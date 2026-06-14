FILADELFIA, PENSILVANIA (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver Ecuador vs. Costa de Marfil EN VIVO GRATIS y ONLINE hoy por la fecha 1 del grupo E del Mundial 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. FOTO DE NOÉ YACTAYO
FILADELFIA, PENSILVANIA (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver Ecuador vs. Costa de Marfil EN VIVO GRATIS y ONLINE hoy por la fecha 1 del grupo E del Mundial 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. FOTO DE NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Ecuador inicia este domingo uno de los desafíos más importantes de su historia reciente cuando enfrente a Costa de Marfil en la primera jornada del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia desde las 18:00 horas de Quito (7 p.m. ET / 4 p.m. PT) y podría comenzar a definir el equilibrio de fuerzas en una zona que también integran Alemania y Curazao. La Tri llega respaldada por una racha de 19 partidos invicta y con la ambición de confirmar el crecimiento que la llevó a convertirse en una de las selecciones más consistentes de las eliminatorias sudamericanas.

Para los aficionados que desean seguir el encuentro EN VIVO, la cobertura estará disponible a través de televisión abierta, cable y plataformas digitales en distintos mercados internacionales. En España, la transmisión podrá verse por DAZN Mundial, DAZN Spain y Movistar+, mientras que en Estados Unidos estará disponible mediante Fox Sports 1 (FS1), Telemundo, FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV.

En Sudamérica, DIRECTV Sports y DGO liderarán la cobertura regional del partido. Ecuador contará además con la señal abierta de Teleamazonas, Colombia dispondrá de una programación especial mediante Win Sports y Win Play, mientras que en Perú el encuentro podrá seguirse a través de América Televisión, DIRECTV Sports Perú, DGO y Paramount+. En Venezuela, la transmisión estará a cargo de DIRECTV Sports Venezuela y Televen, ampliando la cobertura de un duelo que podría resultar determinante en la carrera por los octavos de final.

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?

PaísCanales TVStreaming
MéxicoViX México
Estados UnidosFox Sports 1, TelemundoFOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
EspañaDAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+DAZN
EcuadorTeleamazonas, DIRECTV Sports EcuadorDGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
ColombiaWin Sports, DIRECTV Sports ColombiaWin Play, DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
PerúAmérica TV, DIRECTV Sports PerúDGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
ChileChilevisión, DIRECTV Sports ChileDGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
ArgentinaTelefe, DIRECTV Sports ArgentinaDGO, Flow Sports, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
UruguayDIRECTV Sports UruguayDGO, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
VenezuelaDIRECTV Sports Venezuela, TelevenDGO, Disney+ Premium Sur, Inter
ParaguayUnicanal
BoliviaRed Uno, Unitel, Tigo Sports BoliviaEntel TV
PanamáTigo Sports Panamá, FOX Panamá
Costa RicaFOX+
GuatemalaTeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX Guatemala
HondurasTigo Sports Honduras, FOX Honduras
El SalvadorCanal 4, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
NicaraguaCanal 10, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua
Puerto RicoFox Sports 1, TelemundoNAICOM
República DominicanaPio Deportes
BrasilSporTV, GloboGloboplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Zapping

Horarios para ver el partido Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

PaísHora
México17:00
Estados Unidos (ET)19:00
Estados Unidos (PT)16:00
Costa Rica17:00
Guatemala17:00
Honduras17:00
El Salvador17:00
Nicaragua17:00
Panamá18:00
Colombia18:00
Ecuador18:00
Perú18:00
Venezuela19:00
Bolivia19:00
Chile19:00
Paraguay19:00
Argentina20:00
Uruguay20:00
España01:00 (lunes 15 de junio)

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

  • Partido: Ecuador vs. Costa de Marfil
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo E)
  • Fecha: Domingo 14 de junio de 2026Hora: 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT (Estados Unidos) / 17:00 horas del Centro de México
  • Estadio: Lincoln Financial Field
  • Ciudad: Filadelfia, Pensilvania, Estados UnidosCapacidad: 68,324 espectadores
  • Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)
  • TV en Estados Unidos: Fox Sports 1 (FS1) y Telemundo
  • Streaming en Estados Unidos: FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo
  • TV en España: Movistar+, DAZN Spain y DAZN Mundial
  • Streaming en España: DAZN
  • TV en Ecuador: Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador
  • Streaming en Ecuador: DGO, Disney+ Premium Sur y Paramount+
  • TV en Latinoamérica: DIRECTV Sports, Telefe, Chilevisión, Win Sports, Televen, Unicanal y señales locales según el país
  • Streaming en Latinoamérica: DGO, Disney+ Premium y Paramount+

Ecuador llega respaldado por una de las mejores defensas de las eliminatorias sudamericanas y una racha invicta que ilusiona a toda una generación. Costa de Marfil, por su parte, representa una de las selecciones más poderosas del continente africano y pretende trasladar al Mundial el impulso adquirido tras conquistar la Copa Africana de Naciones. El ganador dará un paso importante en la carrera por los octavos de final.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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