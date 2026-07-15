Solo quedan dos partidos para conocer al campeón del Mundial FIFA 2026 y Argentina está a noventa minutos de regresar a una final mundialista. La Albiceleste enfrentará este miércoles 15 de julio a Inglaterra en Atlanta, en una semifinal que definirá al rival de España en el partido por el título.

Lionel Messi lidera a la vigente campeona del mundo después de una campaña en la que volvió a marcar diferencias en los momentos decisivos. Inglaterra, por su parte, llega impulsada por las actuaciones de Jude Bellingham y Harry Kane, figuras de un equipo que busca volver a una final de la Copa del Mundo después de varias décadas.

A continuación, revisa los horarios, canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán Argentina vs. Inglaterra EN VIVO en Argentina, Estados Unidos, México, España y el resto de Latinoamérica.

Horario, TV y dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy

Detalle Información Partido Argentina vs. Inglaterra Competición Copa Mundial FIFA 2026 Instancia Semifinal Fecha Miércoles 15 de julio de 2026 Estadio Mercedes-Benz Stadium Ciudad Atlanta, Georgia TV Internacional Telefe, TV Pública, Telemundo, FOX, Canal 5, TUDN, La 1 HD, Caracol TV y más Streaming Mi Telefe, Peacock, FOX One, ViX, RTVE Play, DGO, Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy?

País Hora TV Streaming Argentina 16:00 Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports Mi Telefe, DGO, TyC Sports Play México 13:00 Canal 5, TUDN ViX Premium Estados Unidos 3:00 p.m. ET Telemundo, FOX Peacock, FOX One, fuboTV España 21:00 La 1 HD RTVE Play, DAZN Colombia 14:00 Caracol TV, RCN TV, DSports Caracol Play, Ditu, DGO Perú 14:00 América TV, DSports América TVGO, DGO Chile 15:00 Chilevisión, DSports DGO Ecuador 14:00 Teleamazonas, DSports DGO Uruguay 16:00 DSports DGO, AUF TV Paraguay 16:00 GEN, Trece, Unicanal — Bolivia 15:00 Unitel, Red Uno Tigo Sports

Horarios para ver Argentina vs. Inglaterra en Estados Unidos

Ciudad Hora Nueva York 3:00 p.m. ET Miami 3:00 p.m. ET Orlando 3:00 p.m. ET Atlanta 3:00 p.m. ET Dallas 2:00 p.m. CT Houston 2:00 p.m. CT Chicago 2:00 p.m. CT Denver 1:00 p.m. MT Phoenix 12:00 p.m. Los Ángeles 12:00 p.m. PT San Francisco 12:00 p.m. PT Seattle 12:00 p.m. PT

Canales de Telemundo para ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO en Estados Unidos

Ciudad Canal Nueva York Telemundo 47 Miami Telemundo 51 Orlando Telemundo 31 Tampa Telemundo 49 Dallas Telemundo 39 Houston Telemundo 47 Los Ángeles Telemundo 52 Chicago Telemundo 44 Phoenix Telemundo 39 San Francisco Telemundo 48

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Argentina?

La semifinal paralizará al país campeón del mundo. Argentina buscará regresar a una final mundialista por segundo torneo consecutivo y millones de aficionados podrán seguir el encuentro mediante señal abierta, televisión deportiva y plataformas digitales oficiales. La cobertura incluirá programas especiales desde Atlanta, análisis previo y transmisión completa del partido.

Canales para ver Argentina vs. Inglaterra en Argentina

Telefe

TV Pública

TyC Sports

DIRECTV Sports Argentina

Streaming en Argentina

Mi Telefe

DGO

TyC Sports Play

Flow

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Estados Unidos?

Estados Unidos alberga el partido y también concentra una de las mayores audiencias para esta semifinal. Los aficionados hispanos podrán seguir la cobertura en español mediante Telemundo Deportes, mientras que FOX emitirá el encuentro para la audiencia angloparlante. Además, varias plataformas ofrecerán acceso online desde cualquier dispositivo.

Canales en Estados Unidos

Telemundo

FOX Network

Streaming en Estados Unidos

Peacock

FOX One

fuboTV

Hulu + Live TV

YouTube TV

Telemundo Deportes

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en México?

La afición mexicana seguirá muy de cerca una semifinal que reúne a dos gigantes del fútbol internacional. Televisa tendrá la cobertura principal mediante sus señales de televisión abierta y de paga, mientras que ViX permitirá acceder a la transmisión online desde teléfonos móviles, tablets y Smart TV.

Canales en México

Canal 5

TUDN

Streaming en México

ViX Premium

TUDN En Vivo

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en España?

España ya espera rival para la final y millones de aficionados seguirán esta semifinal para conocer a su próximo adversario. La transmisión estará disponible mediante televisión abierta y plataformas digitales con derechos oficiales del Mundial 2026.

TV en España

TVE La 1 HD

Streaming en España

RTVE Play

DAZN Spain

DAZN Mundial

Movistar Plus+

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Colombia?

