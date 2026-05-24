Después de igualar sin goles en el primer cruce, Cruz Azul y Pumas UNAM definirán título del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en un enfrentamiento entre la ofensiva de la Máquina Celeste y la barrera impenetrable de los Felinos que custodia el golero Keylor Navas. La gran final se jugará el domingo 24 de mayo, a partir de las 19:00 horas del Tiempo del Centro (9 p.m. ET / 6 p.m. PT) , en el Estadio Olímpico Universitario. ¿Quieres saber a qué hora juegan y en qué transmiten el partido Cruz Azul vs. Pumas UNAM? Aquí te contamos todo lo que necesita saber si te encuentras en México, Estados Unidos y otros países del mundo.

AME4043. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 21/05/2026.- Willer Ditta (i) y Omar Campos (d) de Cruz Azul disputan el balón con Robert Morales (c) de Pumas este jueves, durante el partido de ida de la final de la Liga MX entre Cruz Azul y Pumas en el estadio Ciudad de los Deportes en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez / José Méndez

En México, el encuentro entre Cruz Azul y Pumas UNAM se transmitirá en señal abierta por el Canal 5 de Televisa Deportes y cableoperadores como Dish (105 SD y 605 HD), Sky (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Totalplay (5 SD y 105 HD).

Asimismo, Azteca Siete lo hará a través del Canal 7 en todo el territorio nacional y en los servicios de cable como Dish (107 SD y 607 HD), SKY (107 SD y 1107 HD), Megacable (107 SD y 1207) e Izzi (107 SD y 807 HD).

Por otro lado, los suscriptores de TUDN también podrán disfrutar del partido en Totalplay (503 HD), Sky (547 SD y 1547 HD) e Izzi (501 SD y 890 HD).

TUDN App, ViX Premium y Azteca Deportes Network llevarán las imágenes del juego en streaming para el público mexicano.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el duelo Cruz Azul vs. Pumas UNAM se podrá seguir en CBS Sports Network, fuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App y ViX.

Para otros países, si no existe señal con derechos locales, se recomienda acceder únicamente a servicios y plataformas legales disponibles en cada región. El uso de VPN debe cumplir con las regulaciones vigentes y los términos de servicio; se desaconseja emplear extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 24/05/2026.- Cobertura oficial de Telemundo Deportes EN VIVO ONLINE para ver el partido entre Pumas UNAM y Cruz Azul este domingo 24 de mayo por la final del Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Olímpico Universitario. FOTO DE ALFREDO ESTRELLA PARA AFP / NOÉ YACTAYO

¿A qué hora juega y qué canal transmite Cruz Azul vs. Pumas UNAM por final de la Liga MX 2026?

Países Horarios Canales TV / Streaming México 19:00 Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX Estados Unidos 9 p.m. ET / 6 p.m. PT CBS Sports Network, fuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App y ViX Costa Rica 19:00 TUDN, Azteca Deportes y ViX El Salvador 19:00 TUDN, Azteca Deportes y ViX Nicaragua 19:00 TUDN, Azteca Deportes y ViX Guatemala 19:00 TUDN, Azteca Deportes y ViX Honduras 19:00 TUDN, Azteca Deportes y ViX Panamá 20:00 TUDN, Azteca Deportes y ViX Rep. Dominicana 21:00 TUDN, Azteca Deportes y ViX Puerto Rico 21:00 CBS Sports Network, ViX y NAICOM