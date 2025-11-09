Boca Juniors y River Plate protagonizarán una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino este domingo 9 de noviembre a las 16:30 (hora de Buenos Aires) , en el marco de la Jornada 15 del Torneo Clausura Betano 2025. El vibrante duelo se disputará en el Estadio La Bombonera, en Buenos Aires, y promete paralizar al país y al mundo del fútbol. ¿Quieres ver el juego en tu teléfono celular, PC, Tablet o televisor Smart TV? Aquí te explicaremos los canales de televisión y plataformas online que debes sintonizar, según el país donde te encuentres.

Si estás en Argentina, podrás vivir toda la emoción del superclásico Boca-River a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. Ambos se encuentran disponibles en el paquete Pack Fútbol. También puedo verlo por streaming vía Flow, Telecentro Play, DIRECTV Go (DGO) y TNT Sports Go.

Por otro lado, FANATIZ ofrecerá la cobertura del Boca Juniors vs. River Plate en Estados Unidos, México, Puerto Rico y Canadá bajo la transmisión especial de AFP Play.

TyC Sports Internacional también realizará la transmisión del Boca-River en Estados Unidos en DIRECTV y DIRECTV STREAM.

ESPN y Disney Plus serán los encargados de televisar el Boca Juniors-River Plate en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

ESPN 2 —o ESPN 3— llevará una señal especial del superclásico del fútbol argentino en México.

Países Horario Canales TV / Streaming Estados Unidos 2:30 p.m. ET / 11:30 am PT Fanatiz y TyC Sports México 13:30 Fanatiz, ESPN 2 y ESPN 3 Costa Rica 13:30 ESPN 2 y ESPN 3 El Salvador 13:30 ESPN 2 y ESPN 3 Guatemala 13:30 ESPN 2 y ESPN 3 Nicaragua 13:30 ESPN 2 y ESPN 3 Honduras 13:30 ESPN 2 y ESPN 3 Perú 14:30 ESPN y Disney Plus Colombia 14:30 ESPN y Disney Plus Ecuador 14:30 ESPN y Disney Plus Panamá 14:30 ESPN y Disney Plus Cuba 14:30 VPN Canadá 14:30 Fanatiz Puerto Rico 15:30 Fanatiz Rep. Dominicana 15:30 ESPN y Disney Plus Venezuela 15:30 ESPN y Disney Plus Bolivia 15:30 ESPN y Disney Plus Argentina 16:30 ESPN y Disney Plus Chile 16:30 ESPN y Disney Plus Paraguay 16:30 ESPN y Disney Plus Uruguay 16:30 ESPN y Disney Plus Brasil 16:30 Zapping, Claro TV+, Disney Plus, Premium Brazil, Sky Plus, Vivo Play y ESPN Brazil Reino Unido 19:30 Premier Sports Player, Amazon Prime Video y Premier Sports 1 Italia 20:30 Como y SportItalia Francia 20:30 VPN Alemania 20:30 Sportdigital FUSSBALL España 20:30 Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones 2 y #Vamos

