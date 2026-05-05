Este martes 05 de mayo hay rumor de buen fútbol. Nadie puede decir lo contrario porque se jugará el Arsenal vs. Atlético de Madrid por la vuelta de las semifinales de la Champions League. El partido, que arrancará a las 9:00 pm en España, 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT y 12:00 pm PT, se disputará en el Emirates Stadium. Si te interesa saber qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.

Antes de brindarte la información prometida, te comento que el compromiso de ida entre ambas escuadras, que se disputó en el Estadio Riyadh Air Metropolitano la semana pasada, acabó 1-1 (Viktor Gyökeres anotó para el conjunto inglés, mientras que Julián Álvarez marcó para los colchoneros). Debido a ese resultado, la llave está abierta.

El partido Arsenal vs. Atlético de Madrid por la Champions League ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP) / PIERRE-PHILIPPE MARCOU

¿Qué canal transmite EN VIVO el Arsenal vs. Atlético de Madrid?

Este martes 05 de mayo se podrá ver el Arsenal vs. Atlético de Madrid por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, ViX, TUDN USA, TUDN App, TUDN.com, Univision, Univision NOW, CBS, fuboTV

México: TNT Sports, Max Mexico, tabii

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, tabii

Alemania: Amazon Prime Video, tabii

Argentina: ESPN Argentina, Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina

Brasil: TNT Brasil, SBT, Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play

Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, tabii

Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina

Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte