¿En qué canal transmiten FC Barcelona vs. Atlético de Madrid hoy? Revisa los canales de TV online para EE. UU., México y España por la Champions League 2026. ¡Vive la pasión del derbi español en el torneo más grande del mundo! | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag
¿En qué canal transmiten FC Barcelona vs. Atlético de Madrid hoy? Revisa los canales de TV online para EE. UU., México y España por la Champions League 2026. ¡Vive la pasión del derbi español en el torneo más grande del mundo! | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

FC Barcelona y Atlético de Madrid se verán las caras nuevamente, esta vez por la UEFA Champions League 2026 en un Spotify Camp Nou que promete ser una caldera. Tras haber sido eliminados por los colchoneros en la Copa del Rey, los azulgranas llegan con la sangre en el ojo dispuestos a cobrarse la revancha, mientras que los rojiblancos buscarán ampliar su dominio sobre los culé. El encuentro se jugará este miércoles 08 de abril a las 3pm ET / 12pm PT / 9pm CET. ¿Quieres saber el horario exacto y dónde ver el partido? Aquí te contamos todos los detalles para seguirlo desde tu móvil, computadora, tableta o Smart TV.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el partido entre FC Barcelona y Atlético de Madrid podrá verse en streaming a través de Paramount+, DAZN USA, Univision y Univision NOW. En México, la transmisión estará disponible por FOX One.

Para los países de Latinoamérica —entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela— el encuentro será televisado por ESPN y también estará disponible en Disney Plus; FOX Sports realizará una cobertura especial en Argentina.

En España, la cobertura del duelo correrá por cuenta de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones, que ofrecerán la señal en directo del enfrentamiento entre FC Barcelona y Atlético de Madrid.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Champions League 2025?

PaísesCanales TV / Streaming
EspañaMovistar+ y Movistar Liga de Campeones
Estados UnidosParamount+, DAZN USA, Univision y Univision NOW
MéxicoFOX One
Costa RicaESPN Norte y Disney+ Premium Norte
El SalvadorESPN Norte y Disney+ Premium Norte
NicaraguaESPN Norte y Disney+ Premium Norte
HondurasESPN Norte y Disney+ Premium Norte
GuatemalaESPN Norte y Disney+ Premium Norte
ColombiaESPN Colombia y Disney+ Premium Sur
EcuadorESPN Colombia y Disney+ Premium Sur
PanamáBluu, ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
PerúESPN Colombia y Disney+ Premium Chile
CanadáDAZN Canada y fuboTV Canada
Rep. DominicanaESPN Norte y Disney+ Premium Norte
BoliviaESPN Colombia y Disney+ Premium Chile
VenezuelaESPN Colombia, Disney+ Premium Chile e inter
ArgentinaFox Sports Argentina y Disney+ Premium Argentina
ChileESPN Premium Chile y Disney+ Premium Chile
UruguayESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina
ParaguayESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina
BrasilTNT Brasil, Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+ y Vivo Play
Reino UnidoTNT Sports 2 y HBO Max
AlemaniaDAZN Deutschland y DAZN1 Germany
FranciaCanal+ Foot, myCANAL y Canal+ Live 2
ItaliaTV8
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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