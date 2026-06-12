Estados Unidos pondrá en marcha su participación en la Copa Mundial FIFA 2026 ante Paraguay en uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Grupo D. El duelo se disputará este viernes 12 de junio en el Estadio de Los Ángeles, en Inglewood (California), y marcará el debut mundialista del USMNT frente a una Albirroja que regresa a la máxima cita del fútbol después de 16 años. Con millones de aficionados pendientes dentro y fuera de Norteamérica, el encuentro aparece como una de las grandes pruebas iniciales para uno de los países anfitriones del torneo.
El estreno del equipo dirigido por Mauricio Pochettino no solo representa el comienzo de su camino hacia los dieciseisavos de final, sino también una oportunidad para medir el verdadero alcance de una generación encabezada por Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams y Folarin Balogun. Si quieres saber a qué hora comienza el partido y qué canales transmitirán el Estados Unidos vs. Paraguay en diferentes países del mundo, aquí encontrarás la guía completa con horarios, señales de televisión y plataformas de streaming para seguir el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO desde cualquier lugar.
En Estados Unidos, la cobertura estará disponible mediante FOX Network, Telemundo Deportes, Universo y FOX Sports 1 (FS1), además de plataformas digitales como Peacock TV, FOX One y fuboTV.
Para los aficionados en España, el encuentro podrá seguirse a través de Movistar+, DAZN Mundial y la plataforma DAZN.
Mientras tanto, en Latinoamérica, cadenas como Telefe, TyC Sports, Caracol TV, RCN, América TV, Chilevisión, Teleamazonas, RPC TV, TVMax, Teletica, Tigo Sports y DIRECTV Sports llevarán las imágenes del debut del USMNT en la Copa Mundial FIFA 2026.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV
|STREAMING
|Estados Unidos (ET)
|9:00 p.m.
|FOX Network, Telemundo, Universo, FS1
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Estados Unidos (PT)
|6:00 p.m.
|FOX Network, Telemundo, Universo, FS1
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|España
|3:00 a.m. (sábado)
|Movistar+, DAZN Mundial
|DAZN
|México
|7:00 p.m.
|Canal 5, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas, Nu9ve
|ViX
|Argentina
|10:00 p.m.
|Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports
|DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium
|Colombia
|8:00 p.m.
|Caracol TV, RCN TV, DIRECTV Sports
|Caracol Play, DGO, Disney+ Premium
|Chile
|9:00 p.m.
|Chilevisión, DIRECTV Sports
|DGO, Disney+ Premium
|Ecuador
|8:00 p.m.
|Teleamazonas, DIRECTV Sports
|DGO, Disney+ Premium
|Perú
|8:00 p.m.
|América TV, DIRECTV Sports
|América tvGO, DGO, Disney+ Premium
|Panamá
|8:00 p.m.
|RPC TV, TVMax
|Medcom Go, ViX
|Venezuela
|9:00 p.m.
|DIRECTV Sports, Eleven
|DGO, Disney+ Premium
|Uruguay
|10:00 p.m.
|Canal 5, DIRECTV Sports
|Antel TV, DGO, Disney+ Premium
|Bolivia
|9:00 p.m.
|Unitel, Red Uno, Tigo Sports
|Entel TV
|Costa Rica
|7:00 p.m.
|Teletica Canal 7
|TDMAX, ViX
|Honduras
|7:00 p.m.
|Tigo Sports Honduras
|ViX
|Guatemala
|7:00 p.m.
|Tigo Sports Guatemala
|ViX
|Nicaragua
|7:00 p.m.
|Canal 10, Tigo Sports Nicaragua
|ViX
|El Salvador
|7:00 p.m.
|Tigo Sports El Salvador
|ViX
|Paraguay
|10:00 p.m.
|GEN, Trece, Unicanal
|—
|República Dominicana
|9:00 p.m.
|—
|ViX, Pio Deportes
|Puerto Rico
|9:00 p.m.
|Telemundo, FS1
|Peacock TV, fuboTV
|Brasil
|10:00 p.m.
|Globo, SporTV
|Globoplay
Canales de Telemundo Deportes para ver Estados Unidos vs. Paraguay en Estados Unidos
La audiencia hispana podrá seguir el debut del USMNT por Telemundo Deportes y Universo, señales que forman parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en español. Además de Peacock TV, la transmisión estará disponible mediante los principales operadores de cable y satélite del país.
|Ciudad
|Señal local
|Cable / Satélite
|Nueva York
|Canal 47
|Spectrum 47 / Optimum 16 y 1007 / DIRECTV 406 y 407
|Miami
|Canal 51
|Xfinity 13 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407
|Chicago
|Canales 44 y 5.3
|Xfinity 4 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407
|Dallas
|Canal 39
|Spectrum 10 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407
|Houston
|Canal 47
|Xfinity 11 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407
|Orlando
|Canal 31
|Spectrum 62 / Xfinity 21 / DIRECTV 406 y 407
|Phoenix
|Canal 39
|Cox 20 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407
|San Francisco
|Canal 48
|Xfinity 18 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407
|Los Ángeles
|Canal 52
|Dish 835 / DIRECTV 406 y 407
|Seattle
|Canal 7.4
|Xfinity 326 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407
|Las Vegas
|Canal 39
|Cox 9 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407
|Atlanta
|Canal 47.2
|Xfinity 18 / Spectrum 24 / DIRECTV 406 y 407
|Denver
|Canal 25
|Xfinity 11 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407
|Washington D.C.
|Canal 44
|Dish 835 / DIRECTV 406 y 407
Plataformas de streaming para seguir el partido
Estados Unidos
- Peacock TV
- FOX One
- fuboTV
- Hulu + Live TV
- YouTube TV
- Aplicación FOX Sports
- Aplicación Telemundo Deportes
España
- DAZN
- Movistar+
Latinoamérica
- Disney+ Premium
- DGO
- ViX
- Caracol Play
- América tvGO
- Medcom Go
- TDMAX
- TyC Sports Play