Argentina y el mundo del fútbol se paralizará este martes 6 de octubre para ver el partido entre la Selección Argentina vs. Benín EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por amistoso internacional FIFA 2026, a partir de las 20:00 horas (Buenos Aires) en el Estadio Monumental . A continuación, conoce cómo y dónde ver por TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura desde Méxcio, Estados Unidos y otros países del mundo.

El partido Argentina vs. Benín por un amistoso FIFA 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Argentina vs. Benín en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Argentina vs. Benín por un amistoso FIFA 2026 este martes 6 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 7:00 pm

Estados Unidos (CT): 6:00 pm

Estados Unidos (MT): 5:00 pm

Estados Unidos (PT): 4:00 pm

España: 1:00 am del miércoles 7 de octubre

México (CDMX): 5:00 pm

Puerto Rico: 7:00 pm

República Dominicana: 7:00 pm

Panamá: 6:00 pm

Costa Rica: 5:00 pm

El Salvador: 5:00 pm

Guatemala: 5:00 pm

Honduras: 5:00 pm

Nicaragua: 5:00 pm

Argentina: 8:00 pm

Brasil (Brasilia): 8:00 pm

Uruguay: 8:00 pm

Chile (Santiago): 8:00 pm

Paraguay: 8:00 pm

Bolivia: 7:00 pm

Venezuela: 7:00 pm

Ecuador: 6:00 pm

Perú: 6:00 pm

Colombia: 6:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Argentina vs. Benín?

El Argentina vs. Benín de hoy, martes 6 de octubre, se podrá ver en Perú por DSports y DGO; en Argentina, las transmisiones anunciadas incluyen TyC Sports, Telefe y DSports. El amistoso, presentado como la despedida de Lionel Messi de la selección, se disputará en el estadio Monumental a las 20:00 de Argentina, 18:00 de Perú.

País Canales de TV Streaming online Argentina TyC Sports, Telefe y DSports TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play, según las señales disponibles en cada servicio. Perú DSports; también se anuncia TyC Sports Internacional DGO. Chile DSports DGO. Colombia DSports DGO. México Las fuentes consultadas señalan una opción online, sin identificar un canal de TV tradicional ViX; también se anuncia acceso mediante ViX en Prime Video. Estados Unidos TyC Sports, según el paquete contratado Fubo, mediante su oferta de TyC Sports; también se anuncia ViX. España Movistar Plus+ y M+ Liga de Campeones Movistar Plus+, según el paquete contratado. Brasil SporTV Globoplay. El Salvador Canal 4 TCS GO y ViX. Benín ORTB y Canal+ Sport Afrique Las fuentes consultadas no precisan una plataforma online.

En Perú, la opción anunciada para seguir Argentina vs. Benín por televisión es DSports, a través de DirecTV, mientras que la cobertura por internet estará disponible en DGO. El encuentro comenzará a las 6:00 p. m., hora peruana, por lo que ese es el horario de referencia para quienes quieran conectarse desde el celular, la computadora o un televisor compatible.

En Argentina, el partido tendrá alternativas en TyC Sports, Telefe y DSports. Para verlo online, las publicaciones consultadas mencionan TyC Sports Play y Mi Telefe, además de Flow, DGO y Telecentro Play; la disponibilidad de las señales dependerá del servicio y del paquete contratado.

Para México y Estados Unidos se anuncia cobertura mediante ViX, aunque en territorio estadounidense también figura TyC Sports a través de Fubo. Estas opciones corresponden a mercados distintos: conviene comprobar que el partido aparezca en la programación de la plataforma del país desde el que se accederá, sin asumir que una suscripción permite verlo en cualquier territorio.

En España, la transmisión figura en Movistar Plus+ y M+ Liga de Campeones durante la madrugada del miércoles 7 de octubre. La guía televisiva sitúa el inicio de la cobertura a las 00:50, hora peninsular, antes del comienzo del encuentro previsto para la 01:00.