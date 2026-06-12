LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 12/06/2026.- Lista de horarios y canales de diferentes países del mundo para ver el partido Estados Unidos vs. Paraguay este viernes 12 de junio por la fecha 1 del grupo D del Mundial 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. FOTO DE NOÉ YACTAYO CREADA CON IA DE CHATGPT PARA MAG DE EL COMERCIO
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 12/06/2026.- Lista de horarios y canales de diferentes países del mundo para ver el partido Estados Unidos vs. Paraguay este viernes 12 de junio por la fecha 1 del grupo D del Mundial 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. FOTO DE NOÉ YACTAYO CREADA CON IA DE CHATGPT PARA MAG DE EL COMERCIO
/ NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Estados Unidos pondrá en marcha su participación en la Copa Mundial FIFA 2026 ante Paraguay en uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Grupo D. El duelo se disputará este viernes 12 de junio en el Estadio de Los Ángeles, en Inglewood (California), y marcará el debut mundialista del USMNT frente a una Albirroja que regresa a la máxima cita del fútbol después de 16 años. Con millones de aficionados pendientes dentro y fuera de Norteamérica, el encuentro aparece como una de las grandes pruebas iniciales para uno de los países anfitriones del torneo.

El estreno del equipo dirigido por Mauricio Pochettino no solo representa el comienzo de su camino hacia los dieciseisavos de final, sino también una oportunidad para medir el verdadero alcance de una generación encabezada por Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams y Folarin Balogun. Si quieres saber a qué hora comienza el partido y qué canales transmitirán el Estados Unidos vs. Paraguay en diferentes países del mundo, aquí encontrarás la guía completa con horarios, señales de televisión y plataformas de streaming para seguir el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO desde cualquier lugar.

En Estados Unidos, la cobertura estará disponible mediante FOX Network, Telemundo Deportes, Universo y FOX Sports 1 (FS1), además de plataformas digitales como Peacock TV, FOX One y fuboTV.

Para los aficionados en España, el encuentro podrá seguirse a través de Movistar+, DAZN Mundial y la plataforma DAZN.

Mientras tanto, en Latinoamérica, cadenas como Telefe, TyC Sports, Caracol TV, RCN, América TV, Chilevisión, Teleamazonas, RPC TV, TVMax, Teletica, Tigo Sports y DIRECTV Sports llevarán las imágenes del debut del USMNT en la Copa Mundial FIFA 2026.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026?

PAÍSESHORARIOCANALES TVSTREAMING
Estados Unidos (ET)9:00 p.m.FOX Network, Telemundo, Universo, FS1Peacock TV, FOX One, fuboTV
Estados Unidos (PT)6:00 p.m.FOX Network, Telemundo, Universo, FS1Peacock TV, FOX One, fuboTV
España3:00 a.m. (sábado)Movistar+, DAZN MundialDAZN
México7:00 p.m.Canal 5, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas, Nu9veViX
Argentina10:00 p.m.Telefe, TyC Sports, DIRECTV SportsDGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium
Colombia8:00 p.m.Caracol TV, RCN TV, DIRECTV SportsCaracol Play, DGO, Disney+ Premium
Chile9:00 p.m.Chilevisión, DIRECTV SportsDGO, Disney+ Premium
Ecuador8:00 p.m.Teleamazonas, DIRECTV SportsDGO, Disney+ Premium
Perú8:00 p.m.América TV, DIRECTV SportsAmérica tvGO, DGO, Disney+ Premium
Panamá8:00 p.m.RPC TV, TVMaxMedcom Go, ViX
Venezuela9:00 p.m.DIRECTV Sports, ElevenDGO, Disney+ Premium
Uruguay10:00 p.m.Canal 5, DIRECTV SportsAntel TV, DGO, Disney+ Premium
Bolivia9:00 p.m.Unitel, Red Uno, Tigo SportsEntel TV
Costa Rica7:00 p.m.Teletica Canal 7TDMAX, ViX
Honduras7:00 p.m.Tigo Sports HondurasViX
Guatemala7:00 p.m.Tigo Sports GuatemalaViX
Nicaragua7:00 p.m.Canal 10, Tigo Sports NicaraguaViX
El Salvador7:00 p.m.Tigo Sports El SalvadorViX
Paraguay10:00 p.m.GEN, Trece, Unicanal
República Dominicana9:00 p.m.ViX, Pio Deportes
Puerto Rico9:00 p.m.Telemundo, FS1Peacock TV, fuboTV
Brasil10:00 p.m.Globo, SporTVGloboplay

Canales de Telemundo Deportes para ver Estados Unidos vs. Paraguay en Estados Unidos

La audiencia hispana podrá seguir el debut del USMNT por Telemundo Deportes y Universo, señales que forman parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en español. Además de Peacock TV, la transmisión estará disponible mediante los principales operadores de cable y satélite del país.

CiudadSeñal localCable / Satélite
Nueva YorkCanal 47Spectrum 47 / Optimum 16 y 1007 / DIRECTV 406 y 407
MiamiCanal 51Xfinity 13 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407
ChicagoCanales 44 y 5.3Xfinity 4 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407
DallasCanal 39Spectrum 10 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407
HoustonCanal 47Xfinity 11 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407
OrlandoCanal 31Spectrum 62 / Xfinity 21 / DIRECTV 406 y 407
PhoenixCanal 39Cox 20 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407
San FranciscoCanal 48Xfinity 18 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407
Los ÁngelesCanal 52Dish 835 / DIRECTV 406 y 407
SeattleCanal 7.4Xfinity 326 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407
Las VegasCanal 39Cox 9 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407
AtlantaCanal 47.2Xfinity 18 / Spectrum 24 / DIRECTV 406 y 407
DenverCanal 25Xfinity 11 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407
Washington D.C.Canal 44Dish 835 / DIRECTV 406 y 407

Plataformas de streaming para seguir el partido

Estados Unidos

  • Peacock TV
  • FOX One
  • fuboTV
  • Hulu + Live TV
  • YouTube TV
  • Aplicación FOX Sports
  • Aplicación Telemundo Deportes

España

  • DAZN
  • Movistar+

Latinoamérica

  • Disney+ Premium
  • DGO
  • ViX
  • Caracol Play
  • América tvGO
  • Medcom Go
  • TDMAX
  • TyC Sports Play
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC