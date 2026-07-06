La emoción de los octavos de final del Mundial 2026 continúa con un enfrentamiento de alto nivel entre Estados Unidos y Bélgica. El conjunto norteamericano buscará aprovechar el apoyo de su afición para avanzar a los cuartos de final, mientras que los europeos intentarán imponer su experiencia en una eliminatoria que promete emociones de principio a fin.
Si no quieres perderte ningún detalle del encuentro, aquí encontrarás a qué hora juega Estados Unidos vs. Bélgica, además de los canales de televisión y plataformas oficiales que transmitirán el partido EN VIVO en Estados Unidos, México y diferentes países de Latinoamérica.
¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Bélgica hoy?
El partido entre Estados Unidos y Bélgica se disputará este lunes 6 de julio en el Estadio Seattle, por los octavos de final del Mundial 2026.
Estos son los horarios oficiales según cada país:
|País
|Hora
|México
|18:00
|Costa Rica
|18:00
|Guatemala
|18:00
|Honduras
|18:00
|El Salvador
|18:00
|Nicaragua
|18:00
|Estados Unidos (CDT)
|19:00
|Perú
|19:00
|Colombia
|19:00
|Ecuador
|19:00
|Panamá
|19:00
|Bolivia
|20:00
|Venezuela
|20:00
|Chile
|20:00
|Paraguay
|20:00
|Estados Unidos (EDT)
|20:00
|Argentina
|21:00
|Uruguay
|21:00
|Brasil
|21:00
|España
|02:00 del martes 8 de julio
¿Qué canal transmite Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO por país?
La transmisión oficial del encuentro estará disponible a través de diferentes señales de televisión por cable y plataformas autorizadas, dependiendo del país.
|País
|Canal de TV autorizado
|Estados Unidos
|FOX, FS1, Telemundo, Universo
|Estados Unidos (streaming)
|Peacock
|México
|ViX Premium
|Argentina
|DirecTV Sports y DGO
|Chile
|DirecTV Sports y DGO
|Perú
|DirecTV Sports y DGO
|Colombia
|DirecTV Sports y DGO
|Ecuador
|DirecTV Sports y DGO
|Uruguay
|DirecTV Sports y DGO
|Paraguay
|DirecTV Sports y DGO
|Bolivia
|DirecTV Sports y DGO
|Venezuela
|DirecTV Sports y DGO
|Centroamérica
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