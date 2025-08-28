París Saint-Germain (PSG), Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich y Liverpool serán los grandes protagonistas del sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26, que se celebrará este jueves 28 de agosto (18:00 del horario peninsular; 10:00 del Tiempo de Centro; 1 pm ET / 10 am PT) en el legendario Grimaldi Forum de Montecarlo, Mónaco. ¿Quieres saber cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO este evento futbolístico en canales de TV y plataformas online? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

En España, los hinchas del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid, Villarreal y Athletic Bilbao disfrutarán de la transmisión oficial del sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26 a través de las pantallas de Movistar Plus+ (M7), M+ Liga de Campeones (M60 O115) y el servicio streaming de Movistar Plus a partir de las 18:00 horas.

Por otro lado, en los Estados Unidos, los fanáticos del fútbol europeo verán la la gala del torneo más importante de clubes del Viejo Continente a través de CBS Sports Golazo en Paramount+ y ViX Premium; mientras que en México se podrá seguir en HBO Max y Amazon Prime Video.

La cobertura oficial de la velada de la UEFA Champions League 2025-26 para los países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, se dará en ESPN Norte y la plataforma online de Disney Plus Premium. También habrá emisión de dicha señal en República Dominicana.

Asimismo, ESPN Sur y Disney Plus Premium televisa el sorteo de la fase liga de Champions en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En Alemania, los hinchas del Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund y Eintracht de Frankfurt, equipos que representan a la Bundesliga, lo verán en DAZN Deutschland, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video, DAZN1 Germany, Servus TV y Sky Sport News HD.

En Inglaterra, los seguidores de la Premier League estarán pendientes de los rivales que tendrán el Liverpool, Manchester City, Arsenal FC, Tottenham, Chelsea y Newcastle tendrán que sintonizar los canales de TNT Sports 1 y Discovery+.

SKY Go y Amazon Prime Video llevarán la señal para Italia.

Cabe señalar que UEFA TV y el canal de la UEFA Champions League en YouTube también pasarán las imágenes del sorteo en los países de Europa, África, Asia y otros países del mundo.

¿En qué canal transmiten sorteo de la Champions League 2025-26? Canales TV en el mundo

Países Horarios Canales TV / Streaming España 18:00 Movistar Plus+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus Estados Unidos 1 pm ET / 10 am PT CBS Sports Golazo, Paramount+, Amazon Prime VIDEO y ViX Premium México 10:00 TNT Sports, HBO MAX y Amazon Prime Video Costa Rica 10:00 ESPN Norte y Disney Plus Premium El Salvador 10:00 ESPN Norte y Disney Plus Premium Nicaragua 10:00 ESPN Norte y Disney Plus Premium Guatemala 10:00 ESPN Norte y Disney Plus Premium Honduras 10:00 ESPN Norte y Disney Plus Premium Colombia 11:00 ESPN Sur y Disney Plus Premium Ecuador 11:00 ESPN Sur y Disney Plus Premium Panamá 11:00 ESPN Norte y Disney Plus Premium Perú 11:00 ESPN Sur y Disney Plus Premium Canadá 12:00 DAZN y Amazon Prime VIDEO Puerto Rico 12:00 ViX Premium Venezuela 12:00 ESPN Sur y Disney Plus Premium Bolivia 12:00 ESPN Sur y Disney Plus Premium Rep. Dominicana 12:00 ESPN Norte y Disney Plus Premium Chile 12:00 ESPN Sur y Disney Plus Premium Cuba 12:00 Tele Rebelde Argentina 13:00 ESPN Sur y Disney Plus Premium Uruguay 13:00 ESPN Sur y Disney Plus Premium Paraguay 13:00 ESPN Sur y Disney Plus Premium Brasil 13:00 TNT Sports y HBO Max Reino Unido 17:00 TNT Sports 1 y Discovery+ Irlanda 17:00 TNT Sports 1 y Discovery+ Alemania 18:00 DAZN Deutschland, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video, DAZN1 Germany, Servus TV y Sky Sport News HD Italia 18:00 SKY GO y Amazon Prime Video Francia 18:00 L’Equipe TV y UEFA TV