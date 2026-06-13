EAST RUTHERFORD, NUEVA YORK (ESTADOS UNDIS), 13/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Brasil y Marruecos este sábado 13 de junio por la fecha 1 del grupo del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York. FOTO DE NOÉ YACTAYO
EAST RUTHERFORD, NUEVA YORK (ESTADOS UNDIS), 13/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Brasil y Marruecos este sábado 13 de junio por la fecha 1 del grupo del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York. FOTO DE NOÉ YACTAYO
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Noé Yactayo
Noé Yactayo

Brasil vuelve a colocarse bajo los focos del fútbol mundial cuando enfrente a Marruecos en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada del Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará este sábado 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva York, a partir de las 6:00 p.m. ET (3:00 p.m. PT y 16:00 horas del Centro de México), y marcará el estreno mundialista de Carlo Ancelotti al frente de la Canarinha.

Mientras Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick lideran la renovación ofensiva de Brasil, la atención también se concentra en Neymar Jr., quien llega entre dudas físicas y podría perderse el debut ante los Leones del Atlas.

Si quieres saber en qué canal transmiten el partido y cuáles son las opciones para verlo por streaming, aquí te dejamos las señales oficiales para seguir el Brasil vs. Marruecos EN VIVO y EN DIRECTO desde tu televisor, celular, tablet o PC.

En España, el partido Brasil vs. Marruecos por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026 podrá verse a través de TVE La 1, La 2 Catalunya y Movistar+, además de las plataformas RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España, que ofrecerán la cobertura completa del encuentro.

En Estados Unidos, la transmisión estará disponible mediante FOX Network, Telemundo, Universo y Telemundo Deportes para televisión, mientras que FOX One, Peacock TV y fuboTV ofrecerán la señal por streaming. Los aficionados también podrán seguir la cobertura radial a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio. En México, la cobertura correrá por cuenta de Canal 5, TUDN, Las Estrellas y Azteca 7, además de las plataformas ViX y Azteca Deportes En Vivo.

Por su parte, en Sudamérica, países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el debut de Brasil por los canales 610 SD y 1610 HD de DIRECTV Sports (DSports) y también mediante la plataforma DGO. Dependiendo del país, la cobertura será complementada por señales abiertas como Telefe, Chilevisión, Caracol TV, RCN, Teleamazonas y América Televisión, además de servicios de streaming como Disney+ Premium y Paramount+.

En Bolivia, el encuentro podrá verse por Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV. Mientras tanto, en Paraguay, la transmisión estará disponible a través de GEN y Trece para seguir el estreno de la selección brasileña en la Copa Mundial FIFA 2026.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

PAÍSESHORARIOCANALES TVSTREAMING
México16:00Canal 5, TUDN, Las Estrellas, Azteca 7ViX México, Azteca Deportes En Vivo
Estados Unidos (ET)18:00FOX Network, Telemundo, Universo, FS1FOX One, Peacock TV, fuboTV
Estados Unidos (PT)15:00FOX Network, Telemundo, Universo, FS1FOX One, Peacock TV, fuboTV
España00:00 (domingo)TVE La 1, La 2 Catalunya, Movistar+RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial, fuboTV España
Argentina19:00Telefe, DIRECTV Sports Argentinamitelefe, DGO, Disney+ Premium, Flow Sports, Paramount+
Colombia17:00Caracol TV, RCN TV, DIRECTV Sports ColombiaCaracol Play, Deportes RCN, DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
Chile18:00Chilevisión, DIRECTV Sports ChileDGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
Ecuador17:00Teleamazonas, DIRECTV Sports EcuadorDGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
Perú17:00América Televisión, DIRECTV Sports Perú, TV 360América TVGO, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
Uruguay19:00Canal 5 Uruguay, DIRECTV Sports UruguayDGO, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
Venezuela18:00DIRECTV Sports Venezuela, ElevenDGO, Disney+ Premium Sur, Inter
Bolivia18:00Red Uno, Unitel, Tigo Sports BoliviaEntel TV
Paraguay19:00GEN, Trece
Panamá17:00RPC TV, TVMaxMedcom GO, Tigo Sports Panamá, ViX
Costa Rica16:00FOX Costa RicaViX, FOX+
Honduras16:00Canal 5 Televicentro, FOX HondurasViX, Tigo Sports Honduras, DTVC+
Guatemala16:00Tigo Sports GuatemalaViX
El Salvador16:00Tigo Sports El SalvadorViX
Nicaragua16:00Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports NicaraguaViX
República Dominicana18:00Pio DeportesViX
Puerto Rico18:00TelemundoNAICOM
Brasil19:00Globo, SporTV, SBTGloboplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Zapping, N Sports

Canales de Telemundo, Universo y FS1 para ver Brasil vs. Marruecos en Estados Unidos

La audiencia hispana de Estados Unidos contará con múltiples alternativas para seguir el debut de Brasil en la Copa Mundial FIFA 2026. Telemundo y Universo ofrecerán la transmisión en español, mientras que FS1 tendrá la cobertura en inglés. Además, Peacock TV y fuboTV transmitirán el encuentro vía streaming.

Ciudad / EstadoTelemundoUniversoFS1Streaming
Nueva York, NYCanal 47, Spectrum 47, Optimum 16/1007DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV
Miami, FLCanal 51, Xfinity 13DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV
Orlando, FLCanal 31, Spectrum 62, Xfinity 21DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV
Tampa, FLCanal 49, Spectrum 19, Xfinity 21DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV
Atlanta, GACanal 47.2, Spectrum 24DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV
Chicago, ILCanal 44 y 5.3, Xfinity 4DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV
Dallas, TXCanal 39, Spectrum 10DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV
Houston, TXCanal 47, Xfinity 11DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV
San Antonio, TXCanal 60, Spectrum 17DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV
Los Ángeles, CATelemundo 52UniversoFS1Peacock TV, fuboTV
Phoenix, AZCanal 39, Cox 20DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV
Las Vegas, NVCanal 39, Cox 9DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV
San Francisco, CACanal 48, Xfinity 18DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV
Seattle, WACanal 7.4, Xfinity 326DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV
Denver, COCanal 25, Xfinity 11DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV
Washington D.C.Canal 44DisponibleFS1Peacock TV, fuboTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Brasil vs. Marruecos por la Copa Mundial FIFA 2026

  • Partido: Brasil vs. Marruecos
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C)
  • Fecha: Sábado 13 de junio de 2026
  • Hora: 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 16:00 (México); 17:00 (Perú, Colombia y Ecuador); 19:00 (Argentina, Uruguay y Paraguay)
  • Televisión en Estados Unidos: FOX Network, Telemundo, Universo y FS1
  • Streaming: FOX One, Peacock TV y fuboTV
  • Estadio: MetLife Stadium
  • Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos
  • Capacidad: 82,500 espectadores

Brasil inicia una nueva era bajo la dirección de Carlo Ancelotti y buscará comenzar con una victoria frente a una selección marroquí que llega respaldada por una destacada racha de resultados. Con Neymar pendiente de su evolución física y figuras como Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick listas para asumir el protagonismo, el partido promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la primera jornada del Mundial 2026.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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