El Argentina vs. Uruguay será el partido estelar de la fecha FIFA de noviembre, que comenzará el viernes 13 con la participación de las selecciones sudamericanas desde el Estadio La Bombonera, en Buenos Aires . Este será el escenario de un clásico rioplatense marcado por el inicio de una nueva etapa: Lionel Scaloni dirigirá el primer encuentro de la Albiceleste tras la despedida de Lionel Messi. Para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, te comparto la lista de canales de TV abierta, cable y streaming para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

¿En qué canal transmite Argentina vs. Uruguay EN VIVO por TV abierta y Señal Online?

Para ver Argentina vs. Uruguay por el amistoso internacional FIFA del viernes 13 de noviembre de 2026 , las opciones anunciadas incluyen TyC Sports y Telefe en Argentina, AUF TV en Uruguay y DSports con DGO en Perú y otros países sudamericanos. El encuentro está programado en La Bombonera a las 20:00 de Argentina y Uruguay.

País Canales de televisión Streaming online Argentina TyC Sports y Telefe TyC Sports Play y Mi Telefe Uruguay DSports AUF TV, AUF TV Premium en YouTube, Antel TV y DGO Perú DSports DGO Colombia DSports DGO Ecuador DSports DGO Chile DSports DGO Bolivia DSports No identificado en las fuentes consultadas Venezuela DSports No identificado en las fuentes consultadas Estados Unidos TyC Sports, según la guía de transmisión consultada ViX y TyC Sports a través de Fubo México Sin canal de TV confirmado en las fuentes consultadas ViX mediante Prime Video, según la guía consultada

En Argentina, el partido se podrá seguir por TyC Sports y Telefe, con alternativas online en TyC Sports Play y Mi Telefe. El inicio está previsto para las 20:00, por lo que estas son las opciones de transmisión que debe tener en cuenta el público argentino.

En Uruguay, AUF TV cuenta con confirmación de la propia asociación para transmitir el amistoso. Además, la programación local incluye DSports, DGO, Antel TV y AUF TV Premium en YouTube. El encuentro también comenzará a las 20:00 en territorio uruguayo.

En Perú las opciones que figuran son DSports por televisión y DGO por internet, con inicio a las 18:00. Colombia y Ecuador cuentan con las mismas alternativas y el mismo horario local; en Chile, ambas plataformas aparecen en la programación del encuentro.

Para Estados Unidos, ViX tiene un anuncio directo de TelevisaUnivision, mientras que la guía consultada también señala TyC Sports mediante Fubo. En México, esa guía identifica ViX a través de Prime Video. Conviene distinguir la disponibilidad de cada territorio: que una plataforma transmita el partido en un país no confirma su emisión en los demás.