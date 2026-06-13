Brasil vuelve a colocarse bajo los focos del fútbol mundial cuando enfrente a Marruecos en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada del Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará este sábado 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva York, a partir de las 6:00 p.m. ET (3:00 p.m. PT y 16:00 horas del Centro de México) , y marcará el estreno mundialista de Carlo Ancelotti al frente de la Canarinha.

Mientras Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick lideran la renovación ofensiva de Brasil, la atención también se concentra en Neymar Jr., quien llega entre dudas físicas y podría perderse el debut ante los Leones del Atlas.

Si quieres saber en qué canal transmiten el partido y cuáles son las opciones para verlo por streaming, aquí te dejamos las señales oficiales para seguir el Brasil vs. Marruecos EN VIVO y EN DIRECTO desde tu televisor, celular, tablet o PC.

En España, el partido Brasil vs. Marruecos por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026 podrá verse a través de TVE La 1, La 2 Catalunya y Movistar+, además de las plataformas RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España, que ofrecerán la cobertura completa del encuentro.

En Estados Unidos, la transmisión estará disponible mediante FOX Network, Telemundo, Universo y Telemundo Deportes para televisión, mientras que FOX One, Peacock TV y fuboTV ofrecerán la señal por streaming. Los aficionados también podrán seguir la cobertura radial a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio. En México, la cobertura correrá por cuenta de Canal 5, TUDN, Las Estrellas y Azteca 7, además de las plataformas ViX y Azteca Deportes En Vivo.

Por su parte, en Sudamérica, países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el debut de Brasil por los canales 610 SD y 1610 HD de DIRECTV Sports (DSports) y también mediante la plataforma DGO. Dependiendo del país, la cobertura será complementada por señales abiertas como Telefe, Chilevisión, Caracol TV, RCN, Teleamazonas y América Televisión, además de servicios de streaming como Disney+ Premium y Paramount+.

En Bolivia, el encuentro podrá verse por Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV. Mientras tanto, en Paraguay, la transmisión estará disponible a través de GEN y Trece para seguir el estreno de la selección brasileña en la Copa Mundial FIFA 2026.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV STREAMING México 16:00 Canal 5, TUDN, Las Estrellas, Azteca 7 ViX México, Azteca Deportes En Vivo Estados Unidos (ET) 18:00 FOX Network, Telemundo, Universo, FS1 FOX One, Peacock TV, fuboTV Estados Unidos (PT) 15:00 FOX Network, Telemundo, Universo, FS1 FOX One, Peacock TV, fuboTV España 00:00 (domingo) TVE La 1, La 2 Catalunya, Movistar+ RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial, fuboTV España Argentina 19:00 Telefe, DIRECTV Sports Argentina mitelefe, DGO, Disney+ Premium, Flow Sports, Paramount+ Colombia 17:00 Caracol TV, RCN TV, DIRECTV Sports Colombia Caracol Play, Deportes RCN, DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+ Chile 18:00 Chilevisión, DIRECTV Sports Chile DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+ Ecuador 17:00 Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+ Perú 17:00 América Televisión, DIRECTV Sports Perú, TV 360 América TVGO, DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Uruguay 19:00 Canal 5 Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay DGO, Disney+ Premium Argentina, Paramount+ Venezuela 18:00 DIRECTV Sports Venezuela, Eleven DGO, Disney+ Premium Sur, Inter Bolivia 18:00 Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia Entel TV Paraguay 19:00 GEN, Trece — Panamá 17:00 RPC TV, TVMax Medcom GO, Tigo Sports Panamá, ViX Costa Rica 16:00 FOX Costa Rica ViX, FOX+ Honduras 16:00 Canal 5 Televicentro, FOX Honduras ViX, Tigo Sports Honduras, DTVC+ Guatemala 16:00 Tigo Sports Guatemala ViX El Salvador 16:00 Tigo Sports El Salvador ViX Nicaragua 16:00 Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua ViX República Dominicana 18:00 Pio Deportes ViX Puerto Rico 18:00 Telemundo NAICOM Brasil 19:00 Globo, SporTV, SBT Globoplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Zapping, N Sports

Canales de Telemundo, Universo y FS1 para ver Brasil vs. Marruecos en Estados Unidos

La audiencia hispana de Estados Unidos contará con múltiples alternativas para seguir el debut de Brasil en la Copa Mundial FIFA 2026. Telemundo y Universo ofrecerán la transmisión en español, mientras que FS1 tendrá la cobertura en inglés. Además, Peacock TV y fuboTV transmitirán el encuentro vía streaming.

Ciudad / Estado Telemundo Universo FS1 Streaming Nueva York, NY Canal 47, Spectrum 47, Optimum 16/1007 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV Miami, FL Canal 51, Xfinity 13 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV Orlando, FL Canal 31, Spectrum 62, Xfinity 21 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV Tampa, FL Canal 49, Spectrum 19, Xfinity 21 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV Atlanta, GA Canal 47.2, Spectrum 24 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV Chicago, IL Canal 44 y 5.3, Xfinity 4 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV Dallas, TX Canal 39, Spectrum 10 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV Houston, TX Canal 47, Xfinity 11 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV San Antonio, TX Canal 60, Spectrum 17 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV Los Ángeles, CA Telemundo 52 Universo FS1 Peacock TV, fuboTV Phoenix, AZ Canal 39, Cox 20 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV Las Vegas, NV Canal 39, Cox 9 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV San Francisco, CA Canal 48, Xfinity 18 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV Seattle, WA Canal 7.4, Xfinity 326 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV Denver, CO Canal 25, Xfinity 11 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV Washington D.C. Canal 44 Disponible FS1 Peacock TV, fuboTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Brasil vs. Marruecos por la Copa Mundial FIFA 2026

Partido : Brasil vs. Marruecos

: Brasil vs. Marruecos Competición : Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C)

: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C) Fecha : Sábado 13 de junio de 2026

: Sábado 13 de junio de 2026 Hora : 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 16:00 (México); 17:00 (Perú, Colombia y Ecuador); 19:00 (Argentina, Uruguay y Paraguay)

: 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 16:00 (México); 17:00 (Perú, Colombia y Ecuador); 19:00 (Argentina, Uruguay y Paraguay) Televisión en Estados Unidos : FOX Network, Telemundo, Universo y FS1

: FOX Network, Telemundo, Universo y FS1 Streaming: FOX One, Peacock TV y fuboTV

Estadio : MetLife Stadium

: MetLife Stadium Ciudad : East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos

: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos Capacidad: 82,500 espectadores

Brasil inicia una nueva era bajo la dirección de Carlo Ancelotti y buscará comenzar con una victoria frente a una selección marroquí que llega respaldada por una destacada racha de resultados. Con Neymar pendiente de su evolución física y figuras como Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick listas para asumir el protagonismo, el partido promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la primera jornada del Mundial 2026.