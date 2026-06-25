Guía para saber en qué canal transmiten Ecuador vs. Alemania en vivo hoy por la Copa Mundial FIFA 2026. Conozca las alternativas oficiales de cadenas televisivas y opciones para ver canales de TV online en EE.UU. y España. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Guía para saber en qué canal transmiten Ecuador vs. Alemania en vivo hoy por la Copa Mundial FIFA 2026. Conozca las alternativas oficiales de cadenas televisivas y opciones para ver canales de TV online en EE.UU. y España. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
/ Ronie Bautista
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Ecuador se juega la vida este jueves 25 de junio cuando enfrente a Alemania en la tercera jornada del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos), desde las 15:00 horas de Quito (4 p.m. ET / 1 p.m. PT) y solo un triunfo le sirve al Tricolor para pasar a la siguiente ronda. Para los aficionados que desean seguir el partido Ecuador vs. Alemania EN VIVO, la cobertura estará disponible a través de televisión abierta, cable y plataformas digitales en distintos mercados internacionales. En España, la transmisión podrá verse por DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat, mientras que en Estados Unidos estará disponible mediante FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En Sudamérica, DIRECTV Sports y DGO liderarán la cobertura regional del partido. Ecuador contará además con la señal abierta de Teleamazonas, Colombia dispondrá de una programación especial mediante Win Sports y Win Play, mientras que en Perú el encuentro podrá seguirse a través de América Televisión, DIRECTV Sports Perú, DGO y Paramount+. En Venezuela, la transmisión estará a cargo de DIRECTV Sports Venezuela y Televen, ampliando la cobertura de un duelo que podría resultar determinante en la carrera por los dieciseisavos de final.

Conoce cuáles son los canales de TV y dónde ver online el partido entre Ecuador vs. Alemania EN VIVO HOY jueves 25 de junio por la tercera jornada del Grupo E de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Conoce cuáles son los canales de TV y dónde ver online el partido entre Ecuador vs. Alemania EN VIVO HOY jueves 25 de junio por la tercera jornada del Grupo E de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
/ Jairo Rúa

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?

PaísCanales TVStreaming
MéxicoCanal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX
Estados UnidosFox Sports 1, TelemundoFOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Vix
EspañaDAZN Mundial, DAZN Spain, TVE La 1, La 2 CatDAZN, Movistar+, RTVE Play, fuboTV
EcuadorTeleamazonas, DIRECTV SportsDGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
ColombiaCaracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports, dituDeportes RCN En Vivo, Caracol Play, DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
PerúAmérica TV, DIRECTV Sports PerúDGO, América tvGO, Disney+ Premium, Paramount+, TV 360
ChileChilevisión, DIRECTV Sports ChileDGO, Disney+ Premium, Paramount+
ArgentinaTyC Sports, Telefe, DIRECTV Sports ArgentinaDGO, Flow Sports, Disney+ Premium, TyC Sports Play, mitelefe, Paramount+
UruguayCanal 5, DIRECTVDGO, AUF TV, Disney+ Premium, Paramount+
VenezuelaDIRECTV Sports, TelevenDGO, Disney+ Premium Sur, Inter
ParaguayGEN, Unicanal
BoliviaRed Uno, Unitel, Tigo SportsEntel TV
PanamáRPC, Tigo Sports, FOXTVMax, Medcom GO, ViX
Costa RicaTeletica Canal 7, FOXTDMAX, ViX, FOX
GuatemalaTeleOnce, Chapin TV, Tigo SportsViX
HondurasTelecadena 7 y 4, Tigo Sports, FOXDTVC+, ViX
El SalvadorTigo Sports, FOXViX
NicaraguaTigo Sports, FOXViX
Puerto RicoTelemundoNAICOM
República DominicanaPio DeportesViX
BrasilSporTV, GloboGloboplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Disney+ Premium, Vivo Play, Zapping

Horarios para ver el partido Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

PaísHora
México14:00
Estados Unidos (ET)16:00
Estados Unidos (PT)13:00
Costa Rica14:00
Guatemala14:00
Honduras14:00
El Salvador14:00
Nicaragua14:00
Panamá15:00
Colombia15:00
Ecuador15:00
Perú15:00
Venezuela16:00
Bolivia16:00
Chile16:00
Paraguay17:00
Argentina17:00
Uruguay17:00
España22:00
NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 25/06/2026.- TUDN y Canal 5 transmitirán EN VIVO el partido de Ecuador vs. Alemania por la última fecha del Grupo E del Mundial 2026 que se realizará en MetLife Stadium, Nueva York, Estados Unidos. Imagen creada por Gemini.
NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 25/06/2026.- TUDN y Canal 5 transmitirán EN VIVO el partido de Ecuador vs. Alemania por la última fecha del Grupo E del Mundial 2026 que se realizará en MetLife Stadium, Nueva York, Estados Unidos. Imagen creada por Gemini.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

  • Partido: Ecuador vs. Alemania
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo E)
  • Fecha: Jueves, 25 de junio de 2026
  • Hora: 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT (Estados Unidos) / 14:00 horas del Centro de México
  • Estadio: MetLife Stadium
  • Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos
  • Capacidad: 82,500 espectadores
  • Árbitro: Tori Penso (Estados Unidos)
  • TV en Estados Unidos: Fox Sports 1 (FS1) y Telemundo
  • Streaming en Estados Unidos: FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo
  • TV en España: TVE La 1, La 2 Cat, Movistar+, DAZN Spain y DAZN Mundial
  • Streaming en España: DAZN
  • TV en Ecuador: Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador
  • Streaming en Ecuador: DGO, Disney+ Premium Sur y Paramount+
  • TV en Latinoamérica: DIRECTV Sports, América Televisión, Telefe, Chilevisión, Caracol TV, RCN Television, Televen, Unicanal y señales locales según el país
  • Streaming en Latinoamérica: América tv GO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, DGO, Disney+ Premium, mitelefe y Paramount+

Para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Ecuador necesita obligatoriamente ganarle a Alemania en la última fecha del Grupo E. Cualquier otro resultado (empate o derrota) dejará a La Tri eliminada de la Copa del Mundo. En cambio, Die Mannschaft ya no necesita nada porque está matemáticamente clasificada a la próxima ronda del torneo gracias a sus victorias contra Curazao (7-1) y Costa de Marfil (2-1), que les permite sumar 6 puntos y una diferencia de goles de +7.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC