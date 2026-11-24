¿Quién sucederá a Fátima Bosch como Miss Universo? Las representantes de 116 países y territorios competirán por la corona este martes 24 de noviembre de 2026, durante la gran final de la edición 75 del certamen, que se celebrará en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico. María Vargas (México), María Alejandra López (Colombia), Luren Márquez (Perú), Melissa Núñez (República Dominicana), Clara Vegas (Venezuela), Jennifer Barreto (Puerto Rico) y otras candidatas buscarán avanzar en la competencia. Aquí te contamos qué canales de televisión y plataformas transmitirán la gala para verla en vivo, online y en directo desde tu celular, computadora, tableta o televisor inteligente.

La ceremonia de coronación cerrará la agenda de actividades del concurso, que incluyó el desfile de trajes nacionales y la competencia preliminar. Las delegadas se presentarán ante el jurado en la gala del martes, que definirá a las semifinalistas, finalistas y a la nueva ganadora del título internacional. Fátima Bosch, Miss Universo 2025, será la encargada de entregar la corona a su sucesora.

Puerto Rico será el escenario de esta edición, que marca un nuevo capítulo en la historia del concurso. La isla volverá a albergar el evento después de sus anteriores celebraciones en 1972, 2001 y 2002, en el marco del 75.º aniversario de Miss Universo.

¿Dónde y cómo ver Miss Universo 2026?

La final de Miss Universo 2026 se transmitirá en Estados Unidos a través de Telemundo y Peacock, mientras que la señal internacional llegará a Latinoamérica mediante Telemundo Internacional y Universal+. Asimismo, diferentes países contarán con canales locales que emitirán el concurso, entre ellos Mega en Chile, Venevisión en Venezuela y Ecuavisa en Ecuador.

En México, la transmisión estará disponible a través de Telemundo. En otros mercados, la distribución dependerá de los acuerdos televisivos y digitales vigentes. El canal oficial de Miss Universo en YouTube también será una alternativa para seguir el evento en los territorios donde esté habilitada su emisión.

Para quienes prefieran el streaming, Universal+ ofrecerá la gala en Latinoamérica, mientras que Peacock será una de las opciones para los espectadores de Estados Unidos. En otros países, la transmisión digital podrá seguirse mediante las plataformas asociadas y los canales oficiales habilitados para la competencia.

Guía rápida de canales de señal abierta por país

México : Telemundo.

: Telemundo. Guatemala : TV Azteca Guate.

: TV Azteca Guate. Honduras : Canal 11.

: Canal 11. El Salvador : Canal 21.

: Canal 21. Costa Rica : Canal 38.

: Canal 38. Ecuador : Ecuavisa.

: Ecuavisa. Chile : Mega.

: Mega. Venezuela : Venevisión.

: Venevisión. Puerto Rico : WAPA TV.

: WAPA TV. Filipinas: ALLTV2, A2Z, Kapamilya Channel y Metro Channel.

¿Qué canal transmite la Gran Final del Miss Universo 2026? Guía TV

La ceremonia comenzará a las 8:00 p. m. del horario del este de Estados Unidos (ET), con diferencias horarias en cada país. En Latinoamérica, los espectadores podrán seguir la gala por Telemundo Internacional y Universal+, además de las señales locales confirmadas.

