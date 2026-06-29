El Estadio Houston será escenario de un gran partido este lunes 29 de junio, pues ahí se disputará el Brasil vs. Japón por los 16avos de final del Mundial 2026. El duelo empezará a las 1:00 pm ET, 12:00 pm CT, 11:00 am MT y 10:00 am PT. Si te interesa saber qué canales de TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.
Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean seguir con vida en el certamen. Recordemos que la selección de Brasil clasificó a esta instancia tras quedar primera en el Grupo C con 7 puntos, mientras que Japón accedió a la llave luego de haber ocupado el segundo lugar del Grupo F con 5 unidades.
¿Qué canal transmite EN VIVO el Brasil - Japón?
El Brasil - Japón por el Mundial 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO este lunes 29 de junio a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain
- Alemania: ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil, SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: FOX+
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
- República Dominicana: Pio Deportes