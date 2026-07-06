La emoción de los octavos de final del Mundial 2026 continúa con un enfrentamiento de alto nivel entre Estados Unidos y Bélgica. El conjunto norteamericano buscará aprovechar el apoyo de su afición para avanzar a los cuartos de final, mientras que los europeos intentarán imponer su experiencia en una eliminatoria que promete emociones de principio a fin.

Si no quieres perderte ningún detalle del encuentro, aquí encontrarás a qué hora juega Estados Unidos vs. Bélgica, además de los canales de televisión y plataformas oficiales que transmitirán el partido EN VIVO en Estados Unidos, México y diferentes países de Latinoamérica.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Bélgica hoy?

El partido entre Estados Unidos y Bélgica se disputará este lunes 6 de julio en el Estadio Seattle, por los octavos de final del Mundial 2026.

Estos son los horarios oficiales según cada país:

País Hora México 18:00 Costa Rica 18:00 Guatemala 18:00 Honduras 18:00 El Salvador 18:00 Nicaragua 18:00 Estados Unidos (CDT) 19:00 Perú 19:00 Colombia 19:00 Ecuador 19:00 Panamá 19:00 Bolivia 20:00 Venezuela 20:00 Chile 20:00 Paraguay 20:00 Estados Unidos (EDT) 20:00 Argentina 21:00 Uruguay 21:00 Brasil 21:00 España 02:00 del martes 8 de julio

¿Qué canal transmite Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO por país?

La transmisión oficial del encuentro estará disponible a través de diferentes señales de televisión por cable y plataformas autorizadas, dependiendo del país.