El partido entre el Deportivo de La Coruña y el FC Barcelona, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga 2026-27, se disputará este domingo 29 de noviembre en el Estadio ABANCA-RIAZOR. El líder del campeonato visita a un conjunto que busca hacerse fuerte ante su afición para sumar puntos claves que le permitan escalar posiciones en la clasificación.

Desde el punto de vista táctico, el encuentro anticipa un marcado contraste de propuestas. El Barcelona llega respaldado por una arrolladora producción ofensiva —51 goles en 13 jornadas— sustentada en la posesión prolongada, la presión tras pérdida y la velocidad en las transiciones para desordenar a las defensas rivales. Incluso con la baja por sanción de Fermín López en la zona medular, el cuadro azulgrana buscará adueñarse del ritmo desde el pitazo inicial, instalando su bloque en campo contrario y generando superioridades por las bandas para abrir espacios hacia el área.

Ante ese despliegue, el plan del Deportivo de La Coruña pasará por la disciplina colectiva y el orden defensivo. Para neutralizar el volumen de ataque visitante, el elenco blanquiazul necesitará mantener líneas juntas en un bloque compacto, cerrar los carriles interiores y resistir el primer arreón azulgrana sin conceder errores en la salida. Si el conjunto local logra sostener esa solidez y capitalizar los espacios a la espalda de la defensa adelantada del Barça mediante contragolpes directos o acciones a balón parado, tendrá argumentos para competir de tú a tú y llevar el partido a un terreno incómodo para el puntero.

¿En qué canal ver Deportivo La Coruña vs. FC Barcelona EN VIVO?

El partido Deportivo de La Coruña vs. FC Barcelona (jornada 14 de LaLiga 2026-27, domingo 29 de noviembre) será transmitido EN VIVO por DSports en América Latina, excepto Brasil, y ESPN Deportes en Estados Unidos (transmisión en español).

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DirecTV transmitirá EN VIVO EN DIRECTO el partido de Barcelona vs. Deportivo La Coruña hoy por la jornada 14 de LaLiga. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Dónde ver Deportivo La Coruña vs. FC Barcelona EN VIVO en Estados Unidos?

La transmisión del partido entre Deportivo La Coruña vs. FC Barcelona por LaLiga en Estados Unidos estará disponible por ESPN Deportes USA (transmisión en español), ESPN+, ESPN App, Fubo TV.

¿Dónde ver Deportivo La Coruña vs. FC Barcelona EN DIRECTO en España?

El partido entre Deportivo La Coruña vs. FC Barcelona se podrá ver EN DIRECTO por DAZN LaLiga y DAZN España. También accesible para abonados de Movistar Plus+ con paquete de fútbol y mediante el Plan HBO Max DAZN.