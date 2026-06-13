Brasil vuelve a colocarse bajo los focos del fútbol mundial cuando enfrente a Marruecos en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada del Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará este sábado 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva York, a partir de las 6:00 p.m. ET (3:00 p.m. PT y 16:00 horas del Centro de México), y marcará el estreno mundialista de Carlo Ancelotti al frente de la Canarinha.
Mientras Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick lideran la renovación ofensiva de Brasil, la atención también se concentra en Neymar Jr., quien llega entre dudas físicas y podría perderse el debut ante los Leones del Atlas.
Si quieres saber en qué canal transmiten el partido y cuáles son las opciones para verlo por streaming, aquí te dejamos las señales oficiales para seguir el Brasil vs. Marruecos EN VIVO y EN DIRECTO desde tu televisor, celular, tablet o PC.
En España, el partido Brasil vs. Marruecos por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026 podrá verse a través de TVE La 1, La 2 Catalunya y Movistar+, además de las plataformas RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España, que ofrecerán la cobertura completa del encuentro.
En Estados Unidos, la transmisión estará disponible mediante FOX Network, Telemundo, Universo y Telemundo Deportes para televisión, mientras que FOX One, Peacock TV y fuboTV ofrecerán la señal por streaming. Los aficionados también podrán seguir la cobertura radial a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio. En México, la cobertura correrá por cuenta de Canal 5, TUDN, Las Estrellas y Azteca 7, además de las plataformas ViX y Azteca Deportes En Vivo.
Por su parte, en Sudamérica, países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el debut de Brasil por los canales 610 SD y 1610 HD de DIRECTV Sports (DSports) y también mediante la plataforma DGO. Dependiendo del país, la cobertura será complementada por señales abiertas como Telefe, Chilevisión, Caracol TV, RCN, Teleamazonas y América Televisión, además de servicios de streaming como Disney+ Premium y Paramount+.
En Bolivia, el encuentro podrá verse por Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV. Mientras tanto, en Paraguay, la transmisión estará disponible a través de GEN y Trece para seguir el estreno de la selección brasileña en la Copa Mundial FIFA 2026.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV
|STREAMING
|México
|16:00
|Canal 5, TUDN, Las Estrellas, Azteca 7
|ViX México, Azteca Deportes En Vivo
|Estados Unidos (ET)
|18:00
|FOX Network, Telemundo, Universo, FS1
|FOX One, Peacock TV, fuboTV
|Estados Unidos (PT)
|15:00
|FOX Network, Telemundo, Universo, FS1
|FOX One, Peacock TV, fuboTV
|España
|00:00 (domingo)
|TVE La 1, La 2 Catalunya, Movistar+
|RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial, fuboTV España
|Argentina
|19:00
|Telefe, DIRECTV Sports Argentina
|mitelefe, DGO, Disney+ Premium, Flow Sports, Paramount+
|Colombia
|17:00
|Caracol TV, RCN TV, DIRECTV Sports Colombia
|Caracol Play, Deportes RCN, DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
|Chile
|18:00
|Chilevisión, DIRECTV Sports Chile
|DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
|Ecuador
|17:00
|Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador
|DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
|Perú
|17:00
|América Televisión, DIRECTV Sports Perú, TV 360
|América TVGO, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Uruguay
|19:00
|Canal 5 Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay
|DGO, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
|Venezuela
|18:00
|DIRECTV Sports Venezuela, Eleven
|DGO, Disney+ Premium Sur, Inter
|Bolivia
|18:00
|Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia
|Entel TV
|Paraguay
|19:00
|GEN, Trece
|—
|Panamá
|17:00
|RPC TV, TVMax
|Medcom GO, Tigo Sports Panamá, ViX
|Costa Rica
|16:00
|FOX Costa Rica
|ViX, FOX+
|Honduras
|16:00
|Canal 5 Televicentro, FOX Honduras
|ViX, Tigo Sports Honduras, DTVC+
|Guatemala
|16:00
|Tigo Sports Guatemala
|ViX
|El Salvador
|16:00
|Tigo Sports El Salvador
|ViX
|Nicaragua
|16:00
|Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua
|ViX
|República Dominicana
|18:00
|Pio Deportes
|ViX
|Puerto Rico
|18:00
|Telemundo
|NAICOM
|Brasil
|19:00
|Globo, SporTV, SBT
|Globoplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Zapping, N Sports
Canales de Telemundo, Universo y FS1 para ver Brasil vs. Marruecos en Estados Unidos
La audiencia hispana de Estados Unidos contará con múltiples alternativas para seguir el debut de Brasil en la Copa Mundial FIFA 2026. Telemundo y Universo ofrecerán la transmisión en español, mientras que FS1 tendrá la cobertura en inglés. Además, Peacock TV y fuboTV transmitirán el encuentro vía streaming.
|Ciudad / Estado
|Telemundo
|Universo
|FS1
|Streaming
|Nueva York, NY
|Canal 47, Spectrum 47, Optimum 16/1007
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|Miami, FL
|Canal 51, Xfinity 13
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|Orlando, FL
|Canal 31, Spectrum 62, Xfinity 21
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|Tampa, FL
|Canal 49, Spectrum 19, Xfinity 21
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|Atlanta, GA
|Canal 47.2, Spectrum 24
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|Chicago, IL
|Canal 44 y 5.3, Xfinity 4
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|Dallas, TX
|Canal 39, Spectrum 10
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|Houston, TX
|Canal 47, Xfinity 11
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|San Antonio, TX
|Canal 60, Spectrum 17
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|Los Ángeles, CA
|Telemundo 52
|Universo
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|Phoenix, AZ
|Canal 39, Cox 20
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|Las Vegas, NV
|Canal 39, Cox 9
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|San Francisco, CA
|Canal 48, Xfinity 18
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|Seattle, WA
|Canal 7.4, Xfinity 326
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|Denver, CO
|Canal 25, Xfinity 11
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
|Washington D.C.
|Canal 44
|Disponible
|FS1
|Peacock TV, fuboTV
Horarios, TV y dónde ver en vivo Brasil vs. Marruecos por la Copa Mundial FIFA 2026
- Partido: Brasil vs. Marruecos
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C)
- Fecha: Sábado 13 de junio de 2026
- Hora: 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 16:00 (México); 17:00 (Perú, Colombia y Ecuador); 19:00 (Argentina, Uruguay y Paraguay)
- Televisión en Estados Unidos: FOX Network, Telemundo, Universo y FS1
- Streaming: FOX One, Peacock TV y fuboTV
- Estadio: MetLife Stadium
- Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos
- Capacidad: 82,500 espectadores
Brasil inicia una nueva era bajo la dirección de Carlo Ancelotti y buscará comenzar con una victoria frente a una selección marroquí que llega respaldada por una destacada racha de resultados. Con Neymar pendiente de su evolución física y figuras como Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick listas para asumir el protagonismo, el partido promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la primera jornada del Mundial 2026.