Canadá y Marruecos se verán las caras este sábado 4 de julio de 2026 a partir de la 1:00 p.m. ET / 12:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX / 10 a.m. PT / 8:00 p.m. (horario peninsular español) por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos). Este duelo marcará un hito histórico, ya que por primera vez en la historia de los Mundiales un cruce de esta fase eliminatoria no contará con ningún representante de Europa o Sudamérica

Los Canucks, coanfitriones del certamen mundialista, logró sellar su boleto a la ronda de 8avos tras eliminar a Sudáfrica con un gol agónico de Stephen Eustáquio al minuto 92 en la ronda previa. El técnico Jesse Marsch espera contar plenamente con su máxima estrella, Alphonso Davies, quien se recupera físicamente.

Los Leones del Atlas, por su parte, vienen con el ánimo al límite tras un dramático empate 1-1 en el minuto 91 frente a Países Bajos, a quienes terminaron eliminando 3-2 en tanda de penales. Con figuras de la élite europea como Achraf Hakimi y Brahim Díaz, buscan emular (e incluso superar) el éxito obtenido en Qatar 2022 cuando llegaron a semifinales.

El Canadá vs. Marruecos por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Qué canales TV de EE.UU. transmiten EN VIVO Canadá vs. Marruecos por 8avos de final del Mundial 2026?

El partido Canadá vs. Marruecos por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de distintos canales de TV y servicios de streaming en Estados Unidos. Estos son: Fox Sports 1, FOX Sports App, FOX One, Foxsports.com, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

Consulta los horarios por país y qué canales de TV pasan el partido entre Canadá vs. Marruecos EN VIVO HOY 3 de julio por la Copa Mundial 2026. (Foto: Gestión Mix) / Jairo Rúa

¿Qué canales TV transmiten EN VIVO Canadá vs. Marruecos por 8avos de final del Mundial 2026 en otros países del mundo?

Este sábado 4 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Canadá vs. Marruecos por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Alemania: Das Erste, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, inter

Costa Rica: FOX+

El Salvador: Tigo Sports El Salvador

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua

República Dominicana: Pio Deportes

Canadá: TSN1, TSN3, TSN4, TSN+, RDS, CTV, RDS App, CTV App, Crave

Marruecos: Arryadia, beIN SPORTS CONNECT, Tamazight TV, Arryadia TNT, Al Aoula, SNRT Live, Laayoune TV