Cruz Azul e Inter Miami protagonizarán un gran partido este miércoles 16 de septiembre, cuando se enfrenten por la final de la Campeones Cup 2026 en el Nu Stadium. Si no te quieres perder el compromiso, que reunirá al actual monarca de la Liga MX y al último campeón de la MLS, conoce a qué hora comenzará y qué canales de televisión lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Cruz Azul vs. Inter Miami por la final de la Campeones Cup 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Cruz Azul vs. Inter Miami en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Cruz Azul vs. Inter Miami por la final de la Campeones Cup 2026 miércoles 16 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

España: 2:00 am del jueves 17 de septiembre

México (CDMX): 6:00 pm

Puerto Rico: 8:00 pm

República Dominicana: 8:00 pm

Panamá: 7:00 pm

Costa Rica: 6:00 pm

El Salvador: 6:00 pm

Guatemala: 6:00 pm

Honduras: 6:00 pm

Nicaragua: 6:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Brasil (Brasilia): 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Chile (Santiago): 8:00 pm

Paraguay: 9:00 pm

Bolivia: 8:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Ecuador: 7:00 pm

Perú: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Cruz Azul vs. Inter Miami?

Este miércoles 16 de septiembre se podrá ver el juego Cruz Azul vs. Inter Miami por la final de la Campeones Cup 2026 a través de Apple TV (plataforma que tendrá la transmisión global del encuentro) e Imagen Televisión (en México). Ahora que lo sabes, no te pierdas este gran partido que reunirá al actual monarca de la Liga MX y al último campeón de la MLS.