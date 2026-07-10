Hay rumor de buen fútbol este viernes 10 de julio, pues chocarán España y Bélgica en el Estadio Los Ángeles por los cuartos de final del Mundial 2026. El partido arrancará a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT y 12:00 pm PT. Si te interesa saber qué canales de TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.
Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean seguir con vida en el certamen. Recordemos que la selección de España viene de vencer 1-0 a Portugal en los octavos de final. Bélgica, por otro lado, en esa misma instancia ganó 4-1 a Estados Unidos.
¿Qué canal transmite EN VIVO el España vs. Bélgica?
Este viernes 10 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el España vs. Bélgica por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV España, La 2 Cat
- Alemania: ZDF, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports
- Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV, SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Win Sports, Win+ Fútbol, Win Play
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: FOX+, FOX
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua