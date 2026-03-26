Bolivia inicia este jueves 26 de marzo su camino decisivo hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 y no tiene margen de error. La Verde se mide ante Surinam en el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey, programado para las 16:00 horas del Tiempo del Centro de México (18:00 en La Paz; 18:00 ET / 15:00 PT), válido por la semifinal de la Llave 2 del Repechaje Intercontinental , una instancia avalada en el nuevo formato mundialista de 48 equipos aprobado por la FIFA.

¿Quieres saber en qué canal se transmite en vivo y en directo el partido de Bolivia vs. Surinam? En el territorio nacional, Bolivia TV se encargará de transmitir de forma gratuita el juego de La Verde frente a Surinam por señal abierta ; también existen más opciones para verlo por cable y streaming como TiGo Sports, FBF Play (Fútbol Canal), Tuves y Entel TV.

GUADALUPE, MONTERREY (MÉXICO), 26/03/2026.- Cobertura oficial de FBF PLAY (Fútbol Canal) EN VIVO ONLINE para ver el partido entre Bolivia y Surinam este jueves 26 de marzo por el repechaje a la Copa del Mundo 2026 desde el Estadio BBVA de Monterrey, México. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA DEPOR.COM / NOÉ YACTAYO

Si te encuentras en los Estados Unidos, podrás seguir el Bolivia vs. Surinam a través de Fanatiz, Fox Sports 1, fuboTV, Peacock TV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora; en tanto, los bolivianos en España podrán mirar el partido por DAZN Spain.

GUADALUPE, MONTERREY (MÉXICO), 26/03/2026.- Cobertura oficial de TiGo Sports EN VIVO ONLINE para ver el partido entre Bolivia y Surinam este jueves 26 de marzo por el repechaje a la Copa del Mundo 2026 desde el Estadio BBVA de Monterrey, México. FOTO DE AIZAR RALDES PARA AFP / AIZAR RALDES

En los países de Sudamérica, DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) pasarán el Bolivia-Surinam por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Sudamérica; mientras que el público de México y el resto de naciones de Centroamérica lo verán por TUDN y ViX Plus.

FútbolCanal televisará el choque entre Bolivia vs. Surinam. (Video: FBF)

TL;DR

Bolivia vs. Surinam por el repechaje intercontinental al Mundial 2026 se juega este jueves 26 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey, desde las 16:00 (hora del Centro de México) y 18:00 en La Paz. El partido se verá en Bolivia por Bolivia TV, Tigo Sports, FBF Play, Entel TV y Tuves; en buena parte de Latinoamérica por DSports/DGO, mientras que en Estados Unidos irá por FS1, Fanatiz, fuboTV, Peacock, ViX y más, y en España por DAZN Spain.

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¿Qué canal transmite Bolivia vs. Surinam por el repechaje al Mundial de Norteamérica 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING Bolivia 18:00 Bolivia TV, TiGo Sports, FBF Play (Fútbol Canal), Entel TV y Tuves Surinam 19:00 STVS, DIRECTV Sports Caribbean, SCCN y QN-Sports Estados Unidos 6 p.m. ET / 3 p.m. PT Fanatiz, FOX Sports 1, FS1, fuboTV, Peacock TV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora España 23:00 DAZN Spain México 16:00 TUDN y ViX Plus Costa Rica 16:00 TUDN y ViX Plus El Salvador 16:00 TUDN y ViX Plus Nicaragua 16:00 TUDN y ViX Plus Honduras 16:00 TUDN y ViX Plus Guatemala 16:00 TUDN y ViX Plus Perú 17:00 DIRECTV Sports y DGO Ecuador 17:00 DIRECTV Sports y DGO Colombia 17:00 DIRECTV Sports y DGO Panamá 17:00 TUDN y ViX Plus Venezuela 18:00 DIRECTV Sports y DGO Puerto Rico 18:00 DIRECTV Sports, NAICOM, FOX Sports, ViX Plus y Fanatiz Rep. Dominicana 18:00 TUDN y ViX Plus Cuba 18:00 FIFA+ Argentina 19:00 DIRECTV Sports y DGO Chile 19:00 DIRECTV Sports y DGO Uruguay 19:00 DIRECTV Sports y DGO Brasil 19:00 SporTV y CazéTV

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO se podrá ver por Bolivia TV en señal abierta y, además, por Tigo Sports, FBF Play (Fútbol Canal), Entel TV y Tuves en cable y streaming.

Entel TV televisará el choque entre Bolivia vs. Surinam. (Video: FBF)

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo Bolivia vs. Surinam EN VIVO se transmitirá por FOX Sports 1 (FS1) y plataformas como Fanatiz, fuboTV, Peacock TV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en España?

En España, el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO se verá a través de la plataforma de streaming DAZN Spain.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO será transmitido por la señal de DSports (DIRECTV) y por la plataforma DGO para streaming.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el Bolivia vs. Surinam EN VIVO se podrá ver por DSports en TV de pago y por DGO vía streaming.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO estará disponible por DSports y DGO, y también por señales deportivas regionales que cuenten con los derechos, según operador de cable.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el encuentro Bolivia vs. Surinam EN VIVO se emitirá por DSports y por la plataforma DGO en streaming.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO se podrá seguir a través de DSports en TV de pago y de DGO en streaming.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, la transmisión EN VIVO de Bolivia vs. Surinam estará a cargo de DSports y de la plataforma DGO para ver el partido online.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el duelo Bolivia vs. Surinam EN VIVO será llevado a la pantalla por DSports y por DGO vía streaming.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, podrás ver Bolivia vs. Surinam EN VIVO a través de DSports en TV por suscripción y por DGO de manera online.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Brasil?

