Por un amistoso FIFA 2026, Colombia y Paraguay medirán fuerzas este viernes 2 de octubre en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Como el compromiso es imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El partido Colombia vs. Paraguay por amistoso FIFA 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Colombia vs. Paraguay en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Colombia vs. Paraguay por amistoso FIFA 2026 este viernes 2 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

España: 2:00 am del sábado 3 de octubre

México (CDMX): 6:00 pm

Puerto Rico: 8:00 pm

República Dominicana: 8:00 pm

Panamá: 7:00 pm

Costa Rica: 6:00 pm

El Salvador: 6:00 pm

Guatemala: 6:00 pm

Honduras: 6:00 pm

Nicaragua: 6:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Brasil (Brasilia): 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Chile (Santiago): 8:00 pm

Paraguay: 9:00 pm

Bolivia: 8:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Ecuador: 7:00 pm

Perú: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Colombia vs. Paraguay?

Este viernes 2 de octubre se podrá ver el juego Colombia vs. Paraguay por amistoso FIFA 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Fanatiz, Triller TV+

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Vamos, Triller TV+

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, ditu

Paraguay: GEN, Trece

Chile: Mega

Ecuador: Canal del Fútbol

Costa Rica: Repretel En Vivo, Repretel Canal 6

Puerto Rico: Fanatiz