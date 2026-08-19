El FC Barcelona y Al-Ahly se enfrentan este miércoles 19 de agosto por el Trofeo Joan Gamper 2026, en un partido que marcará el cierre de la pretemporada azulgrana antes del inicio de LaLiga 2026-27. El equipo dirigido por Hansi Flick jugará ante su público en el Spotify Camp Nou en la última cita amistosa antes de comenzar oficialmente la temporada.

El partido está programado para las 8:00 p. m. en España, 1:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador y 2:00 p. m. en Chile, Bolivia y Venezuela. En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el pitazo inicial será a las 3:00 p. m. ¿Quieres saber en qué canal transmiten FC Barcelona vs. Al-Ahly EN VIVO? Aquí encontrarás los horarios y las opciones de TV y streaming para seguir el encuentro desde España, Estados Unidos, México, Perú y otros países.

La transmisión internacional estará disponible a través de Barça Play y YouTube para suscriptores, mientras que en España también se podrá seguir mediante Barça One, según la distribución anunciada para el Trofeo Joan Gamper 2026.

El partido llega en un momento importante para Flick. Será su última oportunidad para probar al equipo antes del comienzo de LaLiga, definir algunas piezas del once y dar minutos a los jugadores que buscan ganarse un lugar en la plantilla. Para Al-Ahly, el encuentro supone la posibilidad de medirse con el Barcelona en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol europeo.

¿En qué canal transmite FC Barcelona vs. Al-Ahly por el Trofeo Joan Gamper 2026?

La señal del FC Barcelona vs. Al-Ahly por el Trofeo Joan Gamper 2026 estará disponible mediante Barça Play y YouTube para suscriptores en los mercados donde el club tenga habilitada la transmisión. En España, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Barça One.

PAÍSES HORARIOS CANALES TV Y STREAMING España 8:00 p. m. Barça Play / Barça One / YouTube Reino Unido 7:00 p. m. Barça Play / YouTube Francia 8:00 p. m. Barça Play / YouTube Alemania 8:00 p. m. Barça Play / YouTube Italia 8:00 p. m. Barça Play / YouTube Suiza 8:00 p. m. Barça Play / YouTube Egipto 9:00 p. m. Barça Play / YouTube Estados Unidos (ET) 2:00 p. m. Barça Play / YouTube Estados Unidos (PT) 11:00 a. m. Barça Play / YouTube México 12:00 p. m. Barça Play / YouTube Perú 1:00 p. m. Barça Play / YouTube Colombia 1:00 p. m. Barça Play / YouTube Ecuador 1:00 p. m. Barça Play / YouTube Chile 2:00 p. m. Barça Play / YouTube Bolivia 2:00 p. m. Barça Play / YouTube Venezuela 2:00 p. m. Barça Play / YouTube Argentina 3:00 p. m. Barça Play / YouTube Uruguay 3:00 p. m. Barça Play / YouTube Paraguay 3:00 p. m. Barça Play / YouTube Brasil 3:00 p. m. Barça Play / YouTube Puerto Rico 2:00 p. m. Barça Play / YouTube Canadá (ET) 2:00 p. m. Barça Play / YouTube