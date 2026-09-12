El Apertura 2026 entra en una jornada decisiva con una nueva edición del Clásico Joven: Cruz Azul recibe al Club América este sábado 12 de septiembre, por la fecha 8 de la Liga MX . Más que un partido de rivalidad capitalina, el encuentro enfrenta a dos clubes con peso histórico, alta demanda televisiva y objetivos habituales de protagonismo en la fase final. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online seguir la cobertura en México y Estados Unidos.

¿En qué canal transmiten Cruz Azul vs. América EN VIVO por Liga MX Apertura 2026?

Cruz Azul vs. Club América se juega este sábado 12 de septiembre por la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El Clásico Joven comenzará a las 9:00 p. m. del centro de México y podrá verse en México por Canal 5, TUDN y ViX; para Estados Unidos, la transmisión se perfila a través de TUDN, Univision y ViX , según la distribución habitual de derechos de TelevisaUnivision para los partidos de local de La Máquina.

País TV abierta TV de paga Streaming online México Canal 5 TUDN ViX Estados Unidos Univision* TUDN ViX* Estados Unidos: opciones con TV en vivo Según proveedor TUDN en paquetes de cable o plataformas compatibles Fubo y DirecTV Stream, según el plan contratado

Para los seguidores en México, la señal confirmada contempla Canal 5 en televisión abierta, además de TUDN en televisión de paga y ViX como alternativa de streaming . Claro Sports advierte que las señales de Liga MX responden a los derechos vigentes del equipo local y que pueden existir ajustes de programación de última hora, por lo que conviene validar la guía del proveedor antes del inicio.

En Estados Unidos, la distribución de los partidos como local de Cruz Azul corresponde principalmente a TelevisaUnivision. Por ello, TUDN, Univision y ViX son las ventanas esperadas para seguir el compromiso. La disponibilidad final puede depender del paquete de cable, TV en vivo por internet o tipo de suscripción de cada usuario.

¿A qué hora juega Club América vs. Cruz Azul HOY 12 de septiembre?

El silbatazo inicial está fijado para las 21:00 horas de CDMX. Esa franja equivale a las 23:00 horas del Este de Estados Unidos, las 22:00 del Centro y las 20:00 del Pacífico estadounidense.

País o zona horaria Hora de inicio Día México: CDMX y centro 9:00 p. m. Sábado 12 de septiembre México: Pacífico 8:00 p. m. Sábado 12 de septiembre Estados Unidos: hora del Este (ET) 11:00 p. m. Sábado 12 de septiembre Estados Unidos: hora del Centro (CT) 10:00 p. m. Sábado 12 de septiembre Estados Unidos: montaña (MT) 9:00 p. m. Sábado 12 de septiembre Estados Unidos: Pacífico (PT) 8:00 p. m. Sábado 12 de septiembre