FC Barcelona y Atlético de Madrid se verán las caras nuevamente, esta vez por la UEFA Champions League 2026 en un Spotify Camp Nou que promete ser una caldera. Tras haber sido eliminados por los colchoneros en la Copa del Rey, los azulgranas llegan con la sangre en el ojo dispuestos a cobrarse la revancha, mientras que los rojiblancos buscarán ampliar su dominio sobre los culé. El encuentro se jugará este miércoles 08 de abril a las 3pm ET / 12pm PT / 9pm CET . ¿Quieres saber el horario exacto y dónde ver el partido? Aquí te contamos todos los detalles para seguirlo desde tu móvil, computadora, tableta o Smart TV.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el partido entre FC Barcelona y Atlético de Madrid podrá verse en streaming a través de Paramount+, DAZN USA, Univision y Univision NOW. En México, la transmisión estará disponible por FOX One.

Para los países de Latinoamérica —entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela— el encuentro será televisado por ESPN y también estará disponible en Disney Plus; FOX Sports realizará una cobertura especial en Argentina.

En España, la cobertura del duelo correrá por cuenta de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones, que ofrecerán la señal en directo del enfrentamiento entre FC Barcelona y Atlético de Madrid.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Champions League 2025?

Países Canales TV / Streaming España Movistar+ y Movistar Liga de Campeones Estados Unidos Paramount+, DAZN USA, Univision y Univision NOW México FOX One Costa Rica ESPN Norte y Disney+ Premium Norte El Salvador ESPN Norte y Disney+ Premium Norte Nicaragua ESPN Norte y Disney+ Premium Norte Honduras ESPN Norte y Disney+ Premium Norte Guatemala ESPN Norte y Disney+ Premium Norte Colombia ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur Ecuador ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur Panamá Bluu, ESPN Norte y Disney+ Premium Norte Perú ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile Canadá DAZN Canada y fuboTV Canada Rep. Dominicana ESPN Norte y Disney+ Premium Norte Bolivia ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile Venezuela ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile e inter Argentina Fox Sports Argentina y Disney+ Premium Argentina Chile ESPN Premium Chile y Disney+ Premium Chile Uruguay ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina Paraguay ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina Brasil TNT Brasil, Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+ y Vivo Play Reino Unido TNT Sports 2 y HBO Max Alemania DAZN Deutschland y DAZN1 Germany Francia Canal+ Foot, myCANAL y Canal+ Live 2 Italia TV8