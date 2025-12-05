Ya se vive la emoción del fútbol. Este viernes 5 de diciembre, en el John F. Kennedy Center de Washington DC, se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Por primera vez en la historia, el torneo más importante de la FIFA contará con 48 selecciones repartidas en 12 grupos, todas en busca del título mundial. Millones de hinchas esperan conocer a los rivales que enfrentarán sus equipos en la cita que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá. ¿Quieres ver la transmisión oficial en tu país? Aquí te contamos qué canales de TV abierta, señales de cable y plataformas de streaming debes sintonizar para seguir cada detalle en televisores Smart TV, computadoras, tabletas y teléfonos móviles.
Los ciudadanos estadounidenses que apoyan al Team USA y los aficionados latinoamericanos que residen en los estados de California, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Illinois, Arizona, Nevada y Texas podrán seguir el sorteo del Mundial de Norteamérica 2026 a través de fuboTV, Telemundo Deportes, Peacock TV, FOXsports.com, FOX Sports App y FOX Network.
En México, la cobertura del grupo en el que quedará encuadrada el Tri de Javier Aguirre se transmitirá en señal abierta por el Canal 2 de Las Estrellas, el Canal 5 de Televisa Deportes y el Canal 7 de TV Azteca. La señal también estará disponible en ViX Premium, Azteca Deportes Network, TUDN y TUDN App. En Canadá, la transmisión se emitirá por TSN+, RDS App, TSN 3, TSN 4, TSN 5, RDS y TSN 1.
En Argentina, país del vigente campeón del mundo, la cobertura del sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 se verá en vivo y en directo por el Canal 7 de TV Pública, Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports, ESPN, TNT Sports y Disney Plus. La expectativa por conocer a los rivales de la Albiceleste es elevada, especialmente ante la posibilidad de que se trate de los últimos partidos de Lionel Messi con la selección.
En España, la transmisión del evento estará a cargo de RTVE Play, La 1 de TVE, fuboTV España y TDP. La conformación del grupo de La Roja también podrá seguirse en el canal de YouTube de El Chiringuito Inside y en el programa El Chiringuito de Jugones de Mega TV, conducido por Josep Pedrerol y acompañado por tertulianos habituales del fútbol español como Tomás Roncero, Cristóbal Soria, José Luis Sánchez, Jota Jordi, Juanma Rodríguez, Alfredo Duro, Carme Barceló y Edu Aguirre, entre otros.
En Sudamérica, la señal general del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se emitirá por DIRECTV Sports, ESPN, DIRECTV Go y Disney Plus en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
En Centroamérica, el evento podrá verse a través de ViX Plus y TUDN en Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana.
En televisión abierta, GOL Caracol y RCN Deportes tendrán la cobertura para Colombia; Deportes TVC para Honduras; RPC, Tigo Sports y TVMAX para Panamá; Venevisión para Venezuela; y Teleamazonas para Ecuador.
¿En qué canal transmiten el sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026?
