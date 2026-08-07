Costa Rica entra en la recta decisiva del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 con el objetivo mundialista cumplido y un nuevo desafío por delante. La Sele enfrentará este viernes 7 de agosto a Estados Unidos por las semifinales, instancia a la que ambos llegan con el boleto asegurado para disputar la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.

La recompensa, sin embargo, mantiene el partido lejos de ser un trámite. Costa Rica está a una victoria de instalarse en la final del campeonato regional, mientras que Estados Unidos buscará regresar al encuentro por el título después de haber sido subcampeón en 2024. Al tratarse de una eliminatoria a partido único, el ganador seguirá en carrera por levantar el trofeo de Concacaf.

El Costa Rica vs. Estados Unidos se jugará en el Estadio Banorte de la Ciudad de México y comenzará a las 3:00 p.m. de San José. Para los aficionados costarricenses, el encuentro podrá seguirse por ESPN y Disney+ Premium Norte, señales que forman parte de la cobertura del Campeonato Sub-20 de Concacaf en Centroamérica.

En Estados Unidos, el partido arrancará a las 5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT. La cobertura estará disponible por Fox Sports 2 (FS2), mientras que entre las opciones de streaming se encuentran fuboTV, ViX y FOX One.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten Costa Rica vs. Estados Unidos EN VIVO hoy?

Estos son los horarios y señales para seguir Costa Rica vs. Estados Unidos por las semifinales del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026:

PAÍSES HORARIOS CANALES TV STREAMING Costa Rica 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Estados Unidos 5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT Fox Sports 2 (FS2) fuboTV, ViX, FOX One México 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México Guatemala 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Argentina 6:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina Bolivia 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile Brasil 6:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Brazil Canadá 5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT — fuboTV Canada, OneSoccer Chile 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile Colombia 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Sur Cuba 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Caribbean República Dominicana 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Caribbean Ecuador 4:00 p.m. — Disney+ Premium Sur El Salvador 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Haití 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Caribbean Honduras 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Jamaica 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Caribbean Nicaragua 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Panamá 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Paraguay 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina Perú 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile Puerto Rico 5:00 p.m. Fox Sports 2 Disney+ Premium Caribbean, ViX, NAICOM Uruguay 6:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina Venezuela 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Sur

¿Qué canal transmite Costa Rica vs. Estados Unidos Sub-20 en Costa Rica?

Los aficionados costarricenses podrán seguir el Costa Rica vs. Estados Unidos EN VIVO por ESPN este viernes 7 de agosto. El encuentro comenzará a las 3:00 p.m., hora de San José, y también estará disponible por Internet mediante Disney+ Premium Norte.

Costa Rica llega a la semifinal con una parte fundamental de su tarea ya resuelta. Alcanzar esta instancia le permitió asegurar uno de los cuatro boletos de Concacaf para el Mundial Sub-20 de 2027, por lo que ahora el objetivo pasa por disputar el título regional.

Superar a Estados Unidos colocaría al conjunto costarricense en la final y le permitiría llegar al último partido del campeonato con la posibilidad de proclamarse campeón de Concacaf.

¿Dónde ver Costa Rica vs. Estados Unidos Sub-20 en Estados Unidos?

Para los aficionados que se encuentren en Estados Unidos, Costa Rica vs. Estados Unidos comenzará a las 5:00 p.m. ET, 4:00 p.m. CT, 3:00 p.m. MT y 2:00 p.m. PT.

La cobertura televisiva estará disponible por Fox Sports 2 (FS2), mientras que las alternativas para seguir la semifinal vía streaming incluyen fuboTV, ViX y FOX One.

Estados Unidos llega a esta instancia con el boleto mundialista asegurado y la oportunidad de disputar nuevamente la final del Campeonato Sub-20 de Concacaf. En 2024 alcanzó el partido por el título, pero terminó perdiendo 2-1 frente a México.

¿Cómo llega Costa Rica a la semifinal contra Estados Unidos?

Costa Rica afronta las semifinales sin la presión que acompañaba a los cuartos de final. Su clasificación entre los cuatro mejores equipos de Concacaf significa que ya tiene garantizada su presencia en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.

El objetivo cambia a partir de ahora. La selección costarricense tiene la posibilidad de transformar una campaña que ya cumplió con la clasificación mundialista en una lucha directa por el campeonato regional.

Estados Unidos representa el obstáculo que separa a los ticos de la final. Un triunfo en Ciudad de México permitiría a Costa Rica disputar el último partido del torneo y mantenerse en carrera por el título.

¿Cómo llega Estados Unidos al partido contra Costa Rica?

Estados Unidos vuelve a encontrarse entre los cuatro mejores equipos Sub-20 de Concacaf después de haber alcanzado la final de la edición anterior. La selección estadounidense llega a esta semifinal con su clasificación al Mundial de 2027 asegurada y con la posibilidad de regresar al partido por el campeonato.

El antecedente de 2024 todavía está presente. Estados Unidos alcanzó aquella final, pero México terminó imponiéndose 2-1 y se quedó con el título regional.

Dos años después, el conjunto estadounidense tiene otra oportunidad. Primero deberá superar a Costa Rica en una semifinal a partido único que definirá a uno de los dos finalistas del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026.

¿Qué pasa si Costa Rica vence a Estados Unidos?

Si Costa Rica derrota a Estados Unidos, avanzará a la final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 y quedará a un partido de conquistar el título regional.

La clasificación al Mundial Sub-20 de 2027 ya está asegurada para ambas selecciones por haber alcanzado las semifinales. Por esta razón, el encuentro del viernes ya no define un boleto mundialista, sino la posibilidad de disputar el campeonato de Concacaf.

La fase final también tiene una dimensión adicional de cara al siguiente ciclo olímpico. El campeón del torneo obtendrá la plaza de Concacaf para el fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Estados Unidos ya tiene asegurada su presencia olímpica por su condición de anfitrión, por lo que el desenlace del campeonato puede modificar el destino de ese boleto.

Para Costa Rica, eliminar a Estados Unidos significaría mantener abiertas todas esas posibilidades. Para los estadounidenses, una victoria supondría regresar a la final dos años después y tener una nueva oportunidad de conquistar el título que se les escapó en 2024.