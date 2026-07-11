La Selección Argentina se enfrenta a Suiza este sábado a las 22:00 en los cuartos de final del Mundial 2026, en el imponente Arrowhead Stadium de Kansas City . Bajo la dirección de Lionel Scaloni y con Lionel Messi como capitán, el equipo llega con la plantilla completa y la ambición de lograr el bicampeonato tras su triunfo en Qatar 2022. Partido clave para el ciclo de Scaloni: intensidad táctica, variantes ofensivas lideradas por Messi y una defensa consolidada que buscarán dominar el ritmo de juego desde el primer minuto.

¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? A continuación, te comparto la lista de canales de TV por señal abierta, cable y streaming online disponibles para seguir la cobertura del juego Argentina vs. Suiza por cuartos de final desde Estados Unidos, España, México y otros países de Latinoamérica de manera legal y segura.

DirecTV (DGO) transmite el partido Argentina vs. Suiza EN VIVO EN DIRECTO HOY por cuartos de final de la Copa Mundial 2026 desde Kansas City. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Qué canal transmite el partido Argentina vs. Suiza por TV abierta y Online?

Conoce las opciones de TV abierta, cable y streaming online para ver Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. En Sudamérica, la señal base confirmada es DSports y el streaming principal es DGO; además, algunos países tienen señales abiertas locales y plataformas adicionales.

¿A qué hora juega Argentina-Suiza HOY por cuartos de final?

El partido Argentina vs. Suiza por cuartos de final del Mundial 2026 se juega el sábado 11 de julio y toma como hora base las 20:00 de Perú/Colombia/Ecuador, con variaciones según cada país.

Argentina: 22:00 (10:00 p.m.)espn+1

22:00 (10:00 p.m.)espn+1 Uruguay: 22:00 (10:00 p.m.)americatv+1

22:00 (10:00 p.m.)americatv+1 Paraguay: 22:00 (10:00 p.m.)americatv+1

22:00 (10:00 p.m.)americatv+1 Brasil: 22:00 (10:00 p.m.)americatv+1

22:00 (10:00 p.m.)americatv+1 Perú: 20:00 (8:00 p.m.)rpp+2

20:00 (8:00 p.m.)rpp+2 Colombia: 20:00 (8:00 p.m.)espn+2

20:00 (8:00 p.m.)espn+2 Ecuador: 20:00 (8:00 p.m.)americatv+1

20:00 (8:00 p.m.)americatv+1 Chile: 21:00 (9:00 p.m.)espn+2

21:00 (9:00 p.m.)espn+2 Bolivia: 21:00 (9:00 p.m.)rpp+2

21:00 (9:00 p.m.)rpp+2 Venezuela: 21:00 (9:00 p.m.)americatv+1

21:00 (9:00 p.m.)americatv+1 México: 19:00 (7:00 p.m.)espn+2

19:00 (7:00 p.m.)espn+2 España: 03:00 a.m. del domingo 12 de juliorpp+2

03:00 a.m. del domingo 12 de juliorpp+2 Suiza: 03:00 a.m. del domingo (mismo huso que España para este partido)