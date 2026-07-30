Boca Juniors y O’Higgins se enfrentarán HOY jueves 30 de julio por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Codelco El Teniente, Rancagua, Chile, a las 21:30 horas de Argentina, 19:30 horas de Perú, Ecuador y Colombia, 18:30 horas en México. El cuadro argentino llega al compromiso con la ventaja en la serie tras derrotar 1-0 en La Bombonera. Ahora, tendrá un complicado reto para sellar su clasificación a octavos.

Si bien en la ida tomó el protagonismo del partido, en la ofensiva, Boca Juniors no mostró una solidez. Por ello, el entrenador Rodolfo Arruabarrena alista dos cambios en su oncena titular. Santiago Ascacíbar y Leandro Paredes son los jugadores que iniciarán las acciones.

O’Higgins, por su parte, llega al compromiso con la ilusión de dar el golpe sobre la mesa y en casa celebrar la clasificación a octavos de final. Lucas Bovaglio no quiso dar detalles sobre su once para el compromiso, pero aseguró que sus jugadores están motivados en hacer historia.

¿En qué canal ver Boca Juniors vs. O’Higgins EN VIVO por Copa Sudamericana en Estados Unidos?

La transmisión del partido entre Boca y O’Higgins estará a cargo de beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español. Por streaming, puedes seguir el compromiso válido por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 vía fuboTV.

RANCAGUA, (CHILE), 30/07/2026.- Horarios del partido entre Boca Juniors vs. O'Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 que se realizará en el Estadio Codelco El Teniente. FOTO: Imagen: Foto de Boca Juniors.

¿Qué canal transmitirá EN VIVO el partido Boca Juniors vs. O’Higgins en México?

Si te encuentras en México y quieres ver el partido entre Boca Juniors vs. O’Higgins, el duelo estará disponible por la plataforma de Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. O’Higgins hoy?

Revisa la guía de canales para que puedas ver EN VIVO y EN DIRECTO la transmisión del partido entre Boca Juniors contra O’Higgins por la Copa Sudamericana, según tu país.

Argentina: DIRECTV Sports

Bolivia: ESPN y Disney+ Premium

Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+ y Vivo Play

Chile: ESPN y Disney+ Premium

Colombia: ESPN y Disney+ Premium Sur

Costa Rica: Disney+ Premium Norte y ESPN 4

Ecuador: ESPN y Disney+ Premium Sur

Guatemala: Disney+ Premium Norte y ESPN 4

Honduras: Disney+ Premium Norte y ESPN 4

Nicaragua: Disney+ Premium Norte y ESPN 4 Norte

Panamá: Disney+ Premium Norte y ESPN4 Norte

Paraguay: ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina

Perú: ESPN y Disney+ Premium

España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

Uruguay: ESPN y Disney+ Premium

Venezuela: ESPN y Disney+ Premium