En Brasil, el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO estará disponible en la grilla de DSports (en los territorios donde el servicio esté habilitado) y en DGO para streaming.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en México?

En México, el encuentro Bolivia vs. Surinam EN VIVO se verá por DSports, DGO y, según el operador, por señales regionales como TUDN y ViX que distribuyen el repechaje.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO estará disponible por TUDN y la plataforma ViX, de acuerdo con la programación del cableoperador.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, podrás ver Bolivia vs. Surinam EN VIVO por TUDN en TV de cable y por ViX vía streaming.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el duelo Bolivia vs. Surinam EN VIVO se transmitirá por la señal de TUDN y se podrá seguir online por ViX.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO irá por TUDN en televisión de pago y por ViX en streaming.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, Bolivia vs. Surinam EN VIVO se verá mediante señales regionales como TUDN y ViX, además de DSports/DGO donde el operador tenga el paquete contratado.

¿En qué canal transmiten el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO por repechaje al Mundial 2026 en República Dominicana?

En República Dominicana, la transmisión EN VIVO de Bolivia vs. Surinam estará disponible por TUDN y ViX, complementada por DSports y DGO en los sistemas que incluyan estos servicios.

¿A qué hora juega Bolivia vs. Surinam EN VIVO hoy por el repechaje al Mundial 2026?

El duelo Bolivia vs. Surinam se disputa este jueves 26 de marzo de 2026 en el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey, México, en horario vespertino local. El pitazo inicial está programado para las 16:00 horas del Tiempo del Centro de México, 18:00 en La Paz y 18:00 ET / 15:00 PT en Estados Unidos.

Bolivia: 18:00 horas.

Surinam: 19:00 horas.

México (Tiempo del Centro): 16:00 horas.

Perú, Colombia, Ecuador: 17:00 horas.

Venezuela: 18:00 horas.

Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 19:00 horas.

Estados Unidos: 18:00 ET / 15:00 PT.

España: 23:00 horas.

Horario, TV y dónde ver en vivo el repechaje Bolivia vs. Surinam por el Mundial de la FIFA 2026

Partido : Bolivia vs. Surinam (semifinal Llave 2, repechaje intercontinental).

: Bolivia vs. Surinam (semifinal Llave 2, repechaje intercontinental). Competición: Repechaje rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 (formato de 48 selecciones).

Fecha : Jueves 26 de marzo de 2026.

: Jueves 26 de marzo de 2026. Estadio: BBVA, Guadalupe, Monterrey, México.

Hora local : 16:00 (Tiempo del Centro de México).

: 16:00 (Tiempo del Centro de México). Hora en Bolivia : 18:00.

: 18:00. Hora en Surinam : 19:00.

: 19:00. TV/Streaming en Bolivia : Bolivia TV, Tigo Sports, FBF Play (Fútbol Canal), Entel TV, Tuves, DSports, DGO.

: Bolivia TV, Tigo Sports, FBF Play (Fútbol Canal), Entel TV, Tuves, DSports, DGO. TV/Streaming en EE. UU. : Fanatiz, FOX Sports 1, FS1, fuboTV, Peacock TV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One, Telemundo Deportes Ahora.

: Fanatiz, FOX Sports 1, FS1, fuboTV, Peacock TV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One, Telemundo Deportes Ahora. TV/Streaming en España: DAZN Spain.

FAQ: Preguntas frecuentes del Bolivia vs. Surinam por el repechaje al Mundial 2026

¿Cuándo se juega Bolivia vs. Surinam por el repechaje al Mundial 2026?

El partido se disputa el jueves 26 de marzo de 2026, en el marco de la semifinal de la Llave 2 del repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial 2026.

¿Dónde se juega el Bolivia vs. Surinam?

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio BBVA, ubicado en Guadalupe, Monterrey, México.

¿A qué hora empieza el partido en Bolivia y Surinam?

En Bolivia, el duelo inicia a las 18:00 horas, mientras que en Surinam comienza a las 19:00 horas.

¿En qué canal transmiten Bolivia vs. Surinam en Bolivia?

En territorio boliviano se emitirá por Bolivia TV en señal abierta y por las plataformas Tigo Sports, FBF Play (Fútbol Canal), Entel TV y Tuves; también se verá por DSports y DGO.

¿Cómo ver Bolivia vs. Surinam en Estados Unidos?

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el partido mediante Fanatiz, FOX Sports 1 (FS1), fuboTV, Peacock TV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora.

¿Por dónde pasan Bolivia vs. Surinam en España?

En España, el duelo se verá en exclusiva vía streaming a través de DAZN Spain.

¿Qué se juega Bolivia en este partido ante Surinam?

Bolivia se juega la clasificación a la final del repechaje intercontinental; el ganador de esta semifinal enfrentará luego a Irak por un cupo al Mundial 2026.

¿Habrá transmisión online del partido para Latinoamérica?

Sí, además de los canales de TV, DSports tendrá la señal para la región y DGO ofrecerá el streaming en los países donde el servicio esté habilitado.

Sigue la transmisión en vivo, gratis y en directo del partido Bolivia vs. Surinam por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El duelo de La Verde se jugará a partir de las 18:00 horas de La Paz en el gramado del Estadio BBVA de Monterrey, México. La cobertura por televisión y streaming estará a cargo de Bolivia TV, TiGo Sports, Entel TV, TuVes, Fútbol Canal, FBF Play y DIRECTV Sports. (VIDEO de @ESPNmx en X)