Chivas de Guadalajara y Atlas FC protagonizarán una edición más del Clásico Tapatío este sábado 10 de octubre a partir de las 19:00 horas (Tiempo del centro de México) / 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT en el Estadio Jalisco en un choque correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. A continuación, compartimos los canales de transmisión del partido Atlas vs. Chivas de Guadalajara en vivo desde Estados Unidos, España, México y diferentes países en Latinoamérica, con los horarios correspondientes para ver el minuto a minuto de este encuentro.
El Rebaño Sagrado, dirigido por Gabriel Milito, llega en un gran momento en el tercer puesto con 18 puntos (5 victorias, 3 empates y 2 derrotas) y una diferencia de goles de +7 gracias a Armando “La Hormiga” González, su principal carta en ofensiva. Los Rojinegros comandados por Hernán Crespo se ubican de cerca en la sexta casilla con 17 puntos (5 victorias, 2 empates y 3 derrotas), aunque con un balance de anotaciones ligeramente negativo (16 a favor por 17 en contra).
¿En qué canal transmiten Atlas vs. Chivas de Guadalajara EN VIVO por Apertura 2026 de la Liga MX?
Este sábado 10 de octubre de 2026, Atlas FC y Chivas de Guadalajara se ven las caras en un compromiso entre dos escuadras que se encuentran en la parte alta de la tabla general peleando por la clasificación directa, lo que aumenta la expectativa de este histórico derbi tapatío. El escenario elegido para el choque es el Estadio Jalisco.
Para que no te pierdas ningún detalle, así se dividen la agenda y las pantallas según la región:
- Argentina: La pelota comenzará a rodar a las 10:00 p. m.
- México: La cita es a las 7:00 p. m. (tiempo del centro), con transmisión exclusiva en televisión abierta, de paga y streaming a través de Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo y Layvtime.
- Estados Unidos: Arranca a las 9:00 p. m. ET y se podrá ver en directo por TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX.
|País
|Hora
|Canal / plataforma
|Nicaragua
|7:00 p. m.
|VPN
|República Dominicana
|8:00 p. m.
|VPN
|México
|7:00 p. m.
|Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Layvtime
|Estados Unidos
|9 pm ET / 6 pm PT
|TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
|Argentina
|10:00 p. m.
|VPN
|Bolivia
|9:00 p. m.
|VPN
|Chile
|10:00 p. m.
|VPN
|Colombia
|8:00 p. m.
|VPN
|Ecuador
|8:00 p. m.
|VPN
|Paraguay
|10:00 p. m.
|VPN
|Perú
|8:00 p. m.
|VPN
|Uruguay
|10:00 p. m.
|VPN
|Venezuela
|9:00 p. m.
|VPN
Atlas vs. Chivas de Guadalajara: posibles alineaciones
- Atlas: Camilo Vargas; Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Purata (o Jorge Rodríguez) y Valenzuela (o Ferrareis); Aldo Rocha, Edgar Zaldívar, Elías Montiel y Kevin Zenón; Luís Esteves, Arturo “Ponchito” González y Florian Monzón (o Ryan Mmaee). Director técnico: Hernán Crespo.
- Chivas de Guadalajara: Raúl “Tala” Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Rey (quien supliría al lesionado Romo) y Bryan “Cotorro” González (quien se recuperó a tiempo); Fernando “Oso” González, Santiago Sandoval (en lugar de Govea) y Roberto “Piojo” Alvarado; Hugo Camberos, Ricardo Marín y Armando “La Hormiga” González. Director técnico: Gabriel Milito.