Los últimos partidos de Lionel Messi con la selección argentina. Este miércoles 30 de septiembre, no te pierdas el juego de Argentina vs. Bolivia EN VIVO, con la ‘Pulga’, en lo que será el primero de los 3 amistosos que dispute la Albiceleste en esta fecha FIFA. A continuación, te dejaré con los canales de transmisión desde Estados Unidos, España, México y diferentes países en Latinoamérica , con los horarios correspondientes para ver el minuto a minuto de este encuentro.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el partido Argentina vs. Bolivia por un amistoso FIFA 2026. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Bolivia EN VIVO con Messi?

Este miércoles 30 de septiembre de 2026, Argentina y Bolivia se ven las caras en un prometedor amistoso internacional por la fecha FIFA. El escenario elegido para el choque es el Estadio Mario Alberto Kempes, en la provincia de Córdoba.

Para que no te pierdas ningún detalle, así se dividen la agenda y las pantallas según la región:

Argentina: La pelota comenzará a rodar a las 9:00 p. m. (confirmado por la AFA).

La pelota comenzará a rodar a las (confirmado por la AFA). México: La cita es a las 6:00 p. m. (tiempo del centro), con transmisión exclusiva en streaming a través de ViX Premium (información ratificada por Infobae México y FOX Sports México).

La cita es a las (tiempo del centro), con transmisión exclusiva en streaming a través de (información ratificada por Infobae México y FOX Sports México). Estados Unidos: Arranca a las 7:45 p. m. ET . Según la grilla de TelevisaUnivision, se podrá ver en directo por ViX o sintonizar vía TUDN Radio .

Arranca a las . Según la grilla de TelevisaUnivision, se podrá ver en directo por o sintonizar vía . España: Por el desfasaje horario, la acción llegará en la madrugada del jueves 1 de octubre a las 2:00 a. m., con emisión por Movistar Plus.

País Hora Canal / plataforma Argentina 9:00 p. m. TyC Sports y Telefe Bolivia 8:00 p. m. Unitel y Fútbol Canal Chile 9:00 p. m. DSports / DGO Colombia 7:00 p. m. DSports / DGO Ecuador 7:00 p. m. DSports / DGO Paraguay 9:00 p. m. DSports / DGO Perú 7:00 p. m. DSports / DGO Uruguay 9:00 p. m. DSports / DGO Venezuela 8:00 p. m. DSports / DGO

Argentina vs. Bolivia: posibles alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco, Franco Mastantuono o Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco, Franco Mastantuono o Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Bolivia: Guillermo Viscarra; Luis Haquin, Efraín Morales, Diego Arroyo; Diego Medina, Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Fernando Nava y Carlos Melgar.