Por la Fecha 4 del Grupo B de la Concacaf Nations League 2026, El Salvador y Martinica medirán fuerzas este lunes 5 de octubre en el Pierre-Aliker Municipal Stadium. Como el compromiso es imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido El Salvador vs. Martinica por la Concacaf Nations League 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido El Salvador vs. Martinica en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego El Salvador vs. Martinica por la Concacaf Nations League 2026 este lunes 5 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 6:00 pm

Estados Unidos (CT): 5:00 pm

Estados Unidos (MT): 4:00 pm

Estados Unidos (PT): 3:00 pm

España: 12:00 am del martes 6 de octubre

México (CDMX): 4:00 pm

Puerto Rico: 6:00 pm

República Dominicana: 6:00 pm

Panamá: 5:00 pm

Costa Rica: 4:00 pm

El Salvador: 4:00 pm

Guatemala: 4:00 pm

Honduras: 4:00 pm

Nicaragua: 4:00 pm

Argentina: 7:00 pm

Brasil (Brasilia): 7:00 pm

Uruguay: 7:00 pm

Chile (Santiago): 7:00 pm

Paraguay: 7:00 pm

Bolivia: 6:00 pm

Venezuela: 6:00 pm

Ecuador: 5:00 pm

Perú: 5:00 pm

Colombia: 5:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido El Salvador vs. Martinica?

Este lunes 5 de octubre se podrá ver el juego El Salvador vs. Martinica por la Concacaf Nations League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Fox Sports 2, FOX One, fuboTV, ViX

Costa Rica: FOX Costa Rica

El Salvador: FOX El Salvador

Guatemala: FOX Guatemala

Honduras: FOX Honduras

Puerto Rico: Fox Sports 2, ViX, NAICOM