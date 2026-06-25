Ecuador se juega la vida este jueves 25 de junio cuando enfrente a Alemania en la tercera jornada del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos), desde las 15:00 horas de Quito (4 p.m. ET / 1 p.m. PT) y solo un triunfo le sirve al Tricolor para pasar a la siguiente ronda. Para los aficionados que desean seguir el partido Ecuador vs. Alemania EN VIVO, la cobertura estará disponible a través de televisión abierta, cable y plataformas digitales en distintos mercados internacionales. En España, la transmisión podrá verse por DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat, mientras que en Estados Unidos estará disponible mediante FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En Sudamérica, DIRECTV Sports y DGO liderarán la cobertura regional del partido. Ecuador contará además con la señal abierta de Teleamazonas, Colombia dispondrá de una programación especial mediante Win Sports y Win Play, mientras que en Perú el encuentro podrá seguirse a través de América Televisión, DIRECTV Sports Perú, DGO y Paramount+. En Venezuela, la transmisión estará a cargo de DIRECTV Sports Venezuela y Televen, ampliando la cobertura de un duelo que podría resultar determinante en la carrera por los dieciseisavos de final.

Conoce cuáles son los canales de TV y dónde ver online el partido entre Ecuador vs. Alemania EN VIVO HOY jueves 25 de junio por la tercera jornada del Grupo E de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor) / Jairo Rúa

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?

País Canales TV Streaming México Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7 TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Estados Unidos Fox Sports 1, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Vix España DAZN Mundial, DAZN Spain, TVE La 1, La 2 Cat DAZN, Movistar+, RTVE Play, fuboTV Ecuador Teleamazonas, DIRECTV Sports DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+ Colombia Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports, ditu Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+ Perú América TV, DIRECTV Sports Perú DGO, América tvGO, Disney+ Premium, Paramount+, TV 360 Chile Chilevisión, DIRECTV Sports Chile DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Argentina TyC Sports, Telefe, DIRECTV Sports Argentina DGO, Flow Sports, Disney+ Premium, TyC Sports Play, mitelefe, Paramount+ Uruguay Canal 5, DIRECTV DGO, AUF TV, Disney+ Premium, Paramount+ Venezuela DIRECTV Sports, Televen DGO, Disney+ Premium Sur, Inter Paraguay GEN, Unicanal — Bolivia Red Uno, Unitel, Tigo Sports Entel TV Panamá RPC, Tigo Sports, FOX TVMax, Medcom GO, ViX Costa Rica Teletica Canal 7, FOX TDMAX, ViX, FOX Guatemala TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports ViX Honduras Telecadena 7 y 4, Tigo Sports, FOX DTVC+, ViX El Salvador Tigo Sports, FOX ViX Nicaragua Tigo Sports, FOX ViX Puerto Rico Telemundo NAICOM República Dominicana Pio Deportes ViX Brasil SporTV, Globo Globoplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Disney+ Premium, Vivo Play, Zapping

Horarios para ver el partido Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

País Hora México 14:00 Estados Unidos (ET) 16:00 Estados Unidos (PT) 13:00 Costa Rica 14:00 Guatemala 14:00 Honduras 14:00 El Salvador 14:00 Nicaragua 14:00 Panamá 15:00 Colombia 15:00 Ecuador 15:00 Perú 15:00 Venezuela 16:00 Bolivia 16:00 Chile 16:00 Paraguay 17:00 Argentina 17:00 Uruguay 17:00 España 22:00

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 25/06/2026.- TUDN y Canal 5 transmitirán EN VIVO el partido de Ecuador vs. Alemania por la última fecha del Grupo E del Mundial 2026 que se realizará en MetLife Stadium, Nueva York, Estados Unidos. Imagen creada por Gemini.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

Partido: Ecuador vs. Alemania

Ecuador vs. Alemania Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo E)

Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo E) Fecha: Jueves, 25 de junio de 2026

Jueves, 25 de junio de 2026 Hora: 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT (Estados Unidos) / 14:00 horas del Centro de México

4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT (Estados Unidos) / 14:00 horas del Centro de México Estadio: MetLife Stadium

MetLife Stadium Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos

East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos Capacidad: 82,500 espectadores

82,500 espectadores Árbitro: Tori Penso (Estados Unidos)

Tori Penso (Estados Unidos) TV en Estados Unidos: Fox Sports 1 (FS1) y Telemundo

Fox Sports 1 (FS1) y Telemundo Streaming en Estados Unidos: FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo

FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo TV en España: TVE La 1, La 2 Cat, Movistar+, DAZN Spain y DAZN Mundial

TVE La 1, La 2 Cat, Movistar+, DAZN Spain y DAZN Mundial Streaming en España: DAZN

DAZN TV en Ecuador: Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador

Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador Streaming en Ecuador: DGO, Disney+ Premium Sur y Paramount+

DGO, Disney+ Premium Sur y Paramount+ TV en Latinoamérica: DIRECTV Sports, América Televisión, Telefe, Chilevisión, Caracol TV, RCN Television, Televen, Unicanal y señales locales según el país

DIRECTV Sports, América Televisión, Telefe, Chilevisión, Caracol TV, RCN Television, Televen, Unicanal y señales locales según el país Streaming en Latinoamérica: América tv GO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, DGO, Disney+ Premium, mitelefe y Paramount+

Para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Ecuador necesita obligatoriamente ganarle a Alemania en la última fecha del Grupo E. Cualquier otro resultado (empate o derrota) dejará a La Tri eliminada de la Copa del Mundo. En cambio, Die Mannschaft ya no necesita nada porque está matemáticamente clasificada a la próxima ronda del torneo gracias a sus victorias contra Curazao (7-1) y Costa de Marfil (2-1), que les permite sumar 6 puntos y una diferencia de goles de +7.