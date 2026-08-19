BARCELONA (ESPAÑA), 19/09/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido FC Barcelona vs. Al-Ahly EN VIVO ONLINE EN DIRECTO hoy por el Trofeo Joan Gamper 2026 en el Estadio Spotify Camp Nou de Barcelona, España. FOTO DE JOSEP LAGO PARA AFP
BARCELONA (ESPAÑA), 19/09/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido FC Barcelona vs. Al-Ahly EN VIVO ONLINE EN DIRECTO hoy por el Trofeo Joan Gamper 2026 en el Estadio Spotify Camp Nou de Barcelona, España. FOTO DE JOSEP LAGO PARA AFP
/ JOSEP LAGO
Noé Yactayo
Noé Yactayo

El FC Barcelona y Al-Ahly se enfrentan este miércoles 19 de agosto por el Trofeo Joan Gamper 2026, en un partido que marcará el cierre de la pretemporada azulgrana antes del inicio de LaLiga 2026-27. El equipo dirigido por Hansi Flick jugará ante su público en el Spotify Camp Nou en la última cita amistosa antes de comenzar oficialmente la temporada.

El partido está programado para las 8:00 p. m. en España, 1:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador y 2:00 p. m. en Chile, Bolivia y Venezuela. En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el pitazo inicial será a las 3:00 p. m. ¿Quieres saber en qué canal transmiten FC Barcelona vs. Al-Ahly EN VIVO? Aquí encontrarás los horarios y las opciones de TV y streaming para seguir el encuentro desde España, Estados Unidos, México, Perú y otros países.

La transmisión internacional estará disponible a través de Barça Play y YouTube para suscriptores, mientras que en España también se podrá seguir mediante Barça One, según la distribución anunciada para el Trofeo Joan Gamper 2026.

El partido llega en un momento importante para Flick. Será su última oportunidad para probar al equipo antes del comienzo de LaLiga, definir algunas piezas del once y dar minutos a los jugadores que buscan ganarse un lugar en la plantilla. Para Al-Ahly, el encuentro supone la posibilidad de medirse con el Barcelona en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol europeo.

¿En qué canal transmite FC Barcelona vs. Al-Ahly por el Trofeo Joan Gamper 2026?

La señal del FC Barcelona vs. Al-Ahly por el Trofeo Joan Gamper 2026 estará disponible mediante Barça Play y YouTube para suscriptores en los mercados donde el club tenga habilitada la transmisión. En España, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Barça One.

PAÍSESHORARIOSCANALES TV Y STREAMING
España8:00 p. m.Barça Play / Barça One / YouTube
Reino Unido7:00 p. m.Barça Play / YouTube
Francia8:00 p. m.Barça Play / YouTube
Alemania8:00 p. m.Barça Play / YouTube
Italia8:00 p. m.Barça Play / YouTube
Suiza8:00 p. m.Barça Play / YouTube
Egipto9:00 p. m.Barça Play / YouTube
Estados Unidos (ET)2:00 p. m.Barça Play / YouTube
Estados Unidos (PT)11:00 a. m.Barça Play / YouTube
México12:00 p. m.Barça Play / YouTube
Perú1:00 p. m.Barça Play / YouTube
Colombia1:00 p. m.Barça Play / YouTube
Ecuador1:00 p. m.Barça Play / YouTube
Chile2:00 p. m.Barça Play / YouTube
Bolivia2:00 p. m.Barça Play / YouTube
Venezuela2:00 p. m.Barça Play / YouTube
Argentina3:00 p. m.Barça Play / YouTube
Uruguay3:00 p. m.Barça Play / YouTube
Paraguay3:00 p. m.Barça Play / YouTube
Brasil3:00 p. m.Barça Play / YouTube
Puerto Rico2:00 p. m.Barça Play / YouTube
Canadá (ET)2:00 p. m.Barça Play / YouTube
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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