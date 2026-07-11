Conoce qué canal de TV y dónde ver online el partido Argentina vs. Suiza EN VIVO EN DIRECTO ONLINE los cuartos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canal de TV y dónde ver online el partido Argentina vs. Suiza EN VIVO EN DIRECTO ONLINE los cuartos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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La Selección Argentina se enfrenta a Suiza este sábado a las 22:00 en los cuartos de final del Mundial 2026, en el imponente Arrowhead Stadium de Kansas City. Bajo la dirección de Lionel Scaloni y con Lionel Messi como capitán, el equipo llega con la plantilla completa y la ambición de lograr el bicampeonato tras su triunfo en Qatar 2022. Partido clave para el ciclo de Scaloni: intensidad táctica, variantes ofensivas lideradas por Messi y una defensa consolidada que buscarán dominar el ritmo de juego desde el primer minuto.

¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? A continuación, te comparto la lista de canales de TV por señal abierta, cable y streaming online disponibles para seguir la cobertura del juego Argentina vs. Suiza por cuartos de final desde Estados Unidos, España, México y otros países de Latinoamérica de manera legal y segura.

DirecTV (DGO) transmite el partido Argentina vs. Suiza EN VIVO EN DIRECTO HOY por cuartos de final de la Copa Mundial 2026 desde Kansas City. (Foto: Composición Mag)
DirecTV (DGO) transmite el partido Argentina vs. Suiza EN VIVO EN DIRECTO HOY por cuartos de final de la Copa Mundial 2026 desde Kansas City. (Foto: Composición Mag)
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¿Qué canal transmite el partido Argentina vs. Suiza por TV abierta y Online?

Conoce las opciones de TV abierta, cable y streaming online para ver Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. En Sudamérica, la señal base confirmada es DSports y el streaming principal es DGO; además, algunos países tienen señales abiertas locales y plataformas adicionales.

¿A qué hora juega Argentina-Suiza HOY por cuartos de final?

El partido Argentina vs. Suiza por cuartos de final del Mundial 2026 se juega el sábado 11 de julio y toma como hora base las 20:00 de Perú/Colombia/Ecuador, con variaciones según cada país.

  • Argentina: 22:00 (10:00 p.m.)espn+1
  • Uruguay: 22:00 (10:00 p.m.)americatv+1
  • Paraguay: 22:00 (10:00 p.m.)americatv+1
  • Brasil: 22:00 (10:00 p.m.)americatv+1
  • Perú: 20:00 (8:00 p.m.)rpp+2
  • Colombia: 20:00 (8:00 p.m.)espn+2
  • Ecuador: 20:00 (8:00 p.m.)americatv+1
  • Chile: 21:00 (9:00 p.m.)espn+2
  • Bolivia: 21:00 (9:00 p.m.)rpp+2
  • Venezuela: 21:00 (9:00 p.m.)americatv+1
  • México: 19:00 (7:00 p.m.)espn+2
  • España: 03:00 a.m. del domingo 12 de juliorpp+2
  • Suiza: 03:00 a.m. del domingo (mismo huso que España para este partido)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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