Disputa del Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas de Guadalajara por la Liga MX 2026. Transmisión televisiva y opciones de streaming autorizadas para México y Estados Unidos. | Crédito: Composición Mag
Disputa del Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas de Guadalajara por la Liga MX 2026. Transmisión televisiva y opciones de streaming autorizadas para México y Estados Unidos. | Crédito: Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista
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Chivas de Guadalajara y Atlas FC protagonizarán una edición más del Clásico Tapatío este sábado 10 de octubre a partir de las 19:00 horas (Tiempo del centro de México) / 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT en el Estadio Jalisco en un choque correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. A continuación, compartimos los canales de transmisión del partido Atlas vs. Chivas de Guadalajara en vivo desde Estados Unidos, España, México y diferentes países en Latinoamérica, con los horarios correspondientes para ver el minuto a minuto de este encuentro.

El Rebaño Sagrado, dirigido por Gabriel Milito, llega en un gran momento en el tercer puesto con 18 puntos (5 victorias, 3 empates y 2 derrotas) y una diferencia de goles de +7 gracias a Armando “La Hormiga” González, su principal carta en ofensiva. Los Rojinegros comandados por Hernán Crespo se ubican de cerca en la sexta casilla con 17 puntos (5 victorias, 2 empates y 3 derrotas), aunque con un balance de anotaciones ligeramente negativo (16 a favor por 17 en contra).

GUADALAJARA, JALICO (MÉXICO), 7/10/2026. TUDN y Canal 5 transmitirán EN VIVO y GRATIS el Chivas vs. Atlas por el Clásico Tapatío hoy desde el Estadio Jalisco. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
GUADALAJARA, JALICO (MÉXICO), 7/10/2026. TUDN y Canal 5 transmitirán EN VIVO y GRATIS el Chivas vs. Atlas por el Clásico Tapatío hoy desde el Estadio Jalisco. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿En qué canal transmiten Atlas vs. Chivas de Guadalajara EN VIVO por Apertura 2026 de la Liga MX?

Este sábado 10 de octubre de 2026, Atlas FC y Chivas de Guadalajara se ven las caras en un compromiso entre dos escuadras que se encuentran en la parte alta de la tabla general peleando por la clasificación directa, lo que aumenta la expectativa de este histórico derbi tapatío. El escenario elegido para el choque es el Estadio Jalisco.

Para que no te pierdas ningún detalle, así se dividen la agenda y las pantallas según la región:

  • Argentina: La pelota comenzará a rodar a las 10:00 p. m.
  • México: La cita es a las 7:00 p. m. (tiempo del centro), con transmisión exclusiva en televisión abierta, de paga y streaming a través de Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo y Layvtime.
  • Estados Unidos: Arranca a las 9:00 p. m. ET y se podrá ver en directo por TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX.
PaísHoraCanal / plataforma
Nicaragua7:00 p. m.VPN
República Dominicana8:00 p. m.VPN
México7:00 p. m.Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Layvtime
Estados Unidos9 pm ET / 6 pm PTTUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
Argentina10:00 p. m.VPN
Bolivia9:00 p. m.VPN
Chile10:00 p. m.VPN
Colombia8:00 p. m.VPN
Ecuador8:00 p. m.VPN
Paraguay10:00 p. m.VPN
Perú8:00 p. m.VPN
Uruguay10:00 p. m.VPN
Venezuela9:00 p. m.VPN
Chivas de Guadalajara y Atlas se verán las caras en el campo de juego por la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. Detalles de los canales de televisión y plataformas digitales que emiten el partido en vivo. | Crédito: Composición Mag
Chivas de Guadalajara y Atlas se verán las caras en el campo de juego por la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. Detalles de los canales de televisión y plataformas digitales que emiten el partido en vivo. | Crédito: Composición Mag

Atlas vs. Chivas de Guadalajara: posibles alineaciones

  • Atlas: Camilo Vargas; Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Purata (o Jorge Rodríguez) y Valenzuela (o Ferrareis); Aldo Rocha, Edgar Zaldívar, Elías Montiel y Kevin Zenón; Luís Esteves, Arturo “Ponchito” González y Florian Monzón (o Ryan Mmaee). Director técnico: Hernán Crespo.
  • Chivas de Guadalajara: Raúl “Tala” Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Rey (quien supliría al lesionado Romo) y Bryan “Cotorro” González (quien se recuperó a tiempo); Fernando “Oso” González, Santiago Sandoval (en lugar de Govea) y Roberto “Piojo” Alvarado; Hugo Camberos, Ricardo Marín y Armando “La Hormiga” González. Director técnico: Gabriel Milito.
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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