|Países
|Horarios
|Canales TV / Streaming
|Estados Unidos
|12 p.m. ET / 9 p.m. PT
|fuboTV, Telemundo Deportes, Peacock TV, FOXsports.com, FOX Sports App, FOX Network y FIFA+
|México
|11:00
|Canal 2 de Las Estrellas, Canal 5 de Televisa Deportes, Canal 7 de TV Azteca, ViX Premium, Azteca Deportes Network, TUDN, TUDN App y FIFA+
|España
|18:00
|La 1 HD de TVE, RTVE Play, fuboTV España, Movistar Plus, FIFA+, Chiringuito de Jugones y Chiringuito Inside
|Honduras
|11:00
|Deportes TVC, ViX Plus y TUDN
|Guatemala
|11:00
|ViX Plus, TUDN y FIFA+
|El Salvador
|11:00
|ViX Plus, TUDN y FIFA+
|Nicaragua
|11:00
|ViX Plus, TUDN y FIFA+
|Costa Rica
|11:00
|ViX Plus, TUDN y FIFA+
|Panamá
|12:00
|RPC, TiGo Sports, TVMAX y FIFA+
|Cuba
|12:00
|Tele Rebelde
|Canadá
|12:00
|FIFA+, TSN+, RDS App, TSN 3, TSN 4, TSN 5, RDS y TSN 1
|Perú
|12:00
|DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus y FIFA+
|Colombia
|12:00
|RCN Televisión, Caracol TV, Caracol Play, GOL Caracol, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus y FIFA+
|Ecuador
|12:00
|Teleamazonas, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus y FIFA+
|Puerto Rico
|13:00
|NAICOM, DIRECTV, Telemundo y FIFA+
|Venezuela
|13:00
|Venevisión, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus y FIFA+
|Rep. Dominicana
|13:00
|ViX Plus, TUDN y FIFA+
|Bolivia
|13:00
|ESPN, Disney+, TiGo Sports, TiGo Play y FIFA+
|Argentina
|14:00
|Canal 7 de TV Pública, Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports, ESPN, TNT Sports, Disney Plus y FIFA+
|Chile
|14:00
|DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus y FIFA+
|Uruguay
|14:00
|DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus y FIFA+
|Paraguay
|14:00
|ESPN, Disney Plus, TiGo Sports, TiGo Play y FIFA+
|Brasil
|14:00
|CazéTV, GloboTV, SporTV y FIFA+
|Reino Unido
|17:00
|ITVX, TalkSport Radio UK y FIFA+
|Alemania
|18:00
|ORF ON, MagentaTV, ZDF, ORF eins, Servus TV, Magenta Sport y FIFA+
|Italia
|18:00
|RAI, Sky Sports y FIFA+
|Francia
|18:00
|L’Equipo y FIFA+
¿En qué canal transmiten el sorteo de la Copa Mundial 2026 en Argentina?
La transmisión oficial del sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA en Argentina se verá en vivo y en directo por TV Pública, Telefe, DIRECTV Sports, ESPN y Disney Plus Premium.
¿En qué canal transmiten el sorteo de la Copa Mundial 2026 en México?
La transmisión oficial del sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA en México se verá en vivo y en directo por TV Azteca (Canal 7), Televisa Deportes (Canal 5), Las Estrellas (Canal 2), TUDN, TNT Sports y ViX Premium.
¿En qué canal transmiten el sorteo de la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos?
La transmisión oficial del sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos se verá en vivo y en directo por Telemundo Deportes, Peacock TV, TUDN USA, TUDN App, ViX Plus, ViX Premium, CBS Golazo, ESPN Select, Universo, Universo Now, FOX Sports, FS1, fuboTV, CBS Golazo, FIFA+ y Univisión Deportes.
¿En qué canal transmiten el sorteo de la Copa Mundial 2026 en España?
La transmisión oficial del sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA en España se verá en vivo y en directo por RTVE Play, La 1 HD de TVE, fuboTV España, Movistar Plus, Chiringuito Inside, Chiringuito de Jugones y FIFA+.
¿En qué canal transmiten el sorteo de la Copa Mundial 2026 en Colombia?
La transmisión oficial del sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA en Colombia se verá en vivo y en directo por GOL Caracol, Caracol Televisión, Caracol Play, Canal RCN, RCN Deportes, Win Sports, ESPN, Disney Plus Premium y DIRECTV Sports.
¿En qué canal transmiten el sorteo de la Copa Mundial 2026 en Ecuador?
La transmisión oficial del sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA en Ecuador se verá en vivo y en directo por Teleamazonas, El Canal del Fútbol, ESPN, Disney Plus Premium, FIFA+ y DIRECTV Sports.
¿En qué canal transmiten el sorteo de la Copa Mundial 2026 en Paraguay?
La transmisión oficial del sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA en Paraguay se verá en vivo y en directo por TiGo Sports, ESPN, Disney Plus Premium, GEN y FIFA+.
¿En qué canal transmiten el sorteo de la Copa Mundial 2026 en Uruguay?