Países Horario Canal de TV Streaming Estados Unidos 8:00 p. m. ET / 7:00 p. m. CT / 5:00 p. m. PT Telemundo, REELZ Peacock, REELZ+ México 7:00 p. m. Telemundo Universal+, YouTube Miss Universe (según disponibilidad) Guatemala 7:00 p. m. Telemundo Internacional, TV Azteca Guate Universal+, YouTube Miss Universe Honduras 7:00 p. m. Telemundo Internacional, Canal 11 Universal+, YouTube Miss Universe El Salvador 7:00 p. m. Telemundo Internacional, Canal 21 Universal+, YouTube Miss Universe Nicaragua 7:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+, YouTube Miss Universe Costa Rica 7:00 p. m. Telemundo Internacional, Canal 38 Universal+, YouTube Miss Universe Panamá 8:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+, YouTube Miss Universe Colombia 8:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+, YouTube Miss Universe Perú 8:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+, YouTube Miss Universe Ecuador 8:00 p. m. Telemundo Internacional, Ecuavisa Universal+, YouTube Miss Universe Cuba 8:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+, YouTube Miss Universe Puerto Rico 9:00 p. m. Telemundo Internacional, WAPA TV Universal+, YouTube Miss Universe República Dominicana 9:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+, YouTube Miss Universe Venezuela 9:00 p. m. Telemundo Internacional, Venevisión Universal+, YouTube Miss Universe Bolivia 9:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+, YouTube Miss Universe Chile 10:00 p. m. Telemundo Internacional, Mega Universal+, YouTube Miss Universe Argentina 10:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+, YouTube Miss Universe Uruguay 10:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+, YouTube Miss Universe Paraguay 10:00 p. m. Telemundo Internacional Universal+, YouTube Miss Universe Brasil 10:00 p. m. (Brasilia) Telemundo Internacional Universal+, YouTube Miss Universe Reino Unido 1:00 a. m. del miércoles 25 The Roku Channel YouTube Miss Universe (según disponibilidad) España 2:00 a. m. del miércoles 25 — YouTube Miss Universe Francia 2:00 a. m. del miércoles 25 — YouTube Miss Universe Alemania 2:00 a. m. del miércoles 25 — YouTube Miss Universe Italia 2:00 a. m. del miércoles 25 — YouTube Miss Universe Emiratos Árabes Unidos 5:00 a. m. del miércoles 25 — Streaming digital India 6:30 a. m. del miércoles 25 — YouTube Miss Universe (según disponibilidad) Filipinas 8:00 a. m. del miércoles 25 ALLTV2, A2Z, Kapamilya Channel, Metro Channel iWant Japón 10:00 a. m. del miércoles 25 — YouTube Miss Universe (según disponibilidad) Corea del Sur 10:00 a. m. del miércoles 25 — YouTube Miss Universe (según disponibilidad) Australia (Sídney) 12:00 p. m. del miércoles 25 — YouTube Miss Universe (según disponibilidad) Nueva Zelanda 2:00 p. m. del miércoles 25 — YouTube Miss Universe (según disponibilidad)

En Estados Unidos, Telemundo también ofrecerá el especial previo Celebrando Nuestras Reinas, desde las 7:00 p. m. ET, 6:00 p. m. CT y 4:00 p. m. PT. La gala principal comenzará una hora después en la costa este. Peacock será la alternativa para ver la transmisión por streaming.

En Filipinas, la cobertura comenzará a las 8:00 a. m. del miércoles 25 de noviembre y estará disponible a través de ALLTV2, A2Z, Kapamilya Channel, Metro Channel y la plataforma iWant. En otros países asiáticos, la hora de emisión variará según la zona horaria.

En Europa, los espectadores de España, Francia, Alemania e Italia podrán seguir el certamen a partir de las 2:00 a. m. del miércoles 25 de noviembre, hora local, mediante el canal oficial de Miss Universo en YouTube, sujeto a disponibilidad territorial. En Reino Unido, la programación estará disponible en The Roku Channel.

¿Quiénes son las candidatas al Miss Universo 2026? Lista completa

La edición 2026 contará con 116 candidatas que representarán a países y territorios de todo el mundo. A continuación, la lista completa de participantes y sus edades:

