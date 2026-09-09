BARCELONA (ESPAÑA), 09/09/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido FC Barcelona vs. Feyenoord hoy por la Jornada 1 de la UEFA Champions League 2026-27 en el Estadio Spotify Camp Nou de Barcelona. FOTO DE NOÉ YACTAYO
BARCELONA (ESPAÑA), 09/09/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido FC Barcelona vs. Feyenoord hoy por la Jornada 1 de la UEFA Champions League 2026-27 en el Estadio Spotify Camp Nou de Barcelona. FOTO DE NOÉ YACTAYO
/ NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
Noé Yactayo

FC Barcelona y Feyenoord protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la primera jornada de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará este miércoles 9 de septiembre, a las 18:45 horas de Madrid, en el mítico Spotify Camp Nou de Barcelona. ¿En qué canal se podrá ver el partido en tu país? Aquí encontrarás la guía de televisión y las plataformas de streaming que cuentan con los derechos de transmisión.

En España, la cobertura del duelo entre FC Barcelona y Feyenoord estará a cargo de M+ Liga de Campeones, disponible en el dial 60 de Movistar Plus+ y en el dial 115 de Orange TV, además de LaLiga TV Bar para establecimientos de hostelería.

Por otro lado, el público de los Estados Unidos y Puerto Rico podrá seguir el cotejo de los blaugranas y los neerlandeses, en idiomas inglés y español, a través de Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX; mientras que en México se verá en FOX y FOX One.

En el resto de países de Latinoamérica, como es el caso de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, el partido se transmitirá EN VIVO y ONLINE por ESPN y el servicio de streaming Disney Plus Premium.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Feyenoord EN VIVO hoy por Champions League 2026?

PAÍSESHORARIOSCANALES TVSTREAMINGS
España18:45M+ Liga de Campeones (dial 60 de Movistar Plus+ y dial 115 de Orange TV); LaLiga TV BarMovistar Plus
Estados Unidos y Puerto Rico12:45 (ET)TUDN USA, UniMásParamount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX
México10:45 (CDMX)FOXFOX One
Argentina13:45ESPNDisney Plus Premium
Bolivia12:45ESPNDisney Plus Premium
Chile13:45ESPNDisney Plus Premium
Colombia11:45ESPNDisney Plus Premium
Costa Rica10:45ESPNDisney Plus Premium
Ecuador11:45ESPNDisney Plus Premium
El Salvador10:45ESPNDisney Plus Premium
Guatemala10:45ESPNDisney Plus Premium
Honduras10:45ESPNDisney Plus Premium
Nicaragua10:45ESPNDisney Plus Premium
Panamá11:45ESPNDisney Plus Premium
Paraguay13:45ESPNDisney Plus Premium
Perú11:45ESPNDisney Plus Premium
República Dominicana12:45ESPNDisney Plus Premium
Uruguay13:45ESPNDisney Plus Premium
Venezuela12:45ESPNDisney Plus Premium
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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