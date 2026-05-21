CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 21/05/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Cruz Azul y Pumas de la UNAM este jueves 21 de mayo por la ida de la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liguilla MX desde el Estadio Banorte de la CDMX. FOTO DE ALFREDO ESTRELLA PARA AFP
CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 21/05/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Cruz Azul y Pumas de la UNAM este jueves 21 de mayo por la ida de la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liguilla MX desde el Estadio Banorte de la CDMX. FOTO DE ALFREDO ESTRELLA PARA AFP
/ ALFREDO ESTRELLA
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Cruz Azul y Pumas UNAM se ven las caras en el primer asalto por el título del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, un duelo que promete tensión, historia y corazón. La gran final comenzará el jueves 21 de mayo, a partir de las 20:00 horas del Tiempo del Centro (10 p.m. ET / 7 p.m. PT), en el mítico Estadio Azteca, hoy llamado “Estadio Banorte” por razones de patrocinio. La Máquina Cementera busca conquistar ventaja temprana empujada por el rugido de su gente; enfrente tendrá a unos felinos encendidos, que llegan con la moral por las nubes tras dejar en el camino a las Águilas del América.

¿Quieres saber a qué hora juegan y en qué transmiten el partido? Aquí te contamos todo lo que necesita saber si te encuentras en México, Estados Unidos y otros países del mundo.

En México, el encuentro entre Cruz Azul y Pumas UNAM se transmitirá en señal abierta por el Canal 5 de Televisa Deportes y cableoperadores como Dish (105 SD y 605 HD), Sky (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Totalplay (5 SD y 105 HD).

Asimismo, Azteca Siete lo hará a través del Canal 7 en todo el territorio nacional y en los servicios de cable como Dish (107 SD y 607 HD), SKY (107 SD y 1107 HD), Megacable (107 SD y 1207) e Izzi (107 SD y 807 HD).

Por otro lado, los suscriptores de TUDN también podrán disfrutar del partido en Totalplay (503 HD), Sky (547 SD y 1547 HD) e Izzi (501 SD y 890 HD).

TUDN App, ViX Premium y Azteca Deportes Network llevarán las imágenes del juego en streaming para el público mexicano.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el duelo Cruz Azul vs. Pumas UNAM se podrá seguir en TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, Telemundo Deportes, ViX, TUDN USA y Univisión Deportes.

Para otros países, si no existe señal con derechos locales, se recomienda acceder únicamente a servicios y plataformas legales disponibles en cada región. El uso de VPN debe cumplir con las regulaciones vigentes y los términos de servicio; se desaconseja emplear extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Cruz Azul vs. Pumas UNAM por final de la Liga MX 2026?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
México20:00Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ViX Premium, Azteca Deportes Network y TUDN App
Estados Unidos10 p.m. ET / 7 p.m. PTUnivisión Deportes, Telemundo Deportes, Univisión Now, Peacock, TUDN USA y ViX
Costa Rica20:00TUDN y ViX Plus
El Salvador20:00TUDN y ViX Plus
Nicaragua20:00TUDN y ViX Plus
Guatemala20:00TUDN y ViX Plus
Honduras20:00TUDN y ViX Plus
Panamá21:00TUDN y ViX Plus
Rep. Dominicana22:00TUDN y ViX Plus
Puerto Rico22:00ViX Plus
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 13 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC