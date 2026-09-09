FC Barcelona y Feyenoord protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la primera jornada de la UEFA Champions League . El encuentro se disputará este miércoles 9 de septiembre, a las 18:45 horas de Madrid , en el mítico Spotify Camp Nou de Barcelona. ¿En qué canal se podrá ver el partido en tu país? Aquí encontrarás la guía de televisión y las plataformas de streaming que cuentan con los derechos de transmisión.

En España, la cobertura del duelo entre FC Barcelona y Feyenoord estará a cargo de M+ Liga de Campeones, disponible en el dial 60 de Movistar Plus+ y en el dial 115 de Orange TV, además de LaLiga TV Bar para establecimientos de hostelería.

Por otro lado, el público de los Estados Unidos y Puerto Rico podrá seguir el cotejo de los blaugranas y los neerlandeses, en idiomas inglés y español, a través de Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX; mientras que en México se verá en FOX y FOX One.

En el resto de países de Latinoamérica, como es el caso de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, el partido se transmitirá EN VIVO y ONLINE por ESPN y el servicio de streaming Disney Plus Premium.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Feyenoord EN VIVO hoy por Champions League 2026?

PAÍSES HORARIOS CANALES TV STREAMINGS España 18:45 M+ Liga de Campeones (dial 60 de Movistar Plus+ y dial 115 de Orange TV); LaLiga TV Bar Movistar Plus Estados Unidos y Puerto Rico 12:45 (ET) TUDN USA, UniMás Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX México 10:45 (CDMX) FOX FOX One Argentina 13:45 ESPN Disney Plus Premium Bolivia 12:45 ESPN Disney Plus Premium Chile 13:45 ESPN Disney Plus Premium Colombia 11:45 ESPN Disney Plus Premium Costa Rica 10:45 ESPN Disney Plus Premium Ecuador 11:45 ESPN Disney Plus Premium El Salvador 10:45 ESPN Disney Plus Premium Guatemala 10:45 ESPN Disney Plus Premium Honduras 10:45 ESPN Disney Plus Premium Nicaragua 10:45 ESPN Disney Plus Premium Panamá 11:45 ESPN Disney Plus Premium Paraguay 13:45 ESPN Disney Plus Premium Perú 11:45 ESPN Disney Plus Premium República Dominicana 12:45 ESPN Disney Plus Premium Uruguay 13:45 ESPN Disney Plus Premium Venezuela 12:45 ESPN Disney Plus Premium