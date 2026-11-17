Argentina y Costa Rica se enfrentan este martes 17 de noviembre de 2026 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el amistoso que cerrará el calendario internacional de ambas selecciones. El partido comenzará a las 8:00 p.m. de Argentina, 6:00 p.m. de Perú y Colombia, 6:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CT y 3:00 p.m. PT en Estados Unidos. A continuación, te dejaré con los canales de transmisión del partido Argentina vs. Costa Rica en vivo desde Estados Unidos, España, México y diferentes países en Latinoamérica , con los horarios correspondientes para ver el minuto a minuto de este encuentro.

La Albiceleste llega tras perder 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, resultado que puso fin a una extensa racha invicta en partidos amistosos y marcó el inicio de la etapa posterior al retiro de Lionel Messi. Lionel Scaloni anticipó entre cuatro y cinco cambios para probar nuevas sociedades y dar minutos a jóvenes con proyección hacia el ciclo del Mundial 2030. El encuentro también tendrá un componente emotivo por la salida de Walter Samuel del cuerpo técnico argentino al cierre de esta fecha FIFA. Entre los jugadores que buscan ganar espacio aparecen Nico Paz, Gianluca Prestianni y Agustín Giay, dentro de un proceso de renovación gradual. El árbitro designado para dirigir el amistoso en Córdoba será el brasileño Bruno Arleu.

Costa Rica, ahora dirigida por Bryan Ruiz, intentará cerrar el año con una mejor imagen después de caer 2-0 frente a Ecuador en Quito. Los Ticos combinan futbolistas de su campeonato local con jugadores que militan en Europa, dentro de una etapa enfocada en renovar la estructura de la selección. El historial favorece a Argentina, que permanece invicta en siete enfrentamientos ante el combinado centroamericano, con cinco victorias y dos empates. El antecedente más reciente se disputó en marzo de 2024 en Estados Unidos y terminó con triunfo argentino por 3-1 después de una remontada.

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Costa Rica EN VIVO por amistoso internacional?

Este martes 17 de noviembre de 2026, Argentina y Costa Rica se ven las caras en un compromiso con el que ambas selecciones cerrarán el año. El escenario elegido para el choque es el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Para que no te pierdas ningún detalle, así se dividen la agenda y las pantallas según la región:

Argentina: La pelota comenzará a rodar a las 8:00 p. m.

La pelota comenzará a rodar a las México: La cita es a las 5:00 p. m. (tiempo del centro), con transmisión exclusiva en streaming a través de YouTube y CONCACAF GO .

La cita es a las (tiempo del centro), con transmisión exclusiva en streaming a través de . Estados Unidos: Arranca a las 10:00 p. m. ET y se podrá ver en directo por Fox Sports 2, fuboTV, ViX y FOX One.

País Hora Canal / plataforma México 5:00 p. m. VPN Costa Rica 5:00 p. m. Teletica En Vivo, Repretel En Vivo, TD7, Repretel Canal 6, Teletica Radio 91.5, TDMAX Estados Unidos 6 pm ET / 3 pm PT ViX Argentina 8:00 p. m. TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, TyC Sports Play, mitelefe Bolivia 7:00 p. m. VPN Chile 8:00 p. m. VPN Colombia 6:00 p. m. VPN Ecuador 6:00 p. m. VPN Paraguay 8:00 p. m. VPN Perú 6:00 p. m. VPN Uruguay 8:00 p. m. VPN Venezuela 7:00 p. m. VPN

Argentina vs. Costa Rica: posibles alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi o Facundo Medina, Lisandro Martínez, Román Vega o Nicolás Tagliafico; Máximo Perrone o Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé.

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi o Facundo Medina, Lisandro Martínez, Román Vega o Nicolás Tagliafico; Máximo Perrone o Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé. Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora; Roan Wilson, Carlos Mora, Douglas López, Andrey Soto, Josimar Alcócer; Manfred Ugalde.