La rivalidad histórica entre argentinos e ingleses genera enorme interés entre los aficionados colombianos. La cobertura estará disponible mediante televisión abierta nacional y servicios de streaming que han acompañado el desarrollo del Mundial desde la fase de grupos.

Canales en Colombia

Caracol TV

RCN TV

DIRECTV Sports

Streaming en Colombia

Caracol Play

Ditu

DGO

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Perú?

La audiencia peruana tendrá acceso a la semifinal mediante televisión abierta y plataformas digitales. El partido será uno de los eventos deportivos más vistos de la jornada en el país debido a la presencia de Lionel Messi y la importancia de la instancia.

Canales en Perú

América Televisión

DIRECTV Sports

Streaming en Perú

América TVGO

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Chile?

Chilevisión y DIRECTV Sports liderarán la cobertura para territorio chileno. Los aficionados podrán seguir el encuentro tanto por televisión como mediante servicios digitales compatibles con dispositivos móviles y Smart TV.

Canales en Chile

Chilevisión

DIRECTV Sports Chile

Streaming en Chile

DGO

Pluto TV Chilevisión

Paramount+

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Ecuador?

La semifinal podrá seguirse mediante televisión abierta nacional y señales deportivas internacionales. La expectativa es alta por tratarse del último partido antes de la gran final del Mundial 2026.

Canales en Ecuador

Teleamazonas

DIRECTV Sports Ecuador

Streaming en Ecuador

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Uruguay?

Los aficionados uruguayos tendrán varias alternativas para seguir una semifinal que reúne a dos potencias históricas del fútbol mundial. La cobertura estará disponible mediante televisión deportiva y plataformas online.

Canales en Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay

Streaming en Uruguay

DGO

AUF TV

Antel TV

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Paraguay?

La transmisión estará disponible mediante algunos de los principales canales nacionales y servicios deportivos internacionales. El interés por el encuentro crece debido a la cercanía histórica y futbolística entre Paraguay y Argentina.

Canales en Paraguay

GEN

Trece

Unicanal

Streaming en Paraguay

DGO

Personal Flow

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Bolivia?

Bolivia contará con cobertura en señal abierta y plataformas deportivas. Los aficionados podrán seguir el partido desde televisión tradicional o dispositivos móviles con acceso a internet.

Canales en Bolivia

Unitel

Red Uno

Tigo Sports

Streaming en Bolivia

Entel TV

Tigo Sports App

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Costa Rica?

Costa Rica seguirá atentamente la definición del segundo finalista del Mundial 2026. La cobertura estará disponible mediante televisión abierta y servicios digitales que cuentan con los derechos para transmitir el torneo.

Canales en Costa Rica

Teletica Canal 7

Streaming en Costa Rica

TDMAX

Teletica.com

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Panamá?

Panamá tendrá una de las coberturas más amplias de Centroamérica para esta semifinal. Los aficionados podrán elegir entre distintas señales nacionales y plataformas digitales para seguir todas las incidencias desde Atlanta.

Canales en Panamá

RPC TV

TVMax

Telemetro

Streaming en Panamá

Medcom GO

TVN Pass

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Guatemala?

La afición guatemalteca también podrá seguir el partido mediante operadores deportivos y plataformas digitales que ofrecen cobertura de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales en Guatemala

Tigo Sports Guatemala

Streaming en Guatemala

Tigo Sports App

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Honduras?

Los aficionados hondureños tendrán acceso a la semifinal mediante señales deportivas disponibles en televisión y aplicaciones móviles. El duelo entre Messi y Kane promete captar la atención de toda la región.

Canales en Honduras

Tigo Sports Honduras

Streaming en Honduras

Tigo Sports App

ViX

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en El Salvador?

La segunda semifinal del Mundial 2026 también podrá seguirse desde El Salvador mediante operadores deportivos que poseen derechos para la transmisión internacional del torneo.

Canales en El Salvador

Canal 4

Tigo Sports El Salvador

Streaming en El Salvador

TCS GO

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Nicaragua?

Los aficionados nicaragüenses contarán con alternativas tanto en televisión como en streaming para seguir un encuentro que definirá al rival de España en la final.

Canales en Nicaragua

Canal 10

Tigo Sports Nicaragua

Streaming en Nicaragua

ViX

Tigo Sports App

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en República Dominicana?

La audiencia dominicana podrá seguir la semifinal mediante canales deportivos internacionales y plataformas digitales compatibles con teléfonos móviles, tablets y Smart TV.

Canales en República Dominicana

CDN Deportes

ESPN Caribe

Streaming en República Dominicana

Disney+ Premium

DGO

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Puerto Rico?

Puerto Rico comparte gran parte de la cobertura disponible para Estados Unidos. Los aficionados tendrán acceso a la transmisión tanto en español como en inglés mediante señales abiertas y plataformas de streaming.

Canales en Puerto Rico

Telemundo Puerto Rico

FOX Puerto Rico

Streaming en Puerto Rico

Peacock

FOX One

Telemundo Deportes En Vivo