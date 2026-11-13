Después de un cuarto de siglo, la selección de Colombia regresa a Cali. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrentará a Chile en partido amistoso por la fecha FIFA en el Pascual Guerrero, este viernes 13 de noviembre. Un compromiso que les permitirá a ambas escuadras fortalecer su idea de juego y aumentar su universo de jugadores de cara al proceso eliminatorio para la Copa del Mundo 2030.

El entrenador colombiano decidió dar oportunidad a jóvenes talentos que están atravesando un gran momento y desatan la ilusión de sus hinchas. Camilo Vargas, Jhon Lucumí, Jhon Arias son algunos de los nombres que sobresalen de la lista de convocados. Se espera un compromiso intenso y de buen fútbol.

Chile, por su parte, busca reencontrar el camino tras el fracaso del proceso anterior. Con Nicolás Córdova en el banquillo, la Roja intenta reconstruir un nuevo equipo, donde la premisa será el juego dinámico y el orden táctico. Hay nuevos rostros que lideran el recambio generacional.

¿Dónde ver Colombia vs. Chile EN VIVO?

Este emocionante partido amistoso entre Colombia y Chile será transmitido EN VIVO y GRATIS por Caracol y RCN (territorio colombiano), y por Mega y Mega 2 (territorio Chileno).

País Hora local del partido Canales de televisión Colombia 7:00 p. m. Caracol Televisión, Canal RCN por señal abierta. Chile 9:00 p. m. —hora de Chile continental— Mega y Mega 2, por televisión abierta. Mega 2 incluirá interpretación en lengua de señas.

¿Cómo ver Colombia vs. Chile por online?

El compromiso amistoso se puede seguir vía online por Gol Caracol y plataforma DITU. También por la aplicación del Canal RCN y el canal de YouTube de Deportes RCN.

En Chile, si quieres visualizar el compromiso de la Roja ante su similar de Colombia, debes ingresar a la plataforma de streaming MegaGO. Medio que te permitirá seguir todas las incidencias del duelo amistoso.

¿Qué canal transmitirá Colombia vs. Chile hoy?

Los canales confirmados que transmitirán el partido de Colombia y Chile hoy viernes son los siguientes:

Chile: Mega y Mega 2

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, Deportes RCN EN VIVO, Caracol Play y ditu.

Ecuador: Canal del fútbol

Estados Unidos: Fanatiz

Canadá: Fanatiz

Israel: Sport 4