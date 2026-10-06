Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el partido Argentina vs. Benín por un amistoso FIFA 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el partido Argentina vs. Benín por un amistoso FIFA 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer
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Por un amistoso FIFA 2026, Argentina y Benín chocarán este martes 6 de octubre en el Estadio Monumental. El duelo es imperdible, pues será el último partido de Lionel Messi con la ‘Albiceleste’. Dicho ello, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Argentina vs. Benín por un amistoso FIFA 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)
El partido Argentina vs. Benín por un amistoso FIFA 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Argentina vs. Benín en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Argentina vs. Benín por un amistoso FIFA 2026 este martes 6 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 7:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 6:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 5:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 4:00 pm
  • España: 1:00 am del miércoles 7 de octubre
  • México (CDMX): 5:00 pm
  • Puerto Rico: 7:00 pm
  • República Dominicana: 7:00 pm
  • Panamá: 6:00 pm
  • Costa Rica: 5:00 pm
  • El Salvador: 5:00 pm
  • Guatemala: 5:00 pm
  • Honduras: 5:00 pm
  • Nicaragua: 5:00 pm
  • Argentina: 8:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 8:00 pm
  • Uruguay: 8:00 pm
  • Chile (Santiago): 8:00 pm
  • Paraguay: 8:00 pm
  • Bolivia: 7:00 pm
  • Venezuela: 7:00 pm
  • Ecuador: 6:00 pm
  • Perú: 6:00 pm
  • Colombia: 6:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Argentina vs. Benín?

Este martes 6 octubre se podrá ver el juego Argentina vs. Benín por un amistoso FIFA 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: ViX, TUDN Radio
  • México: ViX México
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
  • Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe
  • Brasil: SporTV, Globoplay
  • Costa Rica: ViX
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, ViX
  • Guatemala: ViX
  • Honduras: ViX
  • Puerto Rico: ViX
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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