aficionados que se encuentren en otros países, la disponibilidad de la señal puede variar de acuerdo con los derechos de transmisión de la Liga MX en cada territorio. Se recomienda consultar las plataformas oficiales habilitadas para la competencia en la región correspondiente y evitar servicios no autorizados.

¿A qué hora juega y qué canal transmite América vs. Atlético de San Luis por la Liga MX 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING México 17:00 TUDN, Canal 5, ViX Premium y TUDN App Estados Unidos 7 p.m. ET / 4 p.m. PT TUDN USA, ViX Premium, Univisión NOW y Univisión Deportes Costa Rica 17:00 TUDN y ViX El Salvador 17:00 TUDN y ViX Guatemala 17:00 TUDN y ViX Honduras 17:00 TUDN y ViX Nicaragua 17:00 TUDN y ViX Panamá 18:00 TUDN y ViX Rep. Dominicana 19:00 TUDN y ViX