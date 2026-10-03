Conoce qué canales de TV transmiten y dónde seguir online el partido amistoso entre Estados Unidos vs. México EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 3 de octubre. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio)
Conoce qué canales de TV transmiten y dónde seguir online el partido amistoso entre Estados Unidos vs. México EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 3 de octubre. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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México enfrenta a Estados Unidos en un amistoso de alto voltaje por la Fecha FIFA de octubre de 2026, un nuevo capítulo del clásico de Concacaf que servirá para medir el presente de ambas selecciones rumbo al Mundial. El Tri llega a este encuentro después de igualar 1-1 ante Colombia y de disputar un exigente duelo frente a Perú en Nueva Jersey, dentro de una gira diseñada para ajustar piezas, probar variantes y consolidar el proyecto de Rafa Márquez. Será el tercer partido del técnico al frente de la Selección Mexicana, con la mira puesta en fortalecer una identidad competitiva ante uno de sus máximos rivales.

¿Quieres ver el partido Estados Unidos vs. México EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? A continuación, te comparto la lista de canales de TV por señal abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura completa del Tri en su gira con el técnico Rafa Márquez.

¿En qué canal transmite Estados Unidos vs. México EN VIVO GRATIS por fecha FIFA?

Estados Unidos y México se enfrentan este sábado 3 de octubre de 2026 en un amistoso de la Fecha FIFA de octubre. El partido comienza a las 20:00 horas de Ciudad de México y Lima, equivalente a las 22:00 ET y 19:00 PT, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

País / regiónTV en vivoOnline / streamingIdioma
MéxicoCanal 5, Azteca 7, TUDN, Claro SportsViX, Azteca Deportes, Prime Video, Claro Sports Premium en YouTube y Claro VideoEspañol
Estados UnidosTNTHBO MaxInglés
Estados UnidosTelemundo, UniversoPeacockEspañol

La asignación para Estados Unidos está confirmada por U.S. Soccer: TNT y HBO Max en inglés, además de Telemundo, Universo y Peacock en español. Para México, los reportes coinciden en Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX, Prime Video y Claro Sports; Claro Sports confirma específicamente la emisión por su canal Premium en YouTube.

Posibles alineaciones de Estados Unidos vs. México

  • Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty, Peyton Miller; Yunus Musah, Tyler Adams, Cavan Sullivan; Gio Reyna, Malik Tillman y Justin Ellis.
  • México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Obed Vargas; Roberto Alvarado, Santiago Giménez y Hirving Lozano.

Datos clave para ver Estados Unidos-México

DatoInformación
PartidoEstados Unidos vs. México
CompeticiónAmistoso internacional de Fecha FIFA
FechaSábado 3 de octubre de 2026
EstadioState Farm Stadium
CiudadGlendale, Arizona, Estados Unidos
Hora local19:00
Hora en México20:00, tiempo del centro
Aforo del estadio63,400 espectadores
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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