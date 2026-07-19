El Estadio Nueva York Nueva Jersey será escenario de un partido repleto de emociones este domingo 19 de julio. Y es que ahí chocarán Argentina y España por la gran final del Mundial 2026. El duelo comenzará a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT y 12:00 pm PT. Si te interesa saber qué canales de TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota adecuada.
Ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean la gloria eterna. Recordemos que ‘La Albiceleste’ viene de vencer 2-1 a Inglaterra en semifinales. ‘La Roja’, por otro lado, en esa misma instancia le ganó 2-0 a Francia.
¿Qué canal transmite EN VIVO el Argentina vs. España?
Este domingo 19 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Argentina vs. España por la gran final del Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio, UNIVERSO, TeleXitos
- México: ViX Mexico, Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Las Estrellas
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat, TDP, TDP Play
- Alemania: ORF eins, SRF zwei, ZDF, MagentaTV
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports, Disney+ Premium Argentina, Televisión Pública, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play, Disney+ Premium Brazil
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Disney+ Premium Sur, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, Win Sports, Win Play
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, Canal 5 Uruguay, Paramount+, AUF TV, Antel TV
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, TV 360, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV, Red Uno, Unitel
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, FOX, FOX+
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS Go, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
- Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua