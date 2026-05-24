Después de igualar sin goles en el primer cruce, Cruz Azul y Pumas UNAM definirán título del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en un enfrentamiento entre la ofensiva de la Máquina Celeste y la barrera impenetrable de los Felinos que custodia el golero Keylor Navas. La gran final se jugará el domingo 24 de mayo, a partir de las 19:00 horas del Tiempo del Centro (9 p.m. ET / 6 p.m. PT), en el Estadio Olímpico Universitario. ¿Quieres saber a qué hora juegan y en qué transmiten el partido Cruz Azul vs. Pumas UNAM? Aquí te contamos todo lo que necesita saber si te encuentras en México, Estados Unidos y otros países del mundo.
En México, el encuentro entre Cruz Azul y Pumas UNAM se transmitirá en señal abierta por el Canal 5 de Televisa Deportes y cableoperadores como Dish (105 SD y 605 HD), Sky (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Totalplay (5 SD y 105 HD).
Asimismo, Azteca Siete lo hará a través del Canal 7 en todo el territorio nacional y en los servicios de cable como Dish (107 SD y 607 HD), SKY (107 SD y 1107 HD), Megacable (107 SD y 1207) e Izzi (107 SD y 807 HD).
Por otro lado, los suscriptores de TUDN también podrán disfrutar del partido en Totalplay (503 HD), Sky (547 SD y 1547 HD) e Izzi (501 SD y 890 HD).
TUDN App, ViX Premium y Azteca Deportes Network llevarán las imágenes del juego en streaming para el público mexicano.
En Estados Unidos y Puerto Rico, el duelo Cruz Azul vs. Pumas UNAM se podrá seguir en CBS Sports Network, fuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App y ViX.
Para otros países, si no existe señal con derechos locales, se recomienda acceder únicamente a servicios y plataformas legales disponibles en cada región. El uso de VPN debe cumplir con las regulaciones vigentes y los términos de servicio; se desaconseja emplear extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Cruz Azul vs. Pumas UNAM por final de la Liga MX 2026?
|Países
|Horarios
|Canales TV / Streaming
|México
|19:00
|Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX
|Estados Unidos
|9 p.m. ET / 6 p.m. PT
|CBS Sports Network, fuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App y ViX
|Costa Rica
|19:00
|TUDN, Azteca Deportes y ViX
|El Salvador
|19:00
|TUDN, Azteca Deportes y ViX
|Nicaragua
|19:00
|TUDN, Azteca Deportes y ViX
|Guatemala
|19:00
|TUDN, Azteca Deportes y ViX
|Honduras
|19:00
|TUDN, Azteca Deportes y ViX
|Panamá
|20:00
|TUDN, Azteca Deportes y ViX
|Rep. Dominicana
|21:00
|TUDN, Azteca Deportes y ViX
|Puerto Rico
|21:00
|CBS Sports Network, ViX y NAICOM