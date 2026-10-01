La UEFA Nations League 2026/27 entra en una fase decisiva con la disputa de su tercera jornada, marcada por el atractivo choque entre Dinamarca y Portugal. El Parken Stadion de Copenhague será escenario de un partido hoy, jueves 1 de octubre, a partir de las 13:45 CT / 14:45 ET , clave para las aspiraciones de ambos seleccionados en la fase de grupos, con puntos determinantes en la pelea por avanzar y posicionarse entre los protagonistas del torneo europeo. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de canales de TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital.

El Dinamarca vs. Portugal corresponde a la fecha 3 de la Liga A, Grupo A4, y enfrenta a dos selecciones con aspiraciones de avanzar en la fase de liga. Portugal llega como vigente bicampeón de la competición tras conquistar también la edición de 2025, mientras que Dinamarca contará con el factor local en Copenhague.

¿En qué canal transmiten Dinamarca vs. Portugal EN VIVO HOY por la UEFA Nations League 2026?

Dinamarca recibe a Portugal este jueves 1 de octubre de 2026 en el Parken de Copenhague, por la tercera jornada del Grupo A4 de la UEFA Nations League 2026/27. El inicio está programado para las 20:45 en España, equivalente a las 12:45 en Ciudad de México y a las 14:45 ET / 11:45 PT en Estados Unidos.

País / región Hora local TV Streaming online México 12:45 p. m. Sky Sports; disponible también en la oferta de izzi Sky+ España 20:45 h — DAZN y DAZN App Gratis, según la programación anunciada Estados Unidos — Este 2:45 p. m. ET FOX Sports Fubo y ViX Estados Unidos — Centro 1:45 p. m. CT FOX Sports Fubo y ViX Estados Unidos — Montaña 12:45 p. m. MT FOX Sports Fubo y ViX Estados Unidos — Pacífico 11:45 a. m. PT FOX Sports Fubo y ViX

La UEFA identifica a Sky México como su socio de transmisión para la Nations League en el país; las guías específicas del encuentro señalan a Sky Sports y sus alternativas Sky+ e izzi para seguirlo.

En España, el encuentro se emite vía DAZN, con presencia también en DAZN App Gratis de acuerdo con la guía de programación publicada. Conviene revisar la disponibilidad y el acceso de la cuenta antes del pitazo inicial, ya que las condiciones de acceso gratuito pueden requerir registro.

Para Estados Unidos, la relación oficial de socios de la UEFA incluye FOX Sports, FuboTV y ViX. FOX Sports será la referencia televisiva, mientras que Fubo y ViX son las opciones digitales; la disponibilidad concreta —incluido si el partido queda en ViX o ViX Premium— puede depender del plan contratado y la zona horaria.

Alineaciones posibles de Dinamarca y Portugal

Dinamarca (4-2-3-1): Filip Jörgensen, Joakim Maehle, Oliver Provstgaard, Joachim Andersen, Rasmus Kristensen, Mikkel Damsgaard, Pierre-Emile Hojbjerg, Morten Hjulmand, Rasmus Hojlund, Mohamed Daramy, Gustav Isaksen. DT: Brian Riemer.

Portugal (4-4-2): Diogo Costa, Nuno Mendes, Renato Veiga, Rúben Dias, João Cancelo, Pedro Neto, João Neves, João Palhinha, Gonçalo Inácio, Gonçalo Ramos, João Félix. DT: Jorge Jesus.