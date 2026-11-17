Chile y Colombia se volverán a ver las caras este martes 17 de noviembre, en su segundo partido amistoso por la fecha FIFA. En el Estadio Nacional, la Roja intentará cobrarse su revancha tras caer 1-0 en Cali. Precisamente, en ese compromiso, el conjunto liderado por Nicolás Córdova mostró un pobre desempeño ofensivo (no dispararon al arco). A pesar de ello, el estratega chileno expresó su confianza en el crecimiento futbolístico de su equipo.

Uno de los dolores de cabeza que tendrá el entrenador de la Roja es para armar su plan defensivo. Diego Ulloa, quien fue titular en el partido en Cali, fue liberado de la convocatoria tras sufrir una fractura. Paulo Díaz también quedó desafectado de la lista por una molestia en la cadera izquierda.

Colombia, por su parte, llega a tierras chilenas con la motivación de cerrar la fecha FIFA con un triunfo. Néstor Lorenzo está apostando por jóvenes talentos. Tras el partido contra Chile, el entrenador colombiano resaltó el carácter de los nuevos talentos y señaló que están cumpliendo con sus expectativas.

¿En qué canal ver Chile vs. Colombia EN VIVO?

La transmisión del partido amistoso entre Chile y Colombia juega hoy martes 17 de noviembre por la fecha FIFA. En tierras chilenas, este emocionante duelo será televisado por Mega y Mega 2, desde las 20:00 horas. En streaming, el duelo estará disponible por MegaGO.

Colombia: RCN Televisión y Deportes RCN

Ecuador: Canal del Fútbol

Puerto Rico: Fanatiz

Estados Unidos: Fanatiz

Fantiz transmitirá el partido amistoso entre Chile y Colombia en Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá. Revisa la programación para confirmar si en tu localidad está disponible el compromiso.

¿Dónde ver Chile vs. Colombia online?

El vibrante partido amistoso entre La Roja y el combinado de Colombia estará disponible vía online a través de la plataforma de streaming MegaGO. Gracias a esta alternativa digital, los hinchas podrán disfrutar de este emocionante compromiso internacional en vivo y en alta calidad desde cualquier lugar, ya sea a través de sus teléfonos móviles, smart TVs o computadoras, asegurándose de no perderse ni un solo minuto de la acción y alentando al equipo desde la comodidad de sus pantallas.