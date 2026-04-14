Todo listo para un nuevo enfrentamiento entre colchoneros y blaugranas. Este martes 14 de abril, mira el partido de FC Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO desde México, España, Estados Unidos y cualquier parte de Latinoamérica, un duelo donde los de Hansi Flick deberán remontar el 0-2 que obtuvieron en la ida tras la derrota sufrida en el Camp Nou. A continuación, revisa cuáles son los canales de TV que van a transmitir el partido de Barcelona vs. Atlético Madrid en vivo y en directo desde el Riyadh Air Metropolitano .

¡Noche de Champions! Mira qué canales de TV transmiten el Atlético Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO GRATIS por la ida de los cuartos en 2026. No te pierdas este duelo español en directo desde EE. UU. ¡La pasión europea en tu pantalla hoy! | Crédito: uefa.com / Composición Mag

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO por Champions League 2026?

Este es el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026 entre FC Barcelona vs. Atlético Madrid, que en España será transmitido a través de la señal de Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+ en streaming online.

Además, desde México podrás ver el juego por la señal de TNT Sports y MAX; en Latinoamérica podrás verlo por ESPN y Disney Plus Premium; mientras que en Estados Unidos será por DAZN y Amazon Prime.

Estas son las opciones en TV y Streaming oficiales para ver el partido de FC Barcelona vs. Atlético Madrid desde el Riyadh Air Metropolitano.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Atlético Madrid vuelta por Champions League 2026?

La transmisión del partido del FC Barcelona vs. Atlético Madrid iniciará a partir de las 2:00 p.m. hora Colombia y Perú, 4:00 p.m. Argentina y Chile o desde las 9:00 p.m. hora peninsular en España. Aquí te dejo con el resto de horarios en diferentes partes de Latinoamérica para seguir este enfrentamiento de pronóstico reservado.

País Horario Argentina 4:00 p.m. Chile 3:00 p.m. Colombia 2:00 p.m. Ecuador 2:00 p.m. México 1:00 p.m. CDMX Centroamérica 1:00 p.m. España 9:00 p.m. Paraguay 4:00 p.m. Perú 2:00 p.m. Uruguay 4:00 p.m. Venezuela 3:00 p.m.

FC Barcelona vs. Atlético Madrid: posibles alineaciones

Atlético de Madrid : Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julián Álvarez.

: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julián Álvarez. FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Ronald Araujo, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford; Robert Lewandowski.