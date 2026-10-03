En el Estadio Monumental de Buenos Aires, las selecciones de Argentina y Burkina Faso protagonizarán un gran partido por un amistoso FIFA 2026 este sábado 3 de octubre. Como el compromiso es imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Argentina vs. Burkina Faso por un amistoso FIFA 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Argentina vs. Burkina Faso en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Argentina vs. Burkina Faso por un amistoso FIFA 2026 este sábado 3 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

España: 2:00 am del domingo 4 de octubre

México (CDMX): 6:00 pm

Puerto Rico: 8:00 pm

República Dominicana: 8:00 pm

Panamá: 7:00 pm

Costa Rica: 6:00 pm

El Salvador: 6:00 pm

Guatemala: 6:00 pm

Honduras: 6:00 pm

Nicaragua: 6:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Brasil (Brasilia): 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Chile (Santiago): 9:00 pm

Paraguay: 9:00 pm

Bolivia: 8:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Ecuador: 7:00 pm

Perú: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Argentina vs. Burkina Faso?

Este sábado 3 de octubre se podrá ver el juego Argentina vs. Burkina Faso por un amistoso FIFA 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ViX, TUDN Radio

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

México: ViX México

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe

Costa Rica: ViX

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, ViX

Guatemala: ViX

Honduras: ViX

Nicaragua: ViX

Panamá: ViX

Puerto Rico: ViX