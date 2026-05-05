Este martes 05 de mayo hay rumor de buen fútbol. Nadie puede decir lo contrario porque se jugará el Arsenal vs. Atlético de Madrid por la vuelta de las semifinales de la Champions League. El partido, que arrancará a las 9:00 pm en España, 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT y 12:00 pm PT, se disputará en el Emirates Stadium. Si te interesa saber qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.
Antes de brindarte la información prometida, te comento que el compromiso de ida entre ambas escuadras, que se disputó en el Estadio Riyadh Air Metropolitano la semana pasada, acabó 1-1 (Viktor Gyökeres anotó para el conjunto inglés, mientras que Julián Álvarez marcó para los colchoneros). Debido a ese resultado, la llave está abierta.
¿Qué canal transmite EN VIVO el Arsenal vs. Atlético de Madrid?
Este martes 05 de mayo se podrá ver el Arsenal vs. Atlético de Madrid por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Paramount+, ViX, TUDN USA, TUDN App, TUDN.com, Univision, Univision NOW, CBS, fuboTV
- México: TNT Sports, Max Mexico, tabii
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, tabii
- Alemania: Amazon Prime Video, tabii
- Argentina: ESPN Argentina, Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: TNT Brasil, SBT, Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, tabii
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte