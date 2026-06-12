Estados Unidos pondrá en marcha su participación en la Copa Mundial FIFA 2026 ante Paraguay en uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Grupo D. El duelo se disputará este viernes 12 de junio en el Estadio de Los Ángeles, en Inglewood (California), y marcará el debut mundialista del USMNT frente a una Albirroja que regresa a la máxima cita del fútbol después de 16 años. Con millones de aficionados pendientes dentro y fuera de Norteamérica, el encuentro aparece como una de las grandes pruebas iniciales para uno de los países anfitriones del torneo.

El estreno del equipo dirigido por Mauricio Pochettino no solo representa el comienzo de su camino hacia los dieciseisavos de final, sino también una oportunidad para medir el verdadero alcance de una generación encabezada por Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams y Folarin Balogun. Si quieres saber a qué hora comienza el partido y qué canales transmitirán el Estados Unidos vs. Paraguay en diferentes países del mundo, aquí encontrarás la guía completa con horarios, señales de televisión y plataformas de streaming para seguir el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO desde cualquier lugar.

En Estados Unidos, la cobertura estará disponible mediante FOX Network, Telemundo Deportes, Universo y FOX Sports 1 (FS1), además de plataformas digitales como Peacock TV, FOX One y fuboTV.

Para los aficionados en España, el encuentro podrá seguirse a través de Movistar+, DAZN Mundial y la plataforma DAZN.

Mientras tanto, en Latinoamérica, cadenas como Telefe, TyC Sports, Caracol TV, RCN, América TV, Chilevisión, Teleamazonas, RPC TV, TVMax, Teletica, Tigo Sports y DIRECTV Sports llevarán las imágenes del debut del USMNT en la Copa Mundial FIFA 2026.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV STREAMING Estados Unidos (ET) 9:00 p.m. FOX Network, Telemundo, Universo, FS1 Peacock TV, FOX One, fuboTV Estados Unidos (PT) 6:00 p.m. FOX Network, Telemundo, Universo, FS1 Peacock TV, FOX One, fuboTV España 3:00 a.m. (sábado) Movistar+, DAZN Mundial DAZN México 7:00 p.m. Canal 5, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas, Nu9ve ViX Argentina 10:00 p.m. Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium Colombia 8:00 p.m. Caracol TV, RCN TV, DIRECTV Sports Caracol Play, DGO, Disney+ Premium Chile 9:00 p.m. Chilevisión, DIRECTV Sports DGO, Disney+ Premium Ecuador 8:00 p.m. Teleamazonas, DIRECTV Sports DGO, Disney+ Premium Perú 8:00 p.m. América TV, DIRECTV Sports América tvGO, DGO, Disney+ Premium Panamá 8:00 p.m. RPC TV, TVMax Medcom Go, ViX Venezuela 9:00 p.m. DIRECTV Sports, Eleven DGO, Disney+ Premium Uruguay 10:00 p.m. Canal 5, DIRECTV Sports Antel TV, DGO, Disney+ Premium Bolivia 9:00 p.m. Unitel, Red Uno, Tigo Sports Entel TV Costa Rica 7:00 p.m. Teletica Canal 7 TDMAX, ViX Honduras 7:00 p.m. Tigo Sports Honduras ViX Guatemala 7:00 p.m. Tigo Sports Guatemala ViX Nicaragua 7:00 p.m. Canal 10, Tigo Sports Nicaragua ViX El Salvador 7:00 p.m. Tigo Sports El Salvador ViX Paraguay 10:00 p.m. GEN, Trece, Unicanal — República Dominicana 9:00 p.m. — ViX, Pio Deportes Puerto Rico 9:00 p.m. Telemundo, FS1 Peacock TV, fuboTV Brasil 10:00 p.m. Globo, SporTV Globoplay

Canales de Telemundo Deportes para ver Estados Unidos vs. Paraguay en Estados Unidos

La audiencia hispana podrá seguir el debut del USMNT por Telemundo Deportes y Universo, señales que forman parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en español. Además de Peacock TV, la transmisión estará disponible mediante los principales operadores de cable y satélite del país.

Ciudad Señal local Cable / Satélite Nueva York Canal 47 Spectrum 47 / Optimum 16 y 1007 / DIRECTV 406 y 407 Miami Canal 51 Xfinity 13 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407 Chicago Canales 44 y 5.3 Xfinity 4 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407 Dallas Canal 39 Spectrum 10 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407 Houston Canal 47 Xfinity 11 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407 Orlando Canal 31 Spectrum 62 / Xfinity 21 / DIRECTV 406 y 407 Phoenix Canal 39 Cox 20 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407 San Francisco Canal 48 Xfinity 18 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407 Los Ángeles Canal 52 Dish 835 / DIRECTV 406 y 407 Seattle Canal 7.4 Xfinity 326 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407 Las Vegas Canal 39 Cox 9 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407 Atlanta Canal 47.2 Xfinity 18 / Spectrum 24 / DIRECTV 406 y 407 Denver Canal 25 Xfinity 11 / Dish 835 / DIRECTV 406 y 407 Washington D.C. Canal 44 Dish 835 / DIRECTV 406 y 407

Plataformas de streaming para seguir el partido

Estados Unidos

Peacock TV

FOX One

fuboTV

Hulu + Live TV

YouTube TV

Aplicación FOX Sports

Aplicación Telemundo Deportes

España

DAZN

Movistar+

Latinoamérica

Disney+ Premium

DGO

ViX

Caracol Play

América tvGO

Medcom Go

TDMAX

TyC Sports Play