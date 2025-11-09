BUENOS AIRES (ARGENTINA), 09/11/2025.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Boca Juniors y River Plate este domingo 9 de noviembre por la Jornada 15 del Torneo Clausura Betano 2025 desde el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina. FOTO DE NOÉ YACTATO PARA MAG DE EL COMERCIO
Noé Yactayo
protagonizarán una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino este domingo 9 de noviembre a las 16:30 (hora de Buenos Aires), en el marco de la Jornada 15 del Torneo Clausura Betano 2025. El vibrante duelo se disputará en el Estadio La Bombonera, en Buenos Aires, y promete paralizar al país y al mundo del fútbol. ¿Quieres ver el juego en tu teléfono celular, PC, Tablet o televisor Smart TV? Aquí te explicaremos los canales de televisión y plataformas online que debes sintonizar, según el país donde te encuentres.

Si estás en Argentina, podrás vivir toda la emoción del superclásico Boca-River a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. Ambos se encuentran disponibles en el paquete Pack Fútbol. También puedo verlo por streaming vía Flow, Telecentro Play, DIRECTV Go (DGO) y TNT Sports Go.

Por otro lado, FANATIZ ofrecerá la cobertura del Boca Juniors vs. River Plate en Estados Unidos, México, Puerto Rico y Canadá bajo la transmisión especial de AFP Play.

TyC Sports Internacional también realizará la transmisión del Boca-River en Estados Unidos en DIRECTV y DIRECTV STREAM.

Pelota Libre TV EN VIVO: Boca vs. River en directo por ESPN, TNT Sports y Disney Plus. (Video: ESPN)
ESPN y Disney Plus serán los encargados de televisar el Boca Juniors-River Plate en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

ESPN 2 —o ESPN 3— llevará una señal especial del superclásico del fútbol argentino en México.

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. River Plate por Superclásico Argentino 2025?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
Estados Unidos2:30 p.m. ET / 11:30 am PTFanatiz y TyC Sports
México13:30Fanatiz, ESPN 2 y ESPN 3
Costa Rica13:30ESPN 2 y ESPN 3
El Salvador13:30ESPN 2 y ESPN 3
Guatemala13:30ESPN 2 y ESPN 3
Nicaragua13:30ESPN 2 y ESPN 3
Honduras13:30ESPN 2 y ESPN 3
Perú14:30ESPN y Disney Plus
Colombia14:30ESPN y Disney Plus
Ecuador14:30ESPN y Disney Plus
Panamá14:30ESPN y Disney Plus
Cuba14:30VPN
Canadá14:30Fanatiz
Puerto Rico15:30Fanatiz
Rep. Dominicana15:30ESPN y Disney Plus
Venezuela15:30ESPN y Disney Plus
Bolivia15:30ESPN y Disney Plus
Argentina16:30ESPN y Disney Plus
Chile16:30ESPN y Disney Plus
Paraguay16:30ESPN y Disney Plus
Uruguay16:30ESPN y Disney Plus
Brasil16:30Zapping, Claro TV+, Disney Plus, Premium Brazil, Sky Plus, Vivo Play y ESPN Brazil
Reino Unido19:30Premier Sports Player, Amazon Prime Video y Premier Sports 1
Italia20:30Como y SportItalia
Francia20:30VPN
Alemania20:30Sportdigital FUSSBALL
España20:30Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones 2 y #Vamos
Boca Juniors vs. River Plate, Superclásico por la Jornada 15 del Clausura
Boca Juniors recibe a su archirrival River Plate este domingo 9 de noviembre en 'La Bombonera' por la Jornada 15 del Clausura de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. | Crédito: GEC
