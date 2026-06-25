Ecuador se juega la vida este jueves 25 de junio cuando enfrente a Alemania en la tercera jornada del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos), desde las 15:00 horas de Quito (4 p.m. ET / 1 p.m. PT) y solo un triunfo le sirve al Tricolor para pasar a la siguiente ronda. Para los aficionados que desean seguir el partido Ecuador vs. Alemania EN VIVO, la cobertura estará disponible a través de televisión abierta, cable y plataformas digitales en distintos mercados internacionales. En España, la transmisión podrá verse por DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat, mientras que en Estados Unidos estará disponible mediante FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
En Sudamérica, DIRECTV Sports y DGO liderarán la cobertura regional del partido. Ecuador contará además con la señal abierta de Teleamazonas, Colombia dispondrá de una programación especial mediante Win Sports y Win Play, mientras que en Perú el encuentro podrá seguirse a través de América Televisión, DIRECTV Sports Perú, DGO y Paramount+. En Venezuela, la transmisión estará a cargo de DIRECTV Sports Venezuela y Televen, ampliando la cobertura de un duelo que podría resultar determinante en la carrera por los dieciseisavos de final.
¿Qué canal transmite Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?
|País
|Canales TV
|Streaming
|México
|Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7
|TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX
|Estados Unidos
|Fox Sports 1, Telemundo
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Vix
|España
|DAZN Mundial, DAZN Spain, TVE La 1, La 2 Cat
|DAZN, Movistar+, RTVE Play, fuboTV
|Ecuador
|Teleamazonas, DIRECTV Sports
|DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
|Colombia
|Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports, ditu
|Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
|Perú
|América TV, DIRECTV Sports Perú
|DGO, América tvGO, Disney+ Premium, Paramount+, TV 360
|Chile
|Chilevisión, DIRECTV Sports Chile
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Argentina
|TyC Sports, Telefe, DIRECTV Sports Argentina
|DGO, Flow Sports, Disney+ Premium, TyC Sports Play, mitelefe, Paramount+
|Uruguay
|Canal 5, DIRECTV
|DGO, AUF TV, Disney+ Premium, Paramount+
|Venezuela
|DIRECTV Sports, Televen
|DGO, Disney+ Premium Sur, Inter
|Paraguay
|GEN, Unicanal
|—
|Bolivia
|Red Uno, Unitel, Tigo Sports
|Entel TV
|Panamá
|RPC, Tigo Sports, FOX
|TVMax, Medcom GO, ViX
|Costa Rica
|Teletica Canal 7, FOX
|TDMAX, ViX, FOX
|Guatemala
|TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports
|ViX
|Honduras
|Telecadena 7 y 4, Tigo Sports, FOX
|DTVC+, ViX
|El Salvador
|Tigo Sports, FOX
|ViX
|Nicaragua
|Tigo Sports, FOX
|ViX
|Puerto Rico
|Telemundo
|NAICOM
|República Dominicana
|Pio Deportes
|ViX
|Brasil
|SporTV, Globo
|Globoplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Disney+ Premium, Vivo Play, Zapping
Horarios para ver el partido Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026
|País
|Hora
|México
|14:00
|Estados Unidos (ET)
|16:00
|Estados Unidos (PT)
|13:00
|Costa Rica
|14:00
|Guatemala
|14:00
|Honduras
|14:00
|El Salvador
|14:00
|Nicaragua
|14:00
|Panamá
|15:00
|Colombia
|15:00
|Ecuador
|15:00
|Perú
|15:00
|Venezuela
|16:00
|Bolivia
|16:00
|Chile
|16:00
|Paraguay
|17:00
|Argentina
|17:00
|Uruguay
|17:00
|España
|22:00
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026
- Partido: Ecuador vs. Alemania
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo E)
- Fecha: Jueves, 25 de junio de 2026
- Hora: 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT (Estados Unidos) / 14:00 horas del Centro de México
- Estadio: MetLife Stadium
- Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos
- Capacidad: 82,500 espectadores
- Árbitro: Tori Penso (Estados Unidos)
- TV en Estados Unidos: Fox Sports 1 (FS1) y Telemundo
- Streaming en Estados Unidos: FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo
- TV en España: TVE La 1, La 2 Cat, Movistar+, DAZN Spain y DAZN Mundial
- Streaming en España: DAZN
- TV en Ecuador: Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador
- Streaming en Ecuador: DGO, Disney+ Premium Sur y Paramount+
- TV en Latinoamérica: DIRECTV Sports, América Televisión, Telefe, Chilevisión, Caracol TV, RCN Television, Televen, Unicanal y señales locales según el país
- Streaming en Latinoamérica: América tv GO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, DGO, Disney+ Premium, mitelefe y Paramount+
Para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Ecuador necesita obligatoriamente ganarle a Alemania en la última fecha del Grupo E. Cualquier otro resultado (empate o derrota) dejará a La Tri eliminada de la Copa del Mundo. En cambio, Die Mannschaft ya no necesita nada porque está matemáticamente clasificada a la próxima ronda del torneo gracias a sus victorias contra Curazao (7-1) y Costa de Marfil (2-1), que les permite sumar 6 puntos y una diferencia de goles de +7.