Veinte selecciones competirán por la gloria en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el evento más esperado del “Rey de los Deportes”, que se disputará del 5 al 17 de marzo en Estados Unidos (Florida y Texas), Japón (Tokio) y Puerto Rico (San Juan). El actual campeón, Japón, buscará revalidar su título frente a las potencias más grandes del diamante. Si te preguntas dónde ver la transmisión del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en TV o vía streaming online, esta guía televisiva es tu mejor aliada: descubre los canales y plataformas oficiales para seguir cada juego en México, Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Panamá, Nicaragua, Colombia y República Dominicana, ya sea por señal abierta, cable o servicios de streaming en cualquier dispositivo.

En los Estados Unidos, la cobertura completa del Clásico Mundial de Béisbol estará a cargo de FOX Deportes, FOX Sports, FS1, FOX One, FOX Sports App, fuboTV y Tubi. Los fanáticos podrán apoyar al Team USA y al resto de selecciones de habla hispana en idiomas inglés y español.

Por otro lado, México contará con diversas opciones para ver el evento de forma gratuita o de paga: Canal 5 de Televisa, Canal 9 (Nu9ve) de Televisa, TUDN, ViX Plus y, también, la cadena ESPN Deportes y el streaming de Disney Plus Premium.

Por otro lado, en Cuba se verá GRATIS por intermedio de Tele Rebelde. Asimismo, en Puerto Rico la transmisión oficial estará disponible en WAPA Deportes; mientras que en Puerto Rico se contará con Tele Antillas 10, Coral 39 y VTV Canal 32 y Nicaragua con el Canal 13 de Viva Nicaragua..

Venezuela será uno de los países que dará más transmisiones simultaneas que cualquier otro en el Clásico Mundial de Béisbol como Béisbol Play, Televen, IVC, Venevisión, ByM Sports, TVES y a ellos se suma la cadena ESPN y Disney Plus Premium.

Si en caso te encuentras en otros países de Latinoamérica y quieres ver el Clásico Mundial de Béisbol 2026, te confirmo que ESPN y Disney Plus Premium serán los encargados de hacerlo. No obstante, si deseas ver las señales locales de algún país fuera de tu región, tendrás la opción de hacerlo con una VPN bajo tu responsabilidad. Recuerda que debes adquirir una de pago para evitar problemas con virus informáticos.

Lista de canales de TV y plataformas online que transmisión el Clásico Mundial de Béisbol

PAÍSES CANALES TV / STREAMING Estados Unidos FOX Sports, FOX, FS1, FS2, FOX Deportes, FOX One, FOX Sports App, fuboTV, Tubi México Canal 5 (Televisa), Canal 9 Nu9ve (Televisa), TUDN, ViX Plus, ESPN Deportes, ESPN (Latinoamérica), Disney Plus Premium / Disney+, Sky Sports (México) Cuba Tele Rebelde, ICRT​ Venezuela Béisbol Play, Televen, IVC, Venevisión, ByM Sports, TVES, ESPN (Latinoamérica), Disney Plus Premium / Disney+​ Puerto Rico WAPA Deportes​ República Dominicana Tele Antillas 10, Coral 39, VTV Canal 32 YouTube​ Panamá RPC, TV Max ​YouTube​ Nicaragua Canal 13 Viva Nicaragua / Viva Nicaragua YouTube​ Colombia ESPN (Latinoamérica), Disney Plus Premium / Disney+ ​ Resto de Latinoamérica ESPN (Latinoamérica), Disney Plus Premium / Disney+ Canadá Sportsnet República Checa Česká televize República de China (Taiwán) ELTA Sports Corea del Sur TVING, tvN Sports, KBS, SBS, MBC Japón Netflix (TV), Nippon Hoso, Bunka Hōsō, Radiko (radio)

¿Qué canal transmite el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la transmisión completa del Clásico Mundial de Béisbol 2026 está en manos de la familia de cadenas FOX Sports, que incluye FOX, FS1, FS2 y FOX Deportes para la señal en español. Además, todos los partidos pueden seguirse vía streaming a través de FOX One y la app de FOX Sports, con juegos seleccionados también disponibles gratis en Tubi y en plataformas como Fubo para quienes no tienen TV por cable.

¿Qué canal transmite el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Venezuela?

En Venezuela, los aficionados podrán seguir el Clásico Mundial de Béisbol 2026 principalmente a través de Televen y Venevisión, que cuentan con los derechos para transmitir los partidos más importantes de la selección vinotinto. A estas señales abiertas se suman opciones de TV de paga y plataformas deportivas especializadas como Béisbol Play y otros canales locales deportivos, que amplían la cobertura y ofrecen más juegos en vivo para los fanáticos más exigentes.

¿Qué canal transmite el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Colombia?

En Colombia, la señal panregional de ESPN será la encargada de llevar el Clásico Mundial de Béisbol 2026 a los hogares, con partidos disponibles tanto por TV de paga como vía streaming para suscriptores. Además, Disney Plus Premium complementa la oferta con encuentros del torneo en su catálogo, lo que permite seguir juegos en cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Qué canal transmite el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en México?

En México, la cobertura del Clásico Mundial de Béisbol 2026 será amplia: TelevisaUnivision emitirá los partidos de la novena mexicana por televisión abierta en Canal 5 y Nu9ve, además de TUDN para cable. Para quienes prefieren streaming, Disney+ (modalidad Premium) y ViX ofrecerán la cartelera completa, mientras que ESPN también transmitirá encuentros seleccionados por TV de paga.

¿Qué canal transmite el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Cuba?

En Cuba, el Clásico Mundial de Béisbol 2026 se verá de forma gratuita a través de Tele Rebelde, señal deportiva del sistema de radiodifusión estatal. Esta cadena será la responsable de transmitir los juegos más relevantes del torneo, incluyendo los encuentros de la selección cubana, para toda la isla en señal abierta.

¿Qué canal transmite el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, WAPA Deportes será la casa oficial del Clásico Mundial de Béisbol 2026, con cobertura de los partidos más importantes del certamen y en especial de la novena boricua. La señal estará disponible por TV de paga y en las plataformas digitales asociadas al canal, lo que permite ver los encuentros en vivo desde distintos dispositivos.

¿Qué canal transmite el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en República Dominicana?

En República Dominicana, los derechos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 pertenecen al Grupo Panorama, que emitirá los 47 juegos del torneo a través de VTV Canal 32, con apoyo de Teleantillas 10 y Coral 39. Estos canales se encargarán de llevar tanto los duelos de la poderosa escuadra quisqueyana como el resto del calendario para el público dominicano.

¿Qué canal transmite el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, los partidos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se podrán ver por Viva 13 (también identificado como Canal 13), señal que cuenta con los derechos locales de transmisión. La cobertura incluye juegos de la selección nicaragüense y otros encuentros destacados del torneo, tanto en TV abierta como mediante el streaming propio del canal.

¿Qué canal transmite el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Panamá?

En Panamá, la afición béisbolera tendrá el torneo en señal abierta gracias a RPC y TV Max, que compartirán la transmisión del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Estas cadenas panameñas ofrecerán los duelos más importantes, incluyendo los de la selección canalera, con opciones adicionales en plataformas digitales de cada canal.

¿Qué canal transmite el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Canadá?

En Canadá, la cobertura del Clásico Mundial de Béisbol 2026 estará a cargo de Sportsnet para el público angloparlante, con todos los juegos disponibles en su paquete deportivo. Para la audiencia francófona, TVA Sports será la señal encargada de llevar los partidos en francés, tanto por TV de paga como en sus servicios de streaming.​