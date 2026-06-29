El Estadio Houston será escenario de un gran partido este lunes 29 de junio, pues ahí se disputará el Brasil vs. Japón por los 16avos de final del Mundial 2026. El duelo empezará a las 1:00 pm ET, 12:00 pm CT, 11:00 am MT y 10:00 am PT. Si te interesa saber qué canales de TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.

Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean seguir con vida en el certamen. Recordemos que la selección de Brasil clasificó a esta instancia tras quedar primera en el Grupo C con 7 puntos, mientras que Japón accedió a la llave luego de haber ocupado el segundo lugar del Grupo F con 5 unidades.

El partido Brasil vs. Japón por el Mundial 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Qué canal transmite EN VIVO el Brasil - Japón?

El Brasil - Japón por el Mundial 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO este lunes 29 de junio a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain

Alemania: ORF eins, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil, SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Vivo Play

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Costa Rica: FOX+

El Salvador: Tigo Sports El Salvador

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua

República Dominicana: Pio Deportes