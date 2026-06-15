España comienza este lunes 15 de junio su participación en la Copa Mundial FIFA 2026 con la responsabilidad de confirmar su condición de favorita al título. La selección dirigida por Luis de la Fuente debutará frente a Cabo Verde en la primera jornada del Grupo H, en un duelo que enfrentará a la vigente campeona de Europa contra una selección africana que hará su debut oficial en la historia del torneo. El encuentro se jugará en el Atlanta Stadium desde las 18:00 horas de España peninsular (17:00 en Islas Canarias) , en una prueba inicial para una Roja que llega respaldada por su reciente conquista de la Eurocopa y por una generación liderada por Rodri, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Oyarzabal y Unai Simón.

Además del peso de sus figuras consolidadas, España podría contar con la participación de Lamine Yamal y Nico Williams, quienes han evolucionado favorablemente de las molestias musculares que marcaron el inicio de la concentración mundialista. Si quieres saber qué canal transmite el partido y cuáles son las plataformas habilitadas para seguirlo por streaming, aquí encontrarás todas las señales oficiales para ver el España vs. Cabo Verde EN VIVO y EN DIRECTO desde televisión, celular, tablet o computadora.

¿A qué hora juega y qué canal transmite España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

En España, el partido España vs. Cabo Verde por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026 podrá verse a través de TVE La 1, RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+, fuboTV España y La 2 Catalunya, que ofrecerán la cobertura completa del estreno de La Roja.

En Estados Unidos, la transmisión estará disponible mediante FOX Network y Telemundo para televisión, mientras que FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV ofrecerán la señal por streaming. Los aficionados también podrán seguir la cobertura radial a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Por su parte, en Sudamérica, países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el encuentro mediante DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma DGO. Dependiendo del país, la cobertura será complementada por señales abiertas como Caracol TV, RCN Televisión, Televen, Teleamazonas y otros operadores locales, además de servicios de streaming como Paramount+ y Disney+ Premium.

En Bolivia, el encuentro podrá verse por Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV. Mientras tanto, en Paraguay, la transmisión estará disponible a través de GEN y Trece para seguir el debut de España en la Copa Mundial FIFA 2026.

PAÍS HORARIO CANALES TV STREAMING España 18:00 TVE La 1, La 2 Catalunya, Movistar+ RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial, fuboTV España Estados Unidos (ET) 12:00 p.m. FOX Network, Telemundo FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Estados Unidos (PT) 9:00 a.m. FOX Network, Telemundo FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Argentina 13:00 Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina DGO, Paramount+ Colombia 11:00 Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia Caracol Play, Deportes RCN En Vivo, DGO, Disney+ Premium Sur, ditu, Paramount+ Chile 12:00 DIRECTV Sports Chile DGO, Paramount+ Ecuador 11:00 DIRECTV Sports Ecuador DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+ Perú 11:00 DIRECTV Sports Perú DGO, Paramount+ Uruguay 13:00 DIRECTV Sports Uruguay DGO, AUF TV, Paramount+ Venezuela 12:00 Televen, DIRECTV Sports Venezuela, Inter DGO, Disney+ Premium Sur Bolivia 12:00 Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV Entel TV Paraguay 13:00 GEN, Trece — Panamá 11:00 Tigo Sports Panamá Tigo Sports App Costa Rica 10:00 FOX+ FOX+ App Honduras 10:00 Tigo Sports Honduras Tigo Sports App Guatemala 10:00 Tigo Sports Guatemala Tigo Sports App El Salvador 10:00 Canal 4 El Salvador, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador TCS GO Nicaragua 10:00 Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua Tigo Sports App República Dominicana 12:00 p.m. Pio Deportes Pio Deportes Online México 10:00 a.m. — ViX México Brasil 13:00 CazéTV Disney+ Premium Brazil

Canales de FOX y Telemundo para ver España vs. Cabo Verde en Estados Unidos

Los aficionados hispanos de Estados Unidos contarán con varias alternativas para seguir el debut de España en la Copa Mundial FIFA 2026. Telemundo ofrecerá la transmisión en español, mientras que FOX tendrá la cobertura en inglés. Además, fuboTV y FOX One transmitirán el encuentro mediante streaming.

Ciudad / Estado Telemundo FOX Streaming Nueva York, NY Canal 47 FOX 5 fuboTV, FOX One Miami, FL Canal 51 FOX 7 fuboTV, FOX One Orlando, FL Canal 31 FOX 35 fuboTV, FOX One Tampa, FL Canal 49 FOX 13 fuboTV, FOX One Atlanta, GA Canal 47.2 FOX 5 fuboTV, FOX One Chicago, IL Canal 44 FOX 32 fuboTV, FOX One Dallas, TX Canal 39 FOX 4 fuboTV, FOX One Houston, TX Canal 47 FOX 26 fuboTV, FOX One Los Ángeles, CA Telemundo 52 FOX 11 fuboTV, FOX One Phoenix, AZ Canal 39 FOX 10 fuboTV, FOX One Las Vegas, NV Canal 39 FOX 5 fuboTV, FOX One San Francisco, CA Canal 48 FOX 2 fuboTV, FOX One Seattle, WA Canal 7.4 FOX 13 fuboTV, FOX One Denver, CO Canal 25 FOX 31 fuboTV, FOX One Washington D.C. Canal 44 FOX 5 fuboTV, FOX One

Horarios, TV y dónde ver en vivo España vs. Cabo Verde por la Copa Mundial FIFA 2026

Partido: España vs. Cabo Verde

España vs. Cabo Verde Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo H)

Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo H) Fecha: Lunes 15 de junio de 2026

Lunes 15 de junio de 2026 Hora: 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT (Estados Unidos); 18:00 (España); 13:00 (Argentina, Uruguay y Paraguay); 12:00 (Chile, Venezuela y Bolivia); 11:00 (Perú, Colombia y Ecuador)

12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT (Estados Unidos); 18:00 (España); 13:00 (Argentina, Uruguay y Paraguay); 12:00 (Chile, Venezuela y Bolivia); 11:00 (Perú, Colombia y Ecuador) Televisión en Estados Unidos: FOX Network y Telemundo

FOX Network y Telemundo Streaming: FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV

FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV Estadio: Atlanta Stadium

Atlanta Stadium Ciudad: Atlanta, Georgia, Estados Unidos

Atlanta, Georgia, Estados Unidos Capacidad: 71,000 espectadores

La selección española inicia su aventura en el Mundial 2026 con la responsabilidad de confirmar las expectativas que la sitúan entre las grandes favoritas al título. Frente a ella estará una Cabo Verde que afronta el primer Mundial de su historia y que intentará convertir su estreno en una de las grandes historias del torneo.