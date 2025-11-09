Boca Juniors y River Plate protagonizarán una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino este domingo 9 de noviembre a las 16:30 (hora de Buenos Aires), en el marco de la Jornada 15 del Torneo Clausura Betano 2025. El vibrante duelo se disputará en el Estadio La Bombonera, en Buenos Aires, y promete paralizar al país y al mundo del fútbol. ¿Quieres ver el juego en tu teléfono celular, PC, Tablet o televisor Smart TV? Aquí te explicaremos los canales de televisión y plataformas online que debes sintonizar, según el país donde te encuentres.
Si estás en Argentina, podrás vivir toda la emoción del superclásico Boca-River a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. Ambos se encuentran disponibles en el paquete Pack Fútbol. También puedo verlo por streaming vía Flow, Telecentro Play, DIRECTV Go (DGO) y TNT Sports Go.
Por otro lado, FANATIZ ofrecerá la cobertura del Boca Juniors vs. River Plate en Estados Unidos, México, Puerto Rico y Canadá bajo la transmisión especial de AFP Play.
TyC Sports Internacional también realizará la transmisión del Boca-River en Estados Unidos en DIRECTV y DIRECTV STREAM.
ESPN y Disney Plus serán los encargados de televisar el Boca Juniors-River Plate en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
ESPN 2 —o ESPN 3— llevará una señal especial del superclásico del fútbol argentino en México.
¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. River Plate por Superclásico Argentino 2025?
|Países
|Horario
|Canales TV / Streaming
|Estados Unidos
|2:30 p.m. ET / 11:30 am PT
|Fanatiz y TyC Sports
|México
|13:30
|Fanatiz, ESPN 2 y ESPN 3
|Costa Rica
|13:30
|ESPN 2 y ESPN 3
|El Salvador
|13:30
|ESPN 2 y ESPN 3
|Guatemala
|13:30
|ESPN 2 y ESPN 3
|Nicaragua
|13:30
|ESPN 2 y ESPN 3
|Honduras
|13:30
|ESPN 2 y ESPN 3
|Perú
|14:30
|ESPN y Disney Plus
|Colombia
|14:30
|ESPN y Disney Plus
|Ecuador
|14:30
|ESPN y Disney Plus
|Panamá
|14:30
|ESPN y Disney Plus
|Cuba
|14:30
|VPN
|Canadá
|14:30
|Fanatiz
|Puerto Rico
|15:30
|Fanatiz
|Rep. Dominicana
|15:30
|ESPN y Disney Plus
|Venezuela
|15:30
|ESPN y Disney Plus
|Bolivia
|15:30
|ESPN y Disney Plus
|Argentina
|16:30
|ESPN y Disney Plus
|Chile
|16:30
|ESPN y Disney Plus
|Paraguay
|16:30
|ESPN y Disney Plus
|Uruguay
|16:30
|ESPN y Disney Plus
|Brasil
|16:30
|Zapping, Claro TV+, Disney Plus, Premium Brazil, Sky Plus, Vivo Play y ESPN Brazil
|Reino Unido
|19:30
|Premier Sports Player, Amazon Prime Video y Premier Sports 1
|Italia
|20:30
|Como y SportItalia
|Francia
|20:30
|VPN
|Alemania
|20:30
|Sportdigital FUSSBALL
|España
|20:30
|Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones 2 y #Vamos