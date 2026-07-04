Canadá y Marruecos se verán las caras este sábado 4 de julio de 2026 a partir de la 1:00 p.m. ET / 12:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX / 10 a.m. PT / 8:00 p.m. (horario peninsular español) por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos). Este duelo marcará un hito histórico, ya que por primera vez en la historia de los Mundiales un cruce de esta fase eliminatoria no contará con ningún representante de Europa o Sudamérica
Los Canucks, coanfitriones del certamen mundialista, logró sellar su boleto a la ronda de 8avos tras eliminar a Sudáfrica con un gol agónico de Stephen Eustáquio al minuto 92 en la ronda previa. El técnico Jesse Marsch espera contar plenamente con su máxima estrella, Alphonso Davies, quien se recupera físicamente.
Los Leones del Atlas, por su parte, vienen con el ánimo al límite tras un dramático empate 1-1 en el minuto 91 frente a Países Bajos, a quienes terminaron eliminando 3-2 en tanda de penales. Con figuras de la élite europea como Achraf Hakimi y Brahim Díaz, buscan emular (e incluso superar) el éxito obtenido en Qatar 2022 cuando llegaron a semifinales.
¿Qué canales TV de EE.UU. transmiten EN VIVO Canadá vs. Marruecos por 8avos de final del Mundial 2026?
El partido Canadá vs. Marruecos por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de distintos canales de TV y servicios de streaming en Estados Unidos. Estos son: Fox Sports 1, FOX Sports App, FOX One, Foxsports.com, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.
¿Qué canales TV transmiten EN VIVO Canadá vs. Marruecos por 8avos de final del Mundial 2026 en otros países del mundo?
Este sábado 4 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Canadá vs. Marruecos por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Alemania: Das Erste, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, inter
- Costa Rica: FOX+
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
- República Dominicana: Pio Deportes
- Canadá: TSN1, TSN3, TSN4, TSN+, RDS, CTV, RDS App, CTV App, Crave
- Marruecos: Arryadia, beIN SPORTS CONNECT, Tamazight TV, Arryadia TNT, Al Aoula, SNRT Live, Laayoune TV