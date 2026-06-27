Miami se prepara para una noche de alto voltaje futbolístico. El Hard Rock Stadium será el escenario donde Colombia y Portugal cerrarán su participación en la fase de grupos del Mundial FIFA 2026 este sábado 27 de junio. El balón comenzará a rodar desde las 18:30 horas de Bogotá (7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT), en un duelo que reúne a dos selecciones llamadas a ser protagonistas y que pondrá frente a frente a dos referentes de talla mundial: Luis Díaz y Cristiano Ronaldo.

Con el pase a la siguiente ronda en juego, la selección colombiana buscará dar un golpe de autoridad ante uno de los favoritos del campeonato. Del otro lado estará una Portugal que ha mostrado credenciales para pelear por el título y que intentará cerrar la primera fase con una actuación convincente. Todo apunta a un partido intenso, con talento de sobra y momentos capaces de marcar la historia del Grupo K.

Los aficionados colombianos podrán seguir las incidencias del encuentro a través de Caracol TV, RCN Televisión y DIRECTV Sports Colombia. En Estados Unidos, la transmisión estará disponible por FOX Network y Telemundo, mientras que en España se podrá ver mediante TVE La 1, DAZN y Movistar+. Para México, las opciones confirmadas son Canal 5, TUDN y Azteca 7. Además, distintos países de Latinoamérica contarán con cobertura mediante DIRECTV Sports, Paramount+, ESPN y Disney+, junto a señales locales autorizadas.

¿A qué hora juega y en qué canal transmite Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026?

País Hora TV Streaming Colombia 6:30 p.m. Caracol TV, RCN, DIRECTV Sports Colombia Caracol Play, Deportes RCN En Vivo, DGO, Disney+ Premium, Paramount+ España 01:30 a.m. (28 de junio) TVE La 1, DAZN, Movistar+ RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial México (CT) 5:30 p.m. Canal 5, TUDN, Azteca 7 ViX, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo Estados Unidos (ET) 7:30 p.m. FOX Network, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo Estados Unidos (PT) 4:30 p.m. FOX Network, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo Argentina 8:30 p.m. DIRECTV Sports Argentina DGO, Paramount+ Chile 7:30 p.m. Chilevisión, DIRECTV Sports Chile DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Perú 6:30 p.m. América TV, DIRECTV Sports Perú América TVGO, DGO, Paramount+ Ecuador 6:30 p.m. Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Uruguay 8:30 p.m. Canal 5 Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay AUF TV, DGO, Paramount+ Venezuela 7:30 p.m. DIRECTV Sports Venezuela DGO, Disney+ Premium Paraguay 7:30 p.m. Unicanal — Bolivia 7:30 p.m. Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia Entel TV Costa Rica 5:30 p.m. Teletica Canal 7 TDMAX Guatemala 5:30 p.m. Tigo Sports Guatemala ViX Honduras 5:30 p.m. Canal 5 Televicentro Tigo Sports Honduras, ViX El Salvador 5:30 p.m. Canal 4 TCS TCS GO, ViX Panamá 6:30 p.m. RPC TV, TVMax Medcom GO, ViX República Dominicana 7:30 p.m. Pio Deportes ViX

Canales de FOX, Telemundo y Telemundo Deportes para ver Colombia vs. Portugal EN VIVO en Estados Unidos

Los aficionados en Estados Unidos contarán con distintas alternativas para seguir el encuentro entre Colombia y Portugal. La señal en inglés estará a cargo de FOX Network, mientras que Telemundo ofrecerá la transmisión en español. En streaming, el partido podrá verse por FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo. Además, la cobertura radial estará disponible mediante SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

Ciudad TV Streaming Nueva York FOX, Telemundo 47 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Miami FOX, Telemundo 51 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Orlando FOX, Telemundo 31 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Tampa FOX, Telemundo 49 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Atlanta FOX, Telemundo 47.2 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Chicago FOX, Telemundo FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Dallas FOX, Telemundo 39 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Houston FOX, Telemundo 47 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Los Ángeles FOX, Telemundo 52 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Phoenix FOX, Telemundo 39 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV

Colombia llega a esta tercera jornada con la oportunidad de confirmar su presencia en la fase eliminatoria del Mundial 2026, mientras que Portugal buscará cerrar la fase de grupos con una nueva victoria. El duelo entre Luis Díaz y Cristiano Ronaldo promete ser uno de los grandes atractivos de una jornada que podría definir el futuro de ambos equipos en el torneo.

