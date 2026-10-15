Los Los Angeles Dodgers afrontan el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con la obligación de vencer a los Milwaukee Brewers para evitar la eliminación en los MLB Playoffs 2026. Tras caer en los tres primeros encuentros, la novena angelina regresa al Dodger Stadium sin margen de error, ante un rival que ha capitalizado su ventaja y está a un triunfo de conquistar el banderín de la Liga Nacional. Los Brewers buscarán cerrar la serie como visitantes, mientras que los Dodgers necesitan una actuación contundente para extender la eliminatoria y mantener sus aspiraciones de alcanzar la Serie Mundial.

En Estados Unidos, el cuarto partido se transmitirá por FS1 y FOX Deportes, con FOX One como alternativa para seguirlo por streaming. Los aficionados podrán elegir la señal en inglés o la cobertura en español para acompañar un encuentro que puede definir el futuro de los Dodgers en la postemporada. El primer lanzamiento está programado para las 8:00 p. m. ET (5:00 p. m. PT) de este jueves 15 de octubre.

En México, la transmisión de Dodgers vs. Brewers estará disponible a través de FOX Plus y FOX One. El encuentro comenzará a las 6:00 p. m., tiempo del centro de México, y los aficionados podrán seguir el desarrollo del Juego 4 por las señales y plataformas correspondientes a este mercado.

En el resto de Latinoamérica, los seguidores de las Grandes Ligas podrán ver el partido por ESPN 3 y Disney+ Premium. En Venezuela, la cobertura estará a cargo de Televen e IVC, mientras que MLB.TV ofrecerá una alternativa para los aficionados de otros países. Los horarios varían según el territorio: en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá el encuentro comenzará a las 7:00 p. m.; en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, a las 9:00 p. m.; y en Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico, a las 8:00 p. m.

¿En qué canal transmiten Dodgers vs. Brewers EN VIVO hoy por el Juego 4 de los MLB Playoffs 2026?

Estados Unidos 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT FS1, FOX Deportes y FOX One México 6:00 p. m. FOX Plus y FOX One Perú 7:00 p. m. ESPN 3 y Disney+ Premium Colombia, Ecuador, Panamá 7:00 p. m. ESPN 3 y Disney+ Premium Venezuela 8:00 p. m. Televen e IVC; MLB.TV Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 8:00 p. m. ESPN 3 y Disney+ Premium Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay 9:00 p. m. ESPN 3 y Disney+ Premium Brasil 9:00 p. m. (Brasilia) ESPN 3 y Disney+ Premium Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 6:00 p. m. ESPN 3 y Disney+ Premium Cuba 8:00 p. m. ESPN 3 y Disney+, según disponibilidad local Otros países Según la hora local MLB.TV