País Candidata Edad Albania Jogersa Beqiri 25 Alemania Celina Weil 25 Argentina Daiana Pereyra 28 Armenia Arena Zeynalian 32 Aruba Elizabeth Johnson 24 Australia Caitlin Worthington 29 Bahamas Shawndra Henfield 23 Bangladés Samira Khan Mahi 29 Bélgica Olga Lombardo 23 Belice Caleigh-Rose West 24 Bielorrusia Aliya Karotkaya 22 Myanmar May Grace Parry 31 Bolivia Valeria Mena 24 Bonaire Caroline Porras 25 Botsuana Dabilo Moses 26 Brasil Marcella Kozinski 26 Cabo Verde Armandina Cunha 27 Camboya Rthna Than 19 Camerún Audrey Moutongo Black 30 Canadá Aslıhan Moralı 30 Chile Dominga López 25 China Shiqi Wang 24 Colombia María Alejandra López 32 Corea del Sur Yurim Kim 35 Costa Rica María Alejandra Acosta 25 Croacia Antea Mršić 25 Cuba Mia Donadio 25 Curazao Bianty Rojer-Gomperts 28 Dinamarca Fie Rose Lindegaard 27 Ecuador Dalia Bucaram 21 Egipto Sonia Gergis 32 El Salvador Sofía Córdova 27 Eslovaquia Anna Ličková 25 España Susana Medina 27 Estados Unidos Justus Kelley 31 Estonia Emili Denneng 21 Etiopía Bruktawit Belete 24 Filipinas Beatrice Millan-Windorski 24 Finlandia Veera Grönlund 30 Francia Garance Authié 22 Ghana Belvy Naa Ofori 34 Gran Bretaña Angela Aumonier 24 Grecia Olivia Vasilopoulos 25 Guadalupe Chloé Deher 31 Guatemala Adelina Castillo 30 Guinea Justine Kamara 29 Guinea Ecuatorial Isabel Mbomio 24 Guyana Angel Bhathal 40 Haití Tatenda Rameau 29 Honduras Luisa Pineda 26 Hong Kong Jennifer Zhou 27 Hungría Kamilla Kiss 25 India Kaziah Liz Mejo 19 Irak Samantha Slewa 29 Irlanda Aideen Howard 22 Islandia Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir 27 Islas Caimán Juliana Myers 21 Islas Turcas y Caicos Selena Grant 25 Islas Vírgenes Británicas Orealia Thomas 42 Islas Vírgenes de Estados Unidos Jenna-Monét Queeley 29 Israel Danielle Yablonka 25 Italia Giada Folcia 37 Jamaica Celene Hall 25 Japón Sayuki Ito 27 Jordania Destiny Anbar 31 Kazajistán Alina Ekaterinecheva 22 Kenia Jean Ojiro 27 Kirguistán Medina Ermekova 18 Kosovo Evisa Pacolli 21 Letonia Lāsma Kuhtarska 31 Líbano Perla Harb 23 Lituania Olga Bykadorova 32 Macao Xuehe Hou 24 Malta Francesca Mercieca 30 Martinica Larissa Ségarel 29 Mayotte Maëva Toumbou Dani 33 México María Vargas 28 Moldavia Dorina Darii 32 Mongolia Namuunaa Otgonbaatar 30 Montenegro Maria Aleksandra Ivezaj 22 Namibia Charene Labuschagne 28 Nicaragua Jasmine Blandford 28 Nigeria Danielle Adewusi 29 Noruega Abelone Smedsrud 29 Nueva Zelanda Georgia Waddington 25 Países Bajos Melissa Bottema 26 Pakistán Misbah Arshad 29 Panamá Gabriela González 20 Paraguay Gretha Matiauda 26 Perú Luren Márquez 27 Polonia Vivica Lewandowski 21 Portugal Isabela Santos 26 Puerto Rico Jennifer Barreto 27 República Checa Dominika Kotoučková 25 República Democrática del Congo Jessica Kalambayi 28 República Dominicana Melissa Núñez 29 Reunión Abigaëlle Tailamée 20 Rumanía Sabina-Gabriela Parmac 21 Rusia Aleksandra Stashkevich 21 San Martín Elle Duncan 32 Santa Lucía Bernella Velinor 33 Serbia Nikolina Vujčić 24 Sierra Leona Katti Fofanah 22 Sri Lanka Nimhara Sasindi 25 Sudáfrica Bajabulise Thela 22 Suecia Josefin Strand 27 Suiza Itiya Dube 27 Surinam Maruschka Sahiboe 34 Tanzania Elizabeth Makune 30 Trinidad y Tobago Vinita Manoo 36 Túnez Sarrah Brahmi 32 Ucrania Anna Nikonova 23 Uganda Mitchelle Daka 30 Uruguay Lucía Piñeyro 33 Uzbekistán Ziedakhon Sharipova 34 Venezuela Clara Vegas 24

La 74ª edición de Miss Universo 2025 se alista para su gala final en Tailandia, donde 120 candidatas competirán tras 20 días de actividades en una edición marcada por la inclusión, con nueve madres, una mujer transgénero, una sobreviviente del genocidio de Ruanda y la primera representante de Palestina, mientras suenan como favoritas nombres como Olivia Yace de Costa de Marfil y las representantes de Tailandia, Filipinas, Venezuela, Colombia, Chile, México, Perú, Ecuador y Puerto Rico. Las transmisión oficial estará a cargo de Telemundo, Peacock TV, Venevisión, Canal RCN, Imagen TV, Canal 13, Azteca Guate, Telemedios, Guapa TV, entre otros. (VIDEO: Telemundo / Peacock TV / Miss Universe Oficial)