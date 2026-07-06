El partido entre Estados Unidos y Bélgica se disputará este lunes 6 de julio en el Estadio Seattle, por los octavos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
El partido entre Estados Unidos y Bélgica se disputará este lunes 6 de julio en el Estadio Seattle, por los octavos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Jorge Villanes
Jorge Villanes

La emoción de los octavos de final del Mundial 2026 continúa con un enfrentamiento de alto nivel entre Estados Unidos y Bélgica. El conjunto norteamericano buscará aprovechar el apoyo de su afición para avanzar a los cuartos de final, mientras que los europeos intentarán imponer su experiencia en una eliminatoria que promete emociones de principio a fin.

Si no quieres perderte ningún detalle del encuentro, aquí encontrarás a qué hora juega Estados Unidos vs. Bélgica, además de los canales de televisión y plataformas oficiales que transmitirán el partido EN VIVO en Estados Unidos, México y diferentes países de Latinoamérica.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Bélgica hoy?

El partido entre Estados Unidos y Bélgica se disputará este lunes 6 de julio en el Estadio Seattle, por los octavos de final del Mundial 2026.

Estos son los horarios oficiales según cada país:

PaísHora
México18:00
Costa Rica18:00
Guatemala18:00
Honduras18:00
El Salvador18:00
Nicaragua18:00
Estados Unidos (CDT)19:00
Perú19:00
Colombia19:00
Ecuador19:00
Panamá19:00
Bolivia20:00
Venezuela20:00
Chile20:00
Paraguay20:00
Estados Unidos (EDT)20:00
Argentina21:00
Uruguay21:00
Brasil21:00
España02:00 del martes 8 de julio

¿Qué canal transmite Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO por país?

La transmisión oficial del encuentro estará disponible a través de diferentes señales de televisión por cable y plataformas autorizadas, dependiendo del país.

PaísCanal de TV autorizado
Estados UnidosFOX, FS1, Telemundo, Universo
Estados Unidos (streaming)Peacock
MéxicoViX Premium
ArgentinaDirecTV Sports y DGO
ChileDirecTV Sports y DGO
PerúDirecTV Sports y DGO
ColombiaDirecTV Sports y DGO
EcuadorDirecTV Sports y DGO
UruguayDirecTV Sports y DGO
ParaguayDirecTV Sports y DGO
BoliviaDirecTV Sports y DGO
VenezuelaDirecTV Sports y DGO
CentroaméricaTigo Sports

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