La transmisión oficial del sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA en Uruguay se verá en vivo y en directo por AUF TV, ESPN, Disney Plus Premium, DIRECTV Sports y FIFA+.
¿En qué canal transmiten el sorteo de la Copa Mundial 2026 en Venezuela?
La transmisión oficial del sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA en Venezuela se verá en vivo y en directo por Venevisión, ESPN, Disney Plus Premium, DIRECTV Sports y FIFA+.
¿En qué canal transmiten el sorteo de la Copa Mundial 2026 en Bolivia?
La transmisión oficial del sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA en Bolivia se verá en vivo y en directo por Bolivia TV, ESPN, Disney Plus Premium, TiGo Sports y FIFA+.
¿En qué canal transmiten el sorteo de la Copa Mundial 2026 en Chile?
La transmisión oficial del sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA en Chile se verá en vivo y en directo por FOX Sports, Chilevisión, ESPN, Disney Plus Premium, TNT Sports, DIRECTV Sports y FIFA+.
¿En qué canal transmiten el sorteo de la Copa Mundial 2026 en Guatemala?
La transmisión oficial del sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA en Guatemala se verá en vivo y en directo por ViX Plus, TUDN y FIFA+.
¿Cuáles son los bombos del sorteo de la Copa del Mundo 2026?
Bombo 1
- México
- Canadá
- Estados Unidos
- España
- Argentina
- Francia
- Inglaterra
- Brasil
- Portugal
- Países Bajos
- Bélgica
- Alemania
Bombo 2
- Croacia
- Marruecos
- Colombia
- Uruguay
- Suiza
- Japón
- Senegal
- Irán
- Corea del Sur
- Ecuador
- Austria
- Australia
Bombo 3
- Noruega
- Panamá
- Egipto
- Argelia
- Escocia
- Paraguay
- Túnez
- Costa de Marfil
- Uzbekistán
- Qatar
- Arabia Saudita
- Sudáfrica
Bombo 4
- Jordania
- Cabo Verde
- Ghana
- Curazao
- Haití
- Nueva Zelandia
- Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina
- Ucrania/Suecia/Polonia/Albania
- Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo
- Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda
- R.D. del Congo/Nueva Caledonia/Jamaica
- Iraq/Bolivia/Suriname
FAQ: Preguntas frecuentes sobre el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026
¿Cuándo y dónde es el sorteo?
El sorteo final de grupos será el viernes 5 de diciembre de 2025 en Washington D. C., en el Kennedy Center.
¿Cuántas selecciones participan en el sorteo?
Participarán 48 selecciones, primera vez que un Mundial tiene este número de equipos.
¿Cómo se organizan los bombos?
México, Estados Unidos y Canadá estarán en el Bombo 1 junto a las nueve mejores selecciones del ranking FIFA.
¿Qué restricciones habrá en el sorteo?
Cada grupo tendrá al menos una selección europea y como máximo dos de UEFA, y se evitará que tres equipos de la misma confederación, salvo Europa, coincidan.
¿Cuándo empieza y termina el torneo?
El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026.
¿Dónde será el partido inaugural?
El partido inaugural se jugará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.
¿Dónde será la final?
La final está programada para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, en el área de Nueva York / Nueva Jersey.
¿Cómo se jugará la fase de grupos?
Habrá 12 grupos de 4 equipos; cada selección jugará tres partidos en esta fase.
¿Cuántos equipos avanzan a eliminación directa?
Clasificarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, para completar 32 equipos en la ronda de dieciseisavos.
¿Cuántos partidos tendrá el Mundial?
El Mundial 2026 contará con 104 partidos en total, debido al nuevo formato con 48 selecciones.
¿En qué países y ciudades se juega?
El torneo se disputará en tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos, con 16 ciudades sede.
¿Cuáles son las sedes más destacadas?
Entre las sedes figuran Vancouver y Toronto en Canadá; Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en México; y, en Estados Unidos, ciudades como Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Dallas, Atlanta, Seattle y otras grandes urbes.
¿Cuántos estadios habrá en cada país?
Se utilizarán 2 sedes en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos, para un total de 16 estadios.