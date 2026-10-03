México enfrenta a Estados Unidos en un amistoso de alto voltaje por la Fecha FIFA de octubre de 2026, un nuevo capítulo del clásico de Concacaf que servirá para medir el presente de ambas selecciones rumbo al Mundial. El Tri llega a este encuentro después de igualar 1-1 ante Colombia y de disputar un exigente duelo frente a Perú en Nueva Jersey, dentro de una gira diseñada para ajustar piezas, probar variantes y consolidar el proyecto de Rafa Márquez. Será el tercer partido del técnico al frente de la Selección Mexicana, con la mira puesta en fortalecer una identidad competitiva ante uno de sus máximos rivales.

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Estados Unidos y México se enfrentan este sábado 3 de octubre de 2026 en un amistoso de la Fecha FIFA de octubre. El partido comienza a las 20:00 horas de Ciudad de México y Lima, equivalente a las 22:00 ET y 19:00 PT, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

País / región TV en vivo Online / streaming Idioma México Canal 5, Azteca 7, TUDN, Claro Sports ViX, Azteca Deportes, Prime Video, Claro Sports Premium en YouTube y Claro Video Español Estados Unidos TNT HBO Max Inglés Estados Unidos Telemundo, Universo Peacock Español

La asignación para Estados Unidos está confirmada por U.S. Soccer: TNT y HBO Max en inglés, además de Telemundo, Universo y Peacock en español. Para México, los reportes coinciden en Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX, Prime Video y Claro Sports; Claro Sports confirma específicamente la emisión por su canal Premium en YouTube.

Posibles alineaciones de Estados Unidos vs. México

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty, Peyton Miller; Yunus Musah, Tyler Adams, Cavan Sullivan; Gio Reyna, Malik Tillman y Justin Ellis.

Matt Freese; Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty, Peyton Miller; Yunus Musah, Tyler Adams, Cavan Sullivan; Gio Reyna, Malik Tillman y Justin Ellis. México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Obed Vargas; Roberto Alvarado, Santiago Giménez y Hirving Lozano.

Datos clave para ver Estados Unidos-México

Dato Información Partido Estados Unidos vs. México Competición Amistoso internacional de Fecha FIFA Fecha Sábado 3 de octubre de 2026 Estadio State Farm Stadium Ciudad Glendale, Arizona, Estados Unidos Hora local 19:00 Hora en México 20:00, tiempo del centro Aforo del estadio 63,400 espectadores