Horarios para ver el partido Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026

El partido entre Colombia y Portugal por la tercera jornada del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026 se disputará este sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida. A continuación, consulta los horarios oficiales para Colombia, Estados Unidos, España, México y el resto de países de Latinoamérica.

País Hora Colombia 6:30 p.m. Estados Unidos (ET) 7:30 p.m. Estados Unidos (CT) 6:30 p.m. Estados Unidos (MT) 5:30 p.m. Estados Unidos (PT) 4:30 p.m. México (CT) 5:30 p.m. España 01:30 a.m. del domingo 28 de junio Argentina 8:30 p.m. Chile 7:30 p.m. Perú 6:30 p.m. Ecuador 6:30 p.m. Venezuela 7:30 p.m. Uruguay 8:30 p.m. Paraguay 7:30 p.m. Bolivia 7:30 p.m. Costa Rica 5:30 p.m. Guatemala 5:30 p.m. Honduras 5:30 p.m. El Salvador 5:30 p.m. Nicaragua 5:30 p.m. Panamá 6:30 p.m. República Dominicana 7:30 p.m. Puerto Rico 7:30 p.m.

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el partido Colombia vs. Portugal EN VIVO este sábado 27 de junio por la tercera jornada del Grupo K del Mundial FIFA 2026 a través de la señal de FOX Network en inglés y Telemundo en español. Además, el encuentro estará disponible vía streaming mediante FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo para computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV.

Canales para ver Colombia vs. Portugal en Estados Unidos

FOX Network

Telemundo

FOX One (streaming)

fuboTV (streaming)

Telemundo Deportes En Vivo (streaming)

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en España?

En España, el duelo entre Colombia y Portugal por la tercera jornada del Grupo K del Mundial FIFA 2026 se podrá ver EN DIRECTO por TVE La 1, Movistar+ y DAZN. Los aficionados también tendrán la opción de seguir el encuentro online mediante RTVE Play, DAZN Spain y DAZN Mundial.

Canales para ver Colombia vs. Portugal en España

TVE La 1

Movistar+

DAZN

RTVE Play (streaming)

DAZN Spain (streaming)

DAZN Mundial (streaming)

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el choque entre Colombia y Portugal EN VIVO por Caracol TV, RCN y DIRECTV Sports Colombia. En plataformas digitales, la transmisión estará disponible mediante Caracol Play, Deportes RCN En Vivo, DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

Canales para ver Colombia vs. Portugal en Colombia

Caracol TV

RCN

DIRECTV Sports Colombia

Caracol Play (streaming)

Deportes RCN En Vivo (streaming)

DGO (streaming)

Disney+ Premium (streaming)

Paramount+ (streaming)

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido Colombia vs. Portugal EN VIVO por Canal 5 Televisa, TUDN y Azteca 7. Asimismo, las plataformas ViX México, TUDN En Vivo y Azteca Deportes En Vivo ofrecerán la cobertura online para computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV.

Canales para ver Colombia vs. Portugal en México

Canal 5 Televisa

TUDN

Azteca 7

ViX México (streaming)

TUDN En Vivo (streaming)

Azteca Deportes En Vivo (streaming)

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro mediante DIRECTV Sports Argentina. La transmisión digital estará disponible por DGO y Paramount+, permitiendo seguir todas las incidencias desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Canales para ver Colombia vs. Portugal en Argentina

DIRECTV Sports Argentina

DGO (streaming)

Paramount+ (streaming)

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Chile?

Chilevisión y DIRECTV Sports Chile serán las señales encargadas de transmitir EN VIVO el compromiso entre Colombia y Portugal. Además, los usuarios podrán acceder a la cobertura online mediante DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

Canales para ver Colombia vs. Portugal en Chile

Chilevisión

DIRECTV Sports Chile

DGO (streaming)

Disney+ Premium (streaming)

Paramount+ (streaming)

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido podrá verse EN VIVO por América TV y DIRECTV Sports Perú. Los aficionados también tendrán acceso a la transmisión online mediante América TVGO, DGO y Paramount+.

