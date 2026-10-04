La selección de Costa Rica recibe a su similar de Haití por la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026-27 cuando visite a Surinam este domingo 4 de octubre desde las 8:00 pm ET / 6:00 pm Tiempo del Centro / 5:00 pm PT en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá de San Juan de Tíbás, San José. El encuentro corresponde a la cuarta jornada del Grupo A de la Liga A y tiene un peso especial para los ticos, ya que tienen la obligación de revertir una racha complicada para seguir trepando en la tabla de posiciones. A continuación, te dejaré con los canales de transmisión del partido Costa Rica vs. Haití en vivo desde Estados Unidos, España, México y diferentes países en Latinoamérica , con los horarios correspondientes para ver el minuto a minuto de este encuentro.

Dirigida interinamente por Bryan Ruiz, la escuadra local llega muy golpeada tras quedar fuera de la fase decisiva y de la pasado Copa Mundial de Fútbol. Los ticos necesitan sumar con urgencia para evitar el descenso a la Liga B de la competencia. En su más reciente partido, tomó un respiro al derrotar 3-0 a Nicaragua con el regreso de Keylor Navas bajo los tres palos. Los haitianos, por su parte, llegan con un presente positivo e invicto en este torneo tras haber participado en el Mundial 2026. En las jornadas anteriores, vencieron a la propia Costa Rica por 2-0 en Kingston y vienen de golear 4-1 a República Dominicana en la fecha pasada.

¿En qué canal transmiten Costa Rica vs. Haití EN VIVO por Concacaf Nations League 2026?

Este domingo 4 de octubre de 2026, Costa Rica y Haití se ven las caras en un compromiso que marcará el destino de ambas selecciones en su sector y el pase a los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El escenario elegido para el choque es el Estadio Ricardo Saprissa Aymá de San José.

Para que no te pierdas ningún detalle, así se dividen la agenda y las pantallas según la región:

Argentina: La pelota comenzará a rodar a las 9:00 p. m.

La pelota comenzará a rodar a las México: La cita es a las 6:00 p. m. (tiempo del centro), con transmisión exclusiva en streaming a través de YouTube y CONCACAF GO .

La cita es a las (tiempo del centro), con transmisión exclusiva en streaming a través de . Estados Unidos: Arranca a las 8:00 p. m. ET y se podrá ver en directo por Fox Sports 2, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX y FOX One.

País Hora Canal / plataforma Costa Rica 6:00 p. m. Repretel En Vivo, Repretel Canal 6, YouTube, CONCACAF GO Haití 8:00 p. m. Tele Haiti, TNH, YouTube, CONCACAF GO México 6:00 p. m. YouTube y CONCACAF GO Estados Unidos 8 pm ET / 5 pm PT Fox Sports 2, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX y FOX One Argentina 9:00 p. m. VPN Bolivia 8:00 p. m. VPN Chile 8:00 p. m. VPN Colombia 7:00 p. m. VPN Ecuador 7:00 p. m. VPN Paraguay 9:00 p. m. VPN Perú 7:00 p. m. VPN Uruguay 9:00 p. m. VPN Venezuela 8:00 p. m. VPN

Costa Rica vs. Haití: posibles alineaciones

Costa Rica: Keylor Navas (o Patrick Sequeira); Yerlan Sosa, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Carlos Barahona (o Jorkaeff Azofeifa); Celso Borges, Sebastián Acuña, Andrey Soto; Carlos Mora, Josimar Alcocer, Orlando Sinclair.

Keylor Navas (o Patrick Sequeira); Yerlan Sosa, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Carlos Barahona (o Jorkaeff Azofeifa); Celso Borges, Sebastián Acuña, Andrey Soto; Carlos Mora, Josimar Alcocer, Orlando Sinclair. Haití: Alexandre Pierre (o Johnny Placide); Carlens Arcus, Carl Sainté, Garven Metusala, Martin Expérience; Danley Jean-Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Louicius Deedson; Ruben Providence, Fafà Picault, Wilson Isidor.

Surinam se juega el partido más importante de su historia este martes en Guatemala, donde buscará sellar su primer boleto a un Mundial y coronar con gloria el 50 aniversario de su independencia. El equipo de Stanley Menzo, empatado en la cima del Grupo A con Panamá (9 puntos), llega con ventaja en la diferencia de goles y depende de sí mismo para alcanzar el sueño de Norteamérica 2026, en una jornada cargada de simbolismo, emoción y promesas de celebración nacional. La transmisión oficial va EN VIVO y EN DIRECTO por TiGo Sports, Telemundo Deportes, Paramount+ y Concacaf Go. (VIDEO: YouTube / @sueñodeportivoo)