Canales para ver Colombia vs. Portugal en Perú

América TV

DIRECTV Sports Perú

América TVGO (streaming)

DGO (streaming)

Paramount+ (streaming)

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Ecuador?

Los seguidores del Mundial FIFA 2026 en Ecuador podrán disfrutar del encuentro por Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador. Asimismo, la cobertura online estará disponible mediante DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

Canales para ver Colombia vs. Portugal en Ecuador

Teleamazonas

DIRECTV Sports Ecuador

DGO (streaming)

Disney+ Premium (streaming)

Paramount+ (streaming)

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Venezuela?

La transmisión para Venezuela estará a cargo de DIRECTV Sports Venezuela. Además, los aficionados podrán seguir el partido mediante DGO y Disney+ Premium desde cualquier dispositivo compatible.

Canales para ver Colombia vs. Portugal en Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela

DGO (streaming)

Disney+ Premium (streaming)

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el encuentro entre Colombia y Portugal podrá verse mediante la señal de Unicanal, uno de los operadores oficiales del Mundial FIFA 2026 en territorio paraguayo.

Canales para ver Colombia vs. Portugal en Paraguay

Unicanal

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Bolivia?

Los aficionados bolivianos tendrán múltiples opciones para seguir el partido gracias a las transmisiones de Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV.

Canales para ver Colombia vs. Portugal en Bolivia

Red Uno

Unitel

Tigo Sports Bolivia

Entel TV

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Costa Rica?

El compromiso será transmitido EN VIVO en

Rica por Teletica Canal 7. Además, los aficionados podrán seguir todas las incidencias mediante la plataforma digital TDMAX.

Canales para ver Colombia vs. Portugal en Costa Rica

Teletica Canal 7

Teletica En Vivo

TDMAX (streaming)

ViX (streaming)

FOX (TV)

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Guatemala?

Los aficionados guatemaltecos podrán seguir el encuentro por Tigo Sports Guatemala, además de la plataforma digital ViX.

Canales para ver Colombia vs. Portugal en Guatemala

Tigo Sports Guatemala

ViX (streaming)

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, la transmisión oficial estará disponible mediante Canal 5 Televicentro y Tigo Sports Honduras. Además, los usuarios podrán acceder a la cobertura online a través de ViX.

Canales para ver Colombia vs. Portugal en Honduras

Canal 5 Televicentro

Tigo Sports Honduras

DTVC+

ViX (streaming)

FOX Honduras

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en El Salvador?

Los aficionados salvadoreños podrán disfrutar del partido EN VIVO por Canal 4 El Salvador. La cobertura digital también estará disponible mediante TCS GO, ViX y FOX El Salvador.

Canales para ver Colombia vs. Portugal en El Salvador

Canal 4 El Salvador

TCS GO (streaming)

Tigo Sports El Salvador

ViX (streaming)

FOX El Salvador

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Panamá?

RPC TV y TVMax ofrecerán la transmisión EN VIVO para todo Panamá. Asimismo, los aficionados podrán seguir el compromiso mediante Medcom GO, Tigo Sports Panamá y ViX.

Canales para ver Colombia vs. Portugal en Panamá

RPC TV

TVMax

Medcom GO (streaming)

Tigo Sports Panamá

ViX (streaming)

FOX Panamá

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en República Dominicana?

Los aficionados dominicanos podrán seguir el encuentro mediante Pio Deportes y la plataforma ViX, que contará con cobertura online para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

Canales para ver Colombia vs. Portugal en República Dominicana

Pio Deportes

ViX (streaming)

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Nicaragua?

Los aficionados nicaragüenses podrán seguir el partido Colombia vs. Portugal EN VIVO mediante Canal 10 Nicaragua. Asimismo, la cobertura digital estará disponible a través de ViX, Tigo Sports Nicaragua y FOX Nicaragua.

Canales para ver Colombia vs. Portugal en Nicaragua

Canal 10 Nicaragua

ViX (streaming)

Tigo Sports Nicaragua

FOX Nicaragua

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Puerto Rico?

Los aficionados en Puerto Rico podrán seguir el encuentro EN VIVO a través de Telemundo Puerto Rico. Además, la cobertura complementaria estará disponible mediante las plataformas digitales oficiales de Telemundo.

Canales para ver Colombia vs. Portugal en Puerto Rico

Telemundo Puerto Rico

NAICOM